Индексная книга (каталог) CNews*
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СПЦП Совет профессионалов по цепям поставок
СОБЫТИЯ
|11.06.2026
|«Умная Логистика» запускает рабочую группу по аналитике в логистике совместно с СПЦП 1
|08.10.2024
|Novo BI вступила в ассоциацию «Отечественный софт» 1
|25.07.2016
|Логистика «Почты России» готова развивать отечественный бизнес 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
СПЦП и организации, системы, технологии, персоны:
|IVA Technologies - ИВА - ИВКС 354 1
|Novo BI - Ново Биай 28 1
|Directum - Директум 1232 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1699 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2898 1
|1С 9422 1
|InfoWatch - Инфовотч 1152 1
|Почта России ПАО 2326 1
|Непейвода Евгений 17 1
|Ярошевский Павел 4 1
|Скатин Алексей 33 1
|Касперская Наталья 314 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3890 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727468.
Создано именных указателей - 196056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727468.
Создано именных указателей - 196056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.