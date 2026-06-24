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Top500 Supercomputer List Рейтинг суперкомпьютеров

Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах

йский суперкомпьютер LineShine, использующий процессоры, разработанные внутри КНР, возглавил список TOP500. Это самый известный и авторитетный рейтинг суперкомпьютеров в мире, обновляемый два р
16.11.2023 Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500

т раз – 36 место с моделью «Червоненкис». 36 строчка – это лучший результат России в новом рейтинге Top500. В первой сотне присутствуют лишь четыре российских суперкомпьютера, три из которых в

30.05.2022 В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место

Россия улучшила позицию в Top500 Россия заняла восьмую строчку в новом Top500 самых производительных в мире супе
16.11.2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров

Новый прорыв для России Россия ворвалась в первую двадцатку рейтинга суперкомпьютеров Top500. Этого удалось достичь силами компании «Яндекс», сообщили CNews ее представители. В последний раз такое происходило в ноябре 2011 г., когда компьютер «Ломоносов», принадлежащий МГУ, заня
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле

Неоспоримое превосходство ARM Рейтинг суперкомпьютеров Top500 по результатам тестов производительности возглавил японский Fugaku, основанный на проц
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет

истем в рейтинге, так и по суммарной мощности представленных систем. Christofari и другие участники Топ 500 из России Несмотря на недавний официальный анонс самого мощного российского суперкомп
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500

пиковой производительности.Рекордное количество российских компьютеров было представлено в редакции Топа-500 за июнь 2011 г. — в список попали 12 отечественных систем. Их доля в общей вычислите
31.01.2017 У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500

, базирующегося в ее Межведомственном суперкомпьютерном центре (МСЦ) в ближайшие месяцы будет существенно увеличена. Это может позволить данному кластеру остаться в списке мощнейших вычислителей мира Топ 500, в котором он сейчас занимает лишь 459 строчку и без апгрейда наверняка покинет рейтинг при его очередном (происходит раз в полгода) обновлении в июне 2017 г. под натиском новых водимых
18.11.2014 Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500

В американском Новом Орлеане в рамках крупнейшей мировой суперкомпьютерной выставки-конференции SC'2014 была представлена очередная, 44-я редакция рейтинга мощнейших вычислительных систем планеты Топ 500. Этот список составляется два раза в год экспертами из американского Государственного научно-исследовательского вычислительного центра Министерства энергетики, а также из университетов

15.11.2010 В рейтинге Топ-500 суперкомпьютеров сменился лидер

, США Kraken XT5 98928 831,7 1028,85 - 9 Исследовательский центр Юлиха, Германия Jugene 294912 825,5 1002,7 2268 10 Национальная лаборатория Лос-Аламоса, США Cielo 107152 816,6 1028,66 2950 Источник: top500.org Примечательно, что обе китайские системы, вошедшие в Топ-10 (Tianhe-1A и Nebulae) используют вычислительные модули Nvidia. В целом же в Топ-500 аналогичные ускорители используются в

31.05.2010 11 суперкомпьютеров России включено в число самых мощных систем мира
16.11.2009 Сменился лидер в Топ-500 суперкомпьютеров

тер Jaguar, построенный на базе масштабируемой платформы Cray XT5, занял первое место в рейтинге 500 самых мощных суперкомпьютеров мира. Об этом сообщается в последнем, ноябрьском отчете, публикуемом TOP500.org дважды в год. Системе от ветерана индустрии, компании Cray, потребовалось больше года на то, чтобы перешагнуть со второй строчки на первую, сместив IBM Roadrunner вниз. Jaguar состои
14.05.2009 Гуру суперкомпьютинга зовет Россию в клуб экзафлопов

Москву впервые посетил Джек Донгарра (J. Jack Dongarra) - гуру суперкомпьютерной отрасли, разработчик теста Linpack и один из авторов рейтинга Топ500 самых мощных компьютеров мира. В интервью CNews он рассказал, что одна из целей его визита – привлечение российских специалистов для участия в новом проекте Exascale, задача которого – о
19.11.2008 IBM возглавила ТОП500 суперкомпьютеров

аждение. 379 систем из списка (75,8% от общего числа) используют процессоры Intel. В прошлой версии TOP500 на эту платформу приходилось 375 машин, или 75% упомянутых в списке ТОП500. Второе и т
23.06.2005 IBM лидирует в рейтинге 500 лучших суперкомпьютеров

Вышел очередной рейтинг 500 лучших суперкомпьютеров в мире, сообщает агентство Reuters. Бесспорное лидерство в новом списке принадлежит машинам IBM, которые занимают первое и второе место, а в первой десятке их шесть.
21.06.2004 Top500: позиция IBM улучшилась, Apple выбыл

