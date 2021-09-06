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Кожевников Алексей



06.09.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по организации сбора и анализа статистических данных для управления туристической отраслью 2
27.08.2021 Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров 2
09.04.2020 РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров 1
07.02.2008 Sony Ericsson T650i - возрождение легендарной серии 1
02.11.2007 Nokia E90 Communicator - деловой смартфон-лидер 1
23.10.2007 Обзор Nokia 7500 - мобильник-призма 1
25.09.2007 Мобильные новинки: Nokia, Samsung, Apple 1
13.08.2007 Nokia N76 - самый стильный финский смартфон 1
06.08.2007 PG-3600V - топовый мьюзикфон Pantech 1
30.07.2007 Nokia 5700 - телефон-плеер необычной конструкции 1
12.07.2007 Мобильники: хиты продаж июня 1
11.07.2007 Гаджеты: самые интересные и безумные новинки 1
20.04.2007 Плееры Apple iPod: этапы большого пути 1
20.04.2007 Лучшие телефоны и смартфоны 2006 года 1
20.04.2007 Самые ожидаемые телефоны и смартфоны 2007 1
26.03.2007 Гаджеты для олигархов — самые дорогие и эксклюзивные устройства 1
15.03.2007 Телефон Fly Toshiba - превосходство дизайна над технологией 1
07.03.2007 Nokia E65 - первый слайдер E-серии 1
28.02.2007 Обзор KE820 – версия телефона-кредитки от LG 1
22.02.2007 Январские хиты продаж мобильных телефонов и смартфонов 1
20.02.2007 Nokia N91 8 GB – самый емкий мьюзикфон на рынке 1
07.02.2007 Обзор Nokia 7373 - у "гламурных" телефонов пополнение 1
25.01.2007 Мобильные хиты продаж 2006 года 1
18.01.2007 Creative Xmod - звуковой "доппинг" для вашего ноутбука 1
20.11.2006 Октябрьские хиты продаж мобильных телефонов 1
09.11.2006 Медиапроигрыватель Creative ZEN Vision: W - первый тест в России 1
01.11.2006 Тест смартфона E50 - новичок бизнес-серии Nokia 1
26.10.2006 Самый необычный телефон 2006 - Pantech PG2800 1
12.10.2006 Сентябрьские хиты продаж мобильных телефонов 1
05.10.2006 Nokia 5500 - самый "экстремальный" телефон из Финляндии 1
29.09.2006 Новейшие плееры iPod - первый взгляд 1
27.09.2006 Nokia N73 - достойное продолжение лидера летних продаж 1
27.09.2006 Самые ожидаемые телефоны и смартфоны осени 2006 1
26.09.2006 Дайджест. Seagate поставил новый рекорд емкости винчестеров 1
19.09.2006 Летние хиты продаж телефонов и смартфонов 1
19.09.2006 Дайджест. Новые iPod потрясли рынок 1
13.09.2006 Тестируем N93 - топовый камерофон-монстр от Nokia 1
11.09.2006 Дайджест. Запуск Sony PlayStation 3 в Европе отменен 1
04.09.2006 Дайджест. Новая Nokia специально для Интернета 1
14.08.2006 9 самых сумасшедших аксессуаров для iPod 1

Публикаций - 49, упоминаний - 51

Кожевников Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 6306 6
SAP SE 3433 1
SAP CIS - САП СНГ 766 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1570 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5991 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4196 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7863 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1066 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 233 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5355 3
SAP Ariba 72 1
Филатов Андрей 101 1
Европа 4243 2
Южная Корея - Республика 1681 2
Россия - Российская федерация - РФ 62626 1
Нидерланды 1075 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 280 1
MacWorld 71 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 840534, в очереди разбора - 743726.
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