Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Александр Вальнер, NetApp: В России идет смена ИТ-поколений
Интеграция
Как крупные вендоры выбирают партнеров на страновых рынках

Спецпроекты

«Корус консалтинг» создал решение для быстрого сбора данных из Excel-файлов

ПО Софт

«Корус консалтинг» разработал коробочное решение «Файл сбора данных» (ФСД), которое позволяет собирать данные из различных Excel-файлов. Система преобразовывает данные пользователей в формат, подходящий для последующей автоматической обработки.

Когда в компании внедряется ИТ-система, разработчики имеют дело с большим количеством исторических, тестовых и других данных, собранных в Excel. Эти таблицы сложно загрузить в систему без изменений – требуется их преобразование в совместимый формат.

Коробочное решение «Файл сбора данных» позволяет упростить загрузку данных из Excel в различные информационные системы и СУБД – от «1С», SAP, Anaplan до Oracle, MS SQL и других. Инструмент автоматически собирает разрозненные данные и приводит их к унифицированному виду. ФСД подходит как для работы с уже существующими заполненными файлами Excel, так и для создания новых шаблонов. От пользователей не требуется специальных знаний формул и языков программирования.

«Практически на каждом проекте по автоматизации процессов планирования, бюджетирования, финансовой консолидации и формирования различных видов отчетности необходимо собирать и загружать в систему информацию из файлов Excel. Чтобы использовать эти данные, бизнесу приходится вручную преобразовывать таблицы в необходимый формат. Наш инструмент автоматизирует этот процесс, делая исходные значения понятными различным системам. Бизнес получает гибкий, управляемый без помощи ИТ-специалистов инструмент сбора и подготовки данных», – сказал Евгений Поваров, руководитель направления финансовой консолидации ГК «Корус консалтинг».



Другие материалы рубрики

Huawei установит российскую «Ред ОС» на свои новейшие серверы

Найден способ «разогнать» настольные ПК до производительности суперкомпьютеров

Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux. ОС придется установить самостоятельно. Видео

ДИТ Москвы потратит почти миллиард на иностранные ПК и ПО

Google поставит на уши весь рынок интернет-рекламы ради пользователей Chrome

Microsoft предложила 400 миллионам пользователей Windows 7 купить новый компьютер

Техника

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: хиты продаж зимы 2020

Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей!

Как зарегистрировать квадрокоптер и подготовить его к полетам зимой

ЭКГ в часах: что умеют и не умеют современные умные часы
Показать еще
Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний