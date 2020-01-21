«Корус консалтинг» создал решение для быстрого сбора данных из Excel-файлов

«Корус консалтинг» разработал коробочное решение «Файл сбора данных» (ФСД), которое позволяет собирать данные из различных Excel-файлов. Система преобразовывает данные пользователей в формат, подходящий для последующей автоматической обработки.

Когда в компании внедряется ИТ-система, разработчики имеют дело с большим количеством исторических, тестовых и других данных, собранных в Excel. Эти таблицы сложно загрузить в систему без изменений – требуется их преобразование в совместимый формат.

Коробочное решение «Файл сбора данных» позволяет упростить загрузку данных из Excel в различные информационные системы и СУБД – от «1С», SAP, Anaplan до Oracle, MS SQL и других. Инструмент автоматически собирает разрозненные данные и приводит их к унифицированному виду. ФСД подходит как для работы с уже существующими заполненными файлами Excel, так и для создания новых шаблонов. От пользователей не требуется специальных знаний формул и языков программирования.

«Практически на каждом проекте по автоматизации процессов планирования, бюджетирования, финансовой консолидации и формирования различных видов отчетности необходимо собирать и загружать в систему информацию из файлов Excel. Чтобы использовать эти данные, бизнесу приходится вручную преобразовывать таблицы в необходимый формат. Наш инструмент автоматизирует этот процесс, делая исходные значения понятными различным системам. Бизнес получает гибкий, управляемый без помощи ИТ-специалистов инструмент сбора и подготовки данных», – сказал Евгений Поваров, руководитель направления финансовой консолидации ГК «Корус консалтинг».