в Морском центре науки и технологии в городе Канагава, остаётся самым мощным компьютером в мире, однако совсем недавно у него впервые появился серьёзный конкурент. Последний рейтинг суперкомпьютеров Top500, проводимый дважды в год и последний раз опубликованный вчера, оставил Earth Simulator, обладающий мощностью 35,9 терафлоп, который был построен корпорацией NEC в 2002 году, на первой по
24.11.2003 Intel: система в 1 терафлоп собирается за 2 дня

иона долларов. Напомним, что на ISC2003 был официально оглашен новый, 22-й рейтинг суперкомпьютеров Top500 - общепризнанная база для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных
24.11.2003 Intel: система в 1 терафлоп собирается за 2 дня

иона долларов. Напомним, что на ISC2003 был официально оглашен новый, 22-й рейтинг суперкомпьютеров Top500 - общепризнанная база для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных
18.11.2003 В поединке суперкомпьютеров снова победил NEC

Рейтинг суперкомпьютеров Top500 составляется два раза в год - в ноябре и июне. Уже в третий раз рейтинг возглавил суперкомпьютер под названием Earth Simulator от компании NEC. Кластер находится в Морском центре науки и
21.06.2002 Поединок суперкомпьютеров: итоги подведены

Рейтинг суперкомпьютеров Top500 составляется два раза в год - в ноябре и июне. Новый лидер рейтинга - кластер под названием Earth Simulator - занимается моделированием "виртуальной Земли", чтобы прогнозировать те измен
22.04.2002 Рекорд производительности суперкомпьютеров побит

В новой, 19-й версии списка суперкомпьютеров Top500, общепризнанной базы для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных систем, на первое место выйдет японский кластер Earth Simulator от компании NEC, который показал сам
29.11.2001 Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500

В новой версии списка суперкомпьютеров Top500, общепризнанной базы для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных систем, на первое место вышел кластер Terascale (на рис.) от компании Compaq Computer, оставив позад
29.11.2001 Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500

IBM продержалась на первом месте рейтинга Top500, включающего самые быстрые в мире компьютеры, в течение последних трех его обновлений – с ноября 2000 года. Однако новый список, подготовленный исследовательской компанией IDC, по словам
03.11.2000 Рейтинг суперкомпьютеров: IBM заняла первое место

В пятницу перед конференцией по суперкомпьютерам в Далласе (США) была обнародована новая версия списка суперкомпьютеров Top500. На первом месте в нем компания IBM сменила NEC находится на пятом месте с 23 системами.
16.11.1999 IBM обгоняет SGI и Sun по количеству суперкомпьютеров в списке Top500

На открывшейся в Портланде конференции Supercomputing'99 опубликована новая, новая, 14-я редакция списка 500 мощнейших суперкомпьютеров мира - Top500. Данный список составляется с учетом реальной вычислительной производительности, продемонстрированной каждой системой на популярном тесте LINPACK, точнее его варианте для параллельных ко

