Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
iRiver
Публикаций - 164, упоминаний - 194
iRiver упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Dixis - Диксис 343 4
|E100 11 3
|Техносила - СервисТрейд 239 3
|Евросеть 1393 3
|Nike 157 2
|Swarovski AG 69 2
|Открытие ФК 2713 2
|ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 2
|Связной ГК 1190 2
|Белый Ветер 340 1
|Groupe SEB - Tefal 76 1
|Лента - Сеть розничной торговли 912 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
|Телефорум 91 1
|Adidas 129 1
|Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
|Телефон.Ру 89 1
|Walt Disney Company 556 1
|Pixar 43 1
|МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 1
|BMW Group 392 1
|eBay Inc 1576 1
|Эксмо-АСТ - издательство 58 1
|X5 Group - Пятёрочка 309 1
|X5 Group 709 1
|Симонов Игорь 100 7
|Сергеев Иван 71 6
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
|Николаев Григорий 10 4
|Лахова Олеся 35 3
|Речменский Игорь 20 3
|Борушевский Денис 36 3
|Кожевников Алексей 61 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
|Милица Евгений 5 2
|Малис Александр 155 2
|Свириденко Андрей 95 2
|Урусов Александр 17 2
|Терентьев Константин 18 1
|Клинаичев Андрей 30 1
|Завьялова Светлана 21 1
|Белоусов Николай 2 1
|Орлов Сергей 15 1
|Болотов Дмитрий 6 1
|Расколов Сергей 9 1
|Симоненко Вячеслав 28 1
|Беляев Дмитрий 22 1
|Кусков Денис 212 1
|Семенов Сергей 26 1
|Анурьев Сергей 16 1
|Бергельсон Дмитрий 2 1
|Валяева Елизавета 72 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
|The Verge - Издание 482 1
|ZDnet 584 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|Engadget - Блог о технологиях 411 1
|VentureBeat 90 1
|Associated Press 1975 1
|MacWorld 136 1
|NE Asia Online 313 1
|Korea Times 129 1
|The Economist 43 1
|Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 1
|SmartMarketing 73 4
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|Gartner - Гартнер 3301 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
|comScore 354 1
|In-Stat 81 1
|comScore Media Metrix 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru