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iRiver

iRiver

СОБЫТИЯ

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21.05.2013 Iriver представил в России свой первый планшет

Производитель портативных мультимедиа устройств – iriver – представил в России свой первый компактный планшетный компьютер ITQ701 WOW. Модель оснащена 7-дюймовым дисплеем с IPS-матрицей, созданной по технологии Hitachi и NEC, позволяющей увели
24.01.2013 В России начались продажи Hi-Fi плеера iriver AK100

Производитель портативных мультимедиа устройств iriver объявил о начале продаж в России Hi-Fi плеера AK100 со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. Это первый компактный плеер компании, который обеспечивает воспроизведение файлов, от
12.07.2011 Iriver выпускает ридер с поддержкой библиотеки Google eBooks

Компания Iriver представила электронную книгу Story HD. Устройство представляет собой продолжение риде
01.07.2011 Iriver выпустила на российский рынок Full HD-медиаплеер

Компания iriver объявляет о выходе на российский рынок нового мультимедиа-плеера с поддержкой разрешен
07.06.2011 Iriver выпустил MP3-плеер размером с флешку

Корейский производитель портативных устройств Iriver объявил о выходе на российский рынок нового аудиоплеера - Iriver T9. Плеер выполнен в миниатюрном корпусе размером не больше флешки, оснащен крошечным монохромным дисплеем и четыр
23.05.2011 iRiver позволит размахивать плеером
18.05.2011 В России представлен плеер для фитнеса от iriver

Компания iriver объявляет о выходе на российский рынок нового мультимедиа-плеера iriver E300. Н
28.04.2011 iriver IDP-1000: плоский шнур и объемное звучание

Компания iriver объявляет о выходе на российский рынок наушников открытого типа iriver IDP-1000
24.02.2011 Русская версия iRiver Story обновилась для поддержки FB2

Производитель электронных книг iRiver объявила об официальном выходе новой прошивки русской версии устройства iRiver Story версии 1.89. Главные улучшения в iRiver Story коснулись умения устройства работать с фо
18.01.2011 Производитель ридеров iriver открыл онлайн-магазин книг на базе «ЛитРеса»

Производитель портативных мультимедиа устройств компания iriver объявила об открытии авторизованного магазина электронных книг на базе сайта компании

17.01.2011 Iriver анонсировала топовый цифровой аудиоплеер

Компания iRiver представила новую линейку цифровых аудиоплееров (DAP) для корейского рынка. Первой из

07.01.2011 Iriver выпускает ридер с экраном HD-разрешения

Компания Iriver представила на CES 2011 новую версию электронной книги Story HD. Она имеет 6-дюймовый

22.10.2010 iRiver сделала демосайт для "читалки"

Компания iRiver представила виртуальный гид по своему устройству для чтения книг iRiver Story.

25.05.2009 Новый ПМП Iriver

  Новый портативный медиаплеер от Iriver имеет стилистику черного iPod Touch и называется B30, однако главной его фишкой все же является не это, а возможность приема эфирного телесигнала, правда изначально цифрового, что с учет
08.08.2008 iriver выходит на новый этап развития бизнеса в России

Корейская компания iriver объявляет о готовности в ближайшее время увеличить объем продаж и рыночную долю в Росс
11.06.2008 iriver анонсировал в России новый медиаплеер

Компания iriver анонсировала на российском рынке новый медиаплеер Lplayer, выделяющийся миниатюрным ра
18.02.2008 Дизайн-плееры: аудио-шок

Крупные компании вроде iriver хорошо чувствуют тенденции рынка и, судя по их действиям, умеют договариваться с партн
22.01.2008 Громкая премьера — новые плееры iriver

езоны, характеризующиеся изобилием премьер новых моделей плееров, приходятся на начало осени и середину зимы. Громкие новинки представляют на ежегодных выставках IFA и CES, а также на MacWorld. Стэнд iriver на выставке CES выглядел просто удивительно Традиционно IFA проводится осенью, а CES и MacWorld Expo зимой. Поскольку на MacWorld Expo Apple ничего нового нам не рассказала, то речь в да
10.01.2008 CES 2008: Россыпь новинок от iRiver

Корейская компания iRiver представила на CES 2008 целый ряд новых плееров, сообщает Akihabaranews.com. Всего был
05.12.2007 Самые ожидаемые плееры осени 2007

Новости iRiver с восточных фронтов Компания iRiver задает стремительный темп для всех участник
20.09.2007 Новый iriver - полный "фарш"

Компания iriver готовит новый плеер w10, который и "плеером" сложно назвать. Он оснащен сенсорным экра
10.09.2007 iriver U20 и X20 — лучшие флэш-плееры для видео

но здорово прогадать. Крупный дисплей может оказаться обыкновенной липой: яркость, четкость и разрешение — не менее важные параметры, чем физический размер экрана. Забегая немного вперед, скажем, что iriver удалось представить поистине сбалансированные портативные плееры. [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2007/08/02/iriver_X20_iriver_U20.flv]]] Размер ви
05.09.2007 Тест-дуэль iriver T60 и Sony NWD-B105F - музыкальное дерби

Корпорация Sony была первопроходцем в массовом портативном или, как говорят на западе, персональном аудио. Вспомните легендарные дискмены конца 80-х годов — им не было равных. А iriver стала одной из первых фирм-пионееров MP3-индустрии, который до этого использовался только на компьютере и почему-то игнорировался остальными производителями. Несмотря на огромный опыт So
14.08.2007 Концепт-плеер iRiver NV поступил на корейский рынок

Концептуальный портативный медиаплеер iRiver NV со встроенной GPS-навигацией, представленный в июне текущего года, поступил в продажу на корейский рынок по цене около $550, сообщает Akihabaranews.com. Для просмотра фильмов и фотогр
18.06.2007 iRiver представил свой взгляд на современный медиаплеер

На корейском сайте компании iRiver появилось описание нового портативного медиаплеера. Устройство под названием iRiver NV имеет цветной широкоэкранный 7-дюймовый дисплей с разрешением WVGA, двойной слот для карт па
18.06.2007 Футуристический плеер iRiver

  Новый медиапроигрыватель iRiver Navi выделяется среди других моделей прежде всего необычным дизайном и названием. Он способен проигрывать файлы популярных форматов, а его память может быть расширена при помощи карт пам
26.03.2007 Новый плеер iRiver T50

  Новый плеер T-50 от iRiver больше напоминает старый радиоприемник, но это лишь первое впечатление. Это современный плеер, который может работать с популярными типами мультимедийных файлов, которые могут храниться

26.03.2007 MP3-плеер T50: очередная «призма» от Iriver

исле). Размер внутренней памяти — 1 ГБ. Заряд аккумуляторной батареи рассчитан на 18 часов непрерывного воспроизведения музыкальных файлов. Наряду с эквалайзером, плеер снабжен системой SRS WOW. Iriver T50 Стоимость новинки составляет около $85. Бесплатный ознакомительный семинар «Эффективные продажи ИТ-услуг. Продвинутый курс» 30 марта
14.03.2007 Интернет-радио Slacker.com: альтернатива iTunes от Iriver?

Slacker — это новый музыкальный онлайновый сервис, выпуск которого стал возможным благодаря совместной работе, проведенной компаниями Iriver, MusicMatch и Rio. Интернет-портал Slacker.com представляет собой разновидность сетевой радиостанции. Каналы станции формируются диджеем, однако пользователь может выбрать, желает ли он 
14.03.2007 Плееры S7 и S10 — отличный ход iRiver

Корейская iRiver уже давно присутствует на нашем рынке и заслуженно занимает на нем одну из лидирующих позиций. Конечно, тотального доминирования, которое можно было наблюдать года три-четыре назад, сейч
01.03.2007 Iriver пополнил линейку флэш-плееров

Компания IRR объявила о появлении в линейке устройств новой модели — флэш-МР3-плеера iriver Т50. Устройство заменит собой плеер iriver Т10. Iriver Т50 унаследовал дизайн линейки iFP и представляет собой треугольную призму. Модель содержит в себе традиционные для п
16.02.2007 iriver X20 начал свое странствие с Японии

В Японии начались продажи нового флэш-плеера iriver X20. Плеер оснащен 2,2-дюймовых QVGA-дислеем (320 x 240 пикселей), FM-тюнером, слотом для карт памяти microSD и поддерживает воспроизведение следующих аудиоформатов: MP3, WMA, OGG, видео
08.02.2007 iRiver выпустила МР3-плеер с AMOLED-дисплеем

Компания IRR объявила о появлении в линейке устройств новинки — флэш МР3-плеера iriver U20. Устройство придет на смену модели U10. В отличие от всех предыдущих плееров iriver, представленных на российском рынке, U20 примечателен, прежде всего, цветным AMOLED-дисплее
30.01.2007 Необычный концепт от iRiver

  Корейские инженеры представили необычный медиапроигрыватель, который выполнен в форме наручных часов. Концепт от iRiver подключается к компьютеру по USB-интерфейсу, а для передачи звука на беспроводные наушники использует Bluetooth-соединение.
29.01.2007 Новый плеер iRiver

  В Сеть попали фотографии нового плеера X20 от iRiver. Интересн он тем, что обладает широкоформатным экраном, и возможностью расширения памяти при помощи карт памяти стандарта microSD. Время появления в продаже и цена пока неизвестны.
11.01.2007 iRiver Unit 2: подробности

аемая миниатюрная стереосистема, плеер CD/DVD дисков, способный воспроизводить множество различных аудио- и видеоформатов (в режиме стерео, конечно же), показывать различные изображения и фотографии. iRiver Unit 2 Для реализации этих целей в плеер будет установлен 7-дюймовый дисплей с разрешением 800 x 480 пикселей и жесткий диск объемом 30 ГБ. Стереоколонки, кстати, будут располагаться не

10.01.2007 Новый плеер от iRiver

  На вы ставке CES компания iRiver представила свой новый плеер W10, который довольно сильно отличается от тех моделей, ч
09.01.2007 Unit 2: новый многофункциональный плеер от Iriver

Среди всех новинок компании Iriver особенно большое внимание привлекает продукт Unit 2. Судя по всему, перед нами некое подобие нового портативного многофункционального плеера от Iriver. Iriver Unit 2 Компан
20.12.2006 Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших MP3-флеш-плееров

елять пристальное внимание дополнительным аксессуарам, которые во многом определили лидирующие позиции iPod, то можно сказать, что данное устройства является прекрасной альтернативой Nano.[pagebreak] iRiver S10 Эта южно-корейская компания является одним из признанных лидеров на рынке портативной звуковой техники. В отличие от iPod, этот плеер он обладает более внушительными функциональными

19.12.2006 Новая модель от iriver: iriver S7

Компания IRR, отвечающая за маркетинговую политику и развитие продаж на российском рынке продукции iriver объявила о скором появлении на российском рынке новой модели – iriver S7. Размеры S7 такие же миниатюрные, как и у iriver S10. Габариты устройства: 40x32x9,6 мм. Вес iri

Публикаций - 182, упоминаний - 255

iRiver и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 48
Samsung Electronics 11065 31
Sony 6739 26
Microsoft Corporation 25775 22
Archos Technology 72 9
Cowon Systems 73 9
MPIO 43 9
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 9
Philips 2099 8
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 7
Creative Technology 273 6
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 6
LG Electronics 3735 6
Fly - Explay - Эксплей 243 6
Canon 1439 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Digma 251 5
Новый диск 963 5
Ritmix 64 4
QUMO - КУМО 24 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Toshiba Corporation 2980 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
HTC Corporation 1512 4
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 4
PocketBook International 98 4
Google LLC 12690 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
Merlion Бюрократ 46 4
Onext 7 3
Western Digital Corporation - WDC 589 3
Huawei 4677 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
HP Inc. 5883 3
Kingston Technology 218 3
ZTE Corporation 800 3
Oracle Corporation 7074 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Spirit DSP - Спирит Корп 482 3
Olympus 475 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Евросеть 1421 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
E100 13 3
Белый Ветер 365 3
Swarovski AG 74 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Связной ГК 1401 2
Walt Disney Company 647 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Nike 195 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
Groupe SEB - Tefal 108 1
EMI Group 60 1
Sojitz - Nissho Iwai Corporation - Nisshō Iwai Kabushiki-gaisha - Nichimen Corporation 14 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Bayer AG - Байер 85 1
Верный - торговая сеть 326 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Телефон.Ру 92 1
Sony BMG 187 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 132
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 114
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 71
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 67
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 63
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 61
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 56
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 49
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 44
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 41
Наушники - Headphones 4479 35
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 32
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 32
Эквалайзер - Equalize - темброблок 522 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 29
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 29
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 28
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 28
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 27
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 26
Аксессуары 4282 25
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
Микрофон - Microphone 2809 18
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 18
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 18
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 17
WAV - Waveform Audio File Format 532 17
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 16
Joystick - Джойстик 1149 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 15
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 13
OGG Vorbis 56 13
Apple iPod 1553 41
Samsung SVR-диктофон 464 32
iRiver Clix - iRiver U 28 23
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 15
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 15
Apple iPod Shuffle 81 13
Apple iPod nano 215 13
iRiver S 15 13
iRiver T 15 13
Microsoft Windows 16882 13
Apple iPod video 49 11
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 11
iRiver N 12 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
iRiver E 9 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Apple iPod Touch 747 9
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
Apple iTunes Store 1118 8
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 6
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 6
Microsoft Zune - MS Zune 173 6
Cowon iAudio 18 5
iRiver Story - iRiver Cover Story 7 5
iRiver H 8 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
iRiver X 4 4
SRS Labs - TruBass 23 4
Google Android 15244 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Cowon A 11 3
Apple iPod mini 53 3
iRiver W 3 3
iRiver Spinn 3 3
iRiver iMP SlimX 3 3
Creative MuVo 36 3
Apple iPod click wheel 34 3
Apple iPad 4012 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 3
Симонов Игорь 103 7
Сергеев Иван 74 6
Лахова Олеся 35 4
Орлов Сергей 29 4
Урусов Александр 17 4
Николаев Григорий 10 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Борушевский Денис 37 3
Речменский Игорь 21 3
Adebibe Karima - Эдебайб Карима 5 3
Милица Евгений 6 2
Хороших Сергей 2 2
Богатырев Кирилл 4 2
Кучеренко Лариса 2 2
Полякова Вера 2 2
Миролюбова Серафима 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Малис Александр 158 2
Свириденко Андрей 99 2
Кожевников Алексей 66 2
Бергельсон Дмитрий 3 2
Семенов Сергей 30 2
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Клинаичев Андрей 33 1
Беляев Дмитрий 32 1
Завьялова Светлана 21 1
Терентьев Константин 19 1
Расколов Сергей 43 1
Болотов Дмитрий 10 1
Белоусов Николай 5 1
Макарский Дмитрий 3 1
Андрейко Александр 2 1
Кантаржи Сергей 4 1
Клевцов Сергей 1 1
Пилипенко Евгений 1 1
Артамонов Алексей 3 1
Демочко Владимир 2 1
Рыбальченко Марк 1 1
Еременко Вячеслав 1 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 75
Южная Корея - Республика 7052 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Япония 13807 19
Европа 24964 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Азия - Азиатский регион 5920 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Франция - Французская Республика 8177 4
Китай - Тайвань 4245 4
США - Калифорния 4829 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Украина 7928 3
Великобритания - Хэмпшир - Саутгемптон 45 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Средиземное море - Тирренское море 2 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Дания - Королевство 1337 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 11
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 49 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Ergonomics - Эргономика 1755 6
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Металлы - Серебро - Silver 827 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 5
Английский язык 7030 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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