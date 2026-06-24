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Top500 Supercomputer List Рейтинг суперкомпьютеров
СОБЫТИЯ
|24.06.2026
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Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах
йский суперкомпьютер LineShine, использующий процессоры, разработанные внутри КНР, возглавил список TOP500. Это самый известный и авторитетный рейтинг суперкомпьютеров в мире, обновляемый два р
|16.11.2023
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Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500
т раз – 36 место с моделью «Червоненкис». 36 строчка – это лучший результат России в новом рейтинге Top500. В первой сотне присутствуют лишь четыре российских суперкомпьютера, три из которых в
|30.05.2022
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В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место
Россия улучшила позицию в Top500 Россия заняла восьмую строчку в новом Top500 самых производительных в мире супе
|16.11.2021
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Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров
Новый прорыв для России Россия ворвалась в первую двадцатку рейтинга суперкомпьютеров Top500. Этого удалось достичь силами компании «Яндекс», сообщили CNews ее представители. В последний раз такое происходило в ноябре 2011 г., когда компьютер «Ломоносов», принадлежащий МГУ, заня
|23.06.2020
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Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле
Неоспоримое превосходство ARM Рейтинг суперкомпьютеров Top500 по результатам тестов производительности возглавил японский Fugaku, основанный на проц
|19.11.2019
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Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет
истем в рейтинге, так и по суммарной мощности представленных систем. Christofari и другие участники Топ 500 из России Несмотря на недавний официальный анонс самого мощного российского суперкомп
|15.11.2017
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Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500
пиковой производительности.Рекордное количество российских компьютеров было представлено в редакции Топа-500 за июнь 2011 г. — в список попали 12 отечественных систем. Их доля в общей вычислите
|31.01.2017
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У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500
, базирующегося в ее Межведомственном суперкомпьютерном центре (МСЦ) в ближайшие месяцы будет существенно увеличена. Это может позволить данному кластеру остаться в списке мощнейших вычислителей мира Топ 500, в котором он сейчас занимает лишь 459 строчку и без апгрейда наверняка покинет рейтинг при его очередном (происходит раз в полгода) обновлении в июне 2017 г. под натиском новых водимых
|18.11.2014
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Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500
В американском Новом Орлеане в рамках крупнейшей мировой суперкомпьютерной выставки-конференции SC'2014 была представлена очередная, 44-я редакция рейтинга мощнейших вычислительных систем планеты Топ 500. Этот список составляется два раза в год экспертами из американского Государственного научно-исследовательского вычислительного центра Министерства энергетики, а также из университетов
|15.11.2010
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В рейтинге Топ-500 суперкомпьютеров сменился лидер
, США Kraken XT5 98928 831,7 1028,85 - 9 Исследовательский центр Юлиха, Германия Jugene 294912 825,5 1002,7 2268 10 Национальная лаборатория Лос-Аламоса, США Cielo 107152 816,6 1028,66 2950 Источник: top500.org Примечательно, что обе китайские системы, вошедшие в Топ-10 (Tianhe-1A и Nebulae) используют вычислительные модули Nvidia. В целом же в Топ-500 аналогичные ускорители используются в
|31.05.2010
|11 суперкомпьютеров России включено в число самых мощных систем мира
|16.11.2009
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Сменился лидер в Топ-500 суперкомпьютеров
тер Jaguar, построенный на базе масштабируемой платформы Cray XT5, занял первое место в рейтинге 500 самых мощных суперкомпьютеров мира. Об этом сообщается в последнем, ноябрьском отчете, публикуемом TOP500.org дважды в год. Системе от ветерана индустрии, компании Cray, потребовалось больше года на то, чтобы перешагнуть со второй строчки на первую, сместив IBM Roadrunner вниз. Jaguar состои
|14.05.2009
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Гуру суперкомпьютинга зовет Россию в клуб экзафлопов
Москву впервые посетил Джек Донгарра (J. Jack Dongarra) - гуру суперкомпьютерной отрасли, разработчик теста Linpack и один из авторов рейтинга Топ500 самых мощных компьютеров мира. В интервью CNews он рассказал, что одна из целей его визита – привлечение российских специалистов для участия в новом проекте Exascale, задача которого – о
|19.11.2008
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IBM возглавила ТОП500 суперкомпьютеров
аждение. 379 систем из списка (75,8% от общего числа) используют процессоры Intel. В прошлой версии TOP500 на эту платформу приходилось 375 машин, или 75% упомянутых в списке ТОП500. Второе и т
|23.06.2005
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IBM лидирует в рейтинге 500 лучших суперкомпьютеров
Вышел очередной рейтинг 500 лучших суперкомпьютеров в мире, сообщает агентство Reuters. Бесспорное лидерство в новом списке принадлежит машинам IBM, которые занимают первое и второе место, а в первой десятке их шесть.
|21.06.2004
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Top500: позиция IBM улучшилась, Apple выбыл
в Морском центре науки и технологии в городе Канагава, остаётся самым мощным компьютером в мире, однако совсем недавно у него впервые появился серьёзный конкурент. Последний рейтинг суперкомпьютеров Top500, проводимый дважды в год и последний раз опубликованный вчера, оставил Earth Simulator, обладающий мощностью 35,9 терафлоп, который был построен корпорацией NEC в 2002 году, на первой по
|24.11.2003
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Intel: система в 1 терафлоп собирается за 2 дня
иона долларов. Напомним, что на ISC2003 был официально оглашен новый, 22-й рейтинг суперкомпьютеров Top500 - общепризнанная база для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных
|24.11.2003
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Intel: система в 1 терафлоп собирается за 2 дня
иона долларов. Напомним, что на ISC2003 был официально оглашен новый, 22-й рейтинг суперкомпьютеров Top500 - общепризнанная база для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных
|18.11.2003
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В поединке суперкомпьютеров снова победил NEC
Рейтинг суперкомпьютеров Top500 составляется два раза в год - в ноябре и июне. Уже в третий раз рейтинг возглавил суперкомпьютер под названием Earth Simulator от компании NEC. Кластер находится в Морском центре науки и
|21.06.2002
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Поединок суперкомпьютеров: итоги подведены
Рейтинг суперкомпьютеров Top500 составляется два раза в год - в ноябре и июне. Новый лидер рейтинга - кластер под названием Earth Simulator - занимается моделированием "виртуальной Земли", чтобы прогнозировать те измен
|22.04.2002
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Рекорд производительности суперкомпьютеров побит
В новой, 19-й версии списка суперкомпьютеров Top500, общепризнанной базы для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных систем, на первое место выйдет японский кластер Earth Simulator от компании NEC, который показал сам
|29.11.2001
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Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500
В новой версии списка суперкомпьютеров Top500, общепризнанной базы для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных систем, на первое место вышел кластер Terascale (на рис.) от компании Compaq Computer, оставив позад
|29.11.2001
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Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500
IBM продержалась на первом месте рейтинга Top500, включающего самые быстрые в мире компьютеры, в течение последних трех его обновлений – с ноября 2000 года. Однако новый список, подготовленный исследовательской компанией IDC, по словам
|03.11.2000
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Рейтинг суперкомпьютеров: IBM заняла первое место
В пятницу перед конференцией по суперкомпьютерам в Далласе (США) была обнародована новая версия списка суперкомпьютеров Top500. На первом месте в нем компания IBM сменила NEC находится на пятом месте с 23 системами.
|16.11.1999
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IBM обгоняет SGI и Sun по количеству суперкомпьютеров в списке Top500
На открывшейся в Портланде конференции Supercomputing'99 опубликована новая, новая, 14-я редакция списка 500 мощнейших суперкомпьютеров мира - Top500. Данный список составляется с учетом реальной вычислительной производительности, продемонстрированной каждой системой на популярном тесте LINPACK, точнее его варианте для параллельных ко
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