Публикаций - 207, упоминаний - 254

Top500 Supercomputer List и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12891 79
IBM - International Business Machines Corp 9721 78
Т-Платформы - T-Platforms 412 42
AMD - Advanced Micro Devices 4712 32
Nvidia Corp 4119 31
HP Inc. 5911 31
HP - Hewlett-Packard 3667 28
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 24
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 23
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 119 22
Microsoft Corporation 25900 18
Dell EMC 5210 16
HPE SGI - Silicon Graphics 391 14
Fujitsu 2111 14
HPE - Hewlett Packard Enterprise 742 11
Lenovo Group 2477 11
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 10
Yandex - Яндекс 9429 10
Huawei 4733 10
Nvidia - Mellanox Technologies 98 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 683 9
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 8
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 87 7
Dell Technologies - Dell Computer 2226 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1125 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3488 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 6
Apple Inc 13324 6
Google LLC 12836 5
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 5
Tianjin Phytium Technology - Tianjin Phytium Information Technology 11 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 4
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 268 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 4
TACC - Texas Advanced Computing Center 6 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Крок - Croc 1972 3
Hitachi - Хитачи 1504 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9140 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 9
Tata Motors - Jaguar Cars 126 6
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 5
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 4
Автокомпоненты - БЗА - Борисовский завод агрегатов 5 4
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 4
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 3
101Hotels.com 456 3
Возрождение - Коммерческий банк 361 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 215 2
Верный - торговая сеть 329 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 179 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 18 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3171 2
Газпром ПАО 1498 2
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Microsoft - LinkedIn 710 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1095 1
Visa International 1998 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2797 1
Royal Dutch Shell - Шелл 238 1
Газпром нефть 751 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Транснефть 338 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 82 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
EPIC Telecom Invest 212 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Полипластик 23 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 12
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 8
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 5
Союзное государство России и Белоруссии 56 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4079 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6720 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1433 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 120 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2388 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4999 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 81 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6037 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3708 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 476 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1010 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 267 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2917 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1879 158
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22874 127
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 614 99
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34126 73
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 151 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28676 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17140 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24912 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 26
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10560 25
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3124 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16855 24
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 20
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8934 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10912 20
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1275 16
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4782 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14242 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8006 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18472 15
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6753 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10095 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15581 11
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2521 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3903 10
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1142 10
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1678 9
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 9
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1618 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18394 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7377 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8831 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5172 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4514 7
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер России - Российский суперкомпьютер 18 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36218 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 37
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 24
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 23
Linux OS 11712 22
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 63 20
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 179 20
Intel x86 - архитектура процессора 2189 20
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 20
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 77 19
Nvidia Tesla GPU 213 18
Sunway TaihuLight 20 17
Intel Xeon E 197 15
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 50 15
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 170 15
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 13
Intel Itanium 649 13
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 12
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 284 11
Intel Xeon Phi 39 10
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 92 10
Fujitsu Fugaku 13 10
IBM Roadrunner 29 10
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 366 9
Microsoft Windows 17059 8
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3745 6
Apple Power Mac 123 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 6
Nvidia Volta GV 32 5
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 5
Microsoft Windows 2000 8675 5
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 5
HPE AlphaServer 70 5
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 4
HPE ProLiant 410 4
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 4
Jureca - Суперкомпьютер 7 4
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 4
Intel MIC - Intel Many Integrated Core 6 4
Абрамов Сергей 76 16
Опанасенко Всеволод 139 11
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 10
Trump Donald J. - Трамп Дональд 713 6
Медведев Дмитрий 1667 5
Садовничий Виктор 64 5
Bell Gordon - Белл Гордон 10 4
Бородин Павел 14 4
Воеводин Владимир 19 4
Греф Герман 493 3
Рафаловский Давид 32 3
Кристофари Николай 6 3
Simon Horst - Саймон Хорст 3 3
Turek Dave - Тюрек Дэйв 5 3
Путин Владимир 3484 3
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Евтушенко Олег 145 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Никифоров Николай 1141 2
Клебанова Юлия 30 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 2
Сорокоумов Александр 19 2
Савин Геннадий 13 2
Шабанов Борис 9 2
Chen Jason - Чен Джейсон 38 2
Кожевников Михаил 25 2
Репин Никита 9 2
Шмелев Алексей 24 2
Грызлов Борис 32 2
Чуракова Елена 11 2
Кожевников Виктор 6 2
Фаенов Кирилл 8 2
Varadarajan Srinidhi - Варадараджан Сринидхи 6 2
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
Arabnia Hamid - Арабния Хамид 2 2
Skaugen Kirk - Скауген Кирк 16 2
Lippert Thomas - Липперт Томас 4 2
Amdahl Gene - Амдал Джин 2 2
Колбин Евгений 88 2
Сысоев Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 110
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 102
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 60
Япония 13869 54
Германия - Федеративная Республика 13318 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 36
Европа 25052 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 21
США - Калифорния 4847 20
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Франция - Французская Республика 8217 15
США - Теннесси 126 11
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Япония - Канагава - Иокогама 78 8
Земля - планета Солнечной системы 10927 8
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Италия - Итальянская Республика 4528 7
Япония - Канагава 34 7
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Индия - Bharat 5927 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 6
Россия - СФО - Новосибирск 4963 6
Беларусь - Минск 712 6
Китай - Пекин - Beijing 1111 6
США - Техас 1065 6
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 114 6
Канада 5098 5
Китай - Шанхай 841 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 178 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4250 5
Азия - Азиатский регион 5965 5
Финляндия - Финляндская Республика 3711 5
Америка - Американский регион 2212 5
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Китай - Тайвань 4294 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2353 4
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РАН - Российская академия наук 2150 30
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РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 18
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 72 18
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 10
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 10
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 21 6
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 51 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 174 5
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 5
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 5
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 4
ТГУ - Томский государственный университет 239 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 4
Virginia Tech College - Технический колледж штата Вирджиния 6 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 151 3
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 220 3
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 652 2
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 184 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 2
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 189 2
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 29 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
University of Mannheim - Universität Mannheim - Мангеймский университет Германия 8 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1268 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1553 1
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