Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кожевников Алексей
Публикаций - 49, упоминаний - 51
Кожевников Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 6306 6
|SAP SE 3433 1
|SAP CIS - САП СНГ 766 1
|РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1570 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 5355 3
|SAP Ariba 72 1
|Филатов Андрей 101 1
|Европа 4243 2
|Южная Корея - Республика 1681 2
|Россия - Российская федерация - РФ 62626 1
|Нидерланды 1075 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
|КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 280 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 840534, в очереди разбора - 743726.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 840534, в очереди разбора - 743726.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru