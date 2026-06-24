Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров

Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах йский суперкомпьютер LineShine, использующий процессоры, разработанные внутри КНР, возглавил список TOP500. Это самый известный и авторитетный рейтинг суперкомпьютеров в мире, обновляемый два р

Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500 т раз – 36 место с моделью «Червоненкис». 36 строчка – это лучший результат России в новом рейтинге Top500. В первой сотне присутствуют лишь четыре российских суперкомпьютера, три из которых в

В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место Россия улучшила позицию в Top500 Россия заняла восьмую строчку в новом Top500 самых производительных в мире супе

Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров Новый прорыв для России Россия ворвалась в первую двадцатку рейтинга суперкомпьютеров Top500. Этого удалось достичь силами компании «Яндекс», сообщили CNews ее представители. В последний раз такое происходило в ноябре 2011 г., когда компьютер «Ломоносов», принадлежащий МГУ, заня

Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле Неоспоримое превосходство ARM Рейтинг суперкомпьютеров Top500 по результатам тестов производительности возглавил японский Fugaku, основанный на проц

Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет истем в рейтинге, так и по суммарной мощности представленных систем. Christofari и другие участники Топ 500 из России Несмотря на недавний официальный анонс самого мощного российского суперкомп

Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 пиковой производительности.Рекордное количество российских компьютеров было представлено в редакции Топа-500 за июнь 2011 г. — в список попали 12 отечественных систем. Их доля в общей вычислите

У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500 , базирующегося в ее Межведомственном суперкомпьютерном центре (МСЦ) в ближайшие месяцы будет существенно увеличена. Это может позволить данному кластеру остаться в списке мощнейших вычислителей мира Топ 500, в котором он сейчас занимает лишь 459 строчку и без апгрейда наверняка покинет рейтинг при его очередном (происходит раз в полгода) обновлении в июне 2017 г. под натиском новых водимых

Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 В американском Новом Орлеане в рамках крупнейшей мировой суперкомпьютерной выставки-конференции SC'2014 была представлена очередная, 44-я редакция рейтинга мощнейших вычислительных систем планеты Топ 500. Этот список составляется два раза в год экспертами из американского Государственного научно-исследовательского вычислительного центра Министерства энергетики, а также из университетов

В рейтинге Топ-500 суперкомпьютеров сменился лидер , США Kraken XT5 98928 831,7 1028,85 - 9 Исследовательский центр Юлиха, Германия Jugene 294912 825,5 1002,7 2268 10 Национальная лаборатория Лос-Аламоса, США Cielo 107152 816,6 1028,66 2950 Источник: top500.org Примечательно, что обе китайские системы, вошедшие в Топ-10 (Tianhe-1A и Nebulae) используют вычислительные модули Nvidia. В целом же в Топ-500 аналогичные ускорители используются в

Сменился лидер в Топ-500 суперкомпьютеров тер Jaguar, построенный на базе масштабируемой платформы Cray XT5, занял первое место в рейтинге 500 самых мощных суперкомпьютеров мира. Об этом сообщается в последнем, ноябрьском отчете, публикуемом TOP500.org дважды в год. Системе от ветерана индустрии, компании Cray, потребовалось больше года на то, чтобы перешагнуть со второй строчки на первую, сместив IBM Roadrunner вниз. Jaguar состои

Гуру суперкомпьютинга зовет Россию в клуб экзафлопов Москву впервые посетил Джек Донгарра (J. Jack Dongarra) - гуру суперкомпьютерной отрасли, разработчик теста Linpack и один из авторов рейтинга Топ500 самых мощных компьютеров мира. В интервью CNews он рассказал, что одна из целей его визита – привлечение российских специалистов для участия в новом проекте Exascale, задача которого – о

IBM возглавила ТОП500 суперкомпьютеров аждение. 379 систем из списка (75,8% от общего числа) используют процессоры Intel. В прошлой версии TOP500 на эту платформу приходилось 375 машин, или 75% упомянутых в списке ТОП500. Второе и т

IBM лидирует в рейтинге 500 лучших суперкомпьютеров Вышел очередной рейтинг 500 лучших суперкомпьютеров в мире, сообщает агентство Reuters. Бесспорное лидерство в новом списке принадлежит машинам IBM, которые занимают первое и второе место, а в первой десятке их шесть.

Top500: позиция IBM улучшилась, Apple выбыл в Морском центре науки и технологии в городе Канагава, остаётся самым мощным компьютером в мире, однако совсем недавно у него впервые появился серьёзный конкурент. Последний рейтинг суперкомпьютеров Top500, проводимый дважды в год и последний раз опубликованный вчера, оставил Earth Simulator, обладающий мощностью 35,9 терафлоп, который был построен корпорацией NEC в 2002 году, на первой по

Intel: система в 1 терафлоп собирается за 2 дня иона долларов. Напомним, что на ISC2003 был официально оглашен новый, 22-й рейтинг суперкомпьютеров Top500 - общепризнанная база для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных

Intel: система в 1 терафлоп собирается за 2 дня иона долларов. Напомним, что на ISC2003 был официально оглашен новый, 22-й рейтинг суперкомпьютеров Top500 - общепризнанная база для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных

В поединке суперкомпьютеров снова победил NEC Рейтинг суперкомпьютеров Top500 составляется два раза в год - в ноябре и июне. Уже в третий раз рейтинг возглавил суперкомпьютер под названием Earth Simulator от компании NEC. Кластер находится в Морском центре науки и

Поединок суперкомпьютеров: итоги подведены Рейтинг суперкомпьютеров Top500 составляется два раза в год - в ноябре и июне. Новый лидер рейтинга - кластер под названием Earth Simulator - занимается моделированием "виртуальной Земли", чтобы прогнозировать те измен

Рекорд производительности суперкомпьютеров побит В новой, 19-й версии списка суперкомпьютеров Top500, общепризнанной базы для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных систем, на первое место выйдет японский кластер Earth Simulator от компании NEC, который показал сам

Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500 В новой версии списка суперкомпьютеров Top500, общепризнанной базы для статистического анализа сектора рынка высокопроизводительных систем, на первое место вышел кластер Terascale (на рис.) от компании Compaq Computer, оставив позад

Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500 IBM продержалась на первом месте рейтинга Top500, включающего самые быстрые в мире компьютеры, в течение последних трех его обновлений – с ноября 2000 года. Однако новый список, подготовленный исследовательской компанией IDC, по словам

Рейтинг суперкомпьютеров: IBM заняла первое место В пятницу перед конференцией по суперкомпьютерам в Далласе (США) была обнародована новая версия списка суперкомпьютеров Top500. На первом месте в нем компания IBM сменила NEC находится на пятом месте с 23 системами.