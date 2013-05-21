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iRiver

iRiver


21.05.2013 Iriver представил в России свой первый планшет
24.01.2013 В России начались продажи Hi-Fi плеера iriver AK100
12.07.2011 Iriver выпускает ридер с поддержкой библиотеки Google eBooks
01.07.2011 Iriver выпустила на российский рынок Full HD-медиаплеер
07.06.2011 Iriver выпустил MP3-плеер размером с флешку
23.05.2011 iRiver позволит размахивать плеером
18.05.2011 В России представлен плеер для фитнеса от iriver
28.04.2011 iriver IDP-1000: плоский шнур и объемное звучание
24.02.2011 Русская версия iRiver Story обновилась для поддержки FB2
18.01.2011 Производитель ридеров iriver открыл онлайн-магазин книг на базе «ЛитРеса»
17.01.2011 Iriver анонсировала топовый цифровой аудиоплеер
07.01.2011 Iriver выпускает ридер с экраном HD-разрешения
22.10.2010 iRiver сделала демосайт для "читалки"
25.05.2009 Новый ПМП Iriver
08.08.2008 iriver выходит на новый этап развития бизнеса в России
11.06.2008 iriver анонсировал в России новый медиаплеер
18.02.2008 Дизайн-плееры: аудио-шок
22.01.2008 Громкая премьера — новые плееры iriver
10.01.2008 CES 2008: Россыпь новинок от iRiver
05.12.2007 Самые ожидаемые плееры осени 2007
20.09.2007 Новый iriver - полный "фарш"
10.09.2007 iriver U20 и X20 — лучшие флэш-плееры для видео
05.09.2007 Тест-дуэль iriver T60 и Sony NWD-B105F - музыкальное дерби
18.06.2007 iRiver представил свой взгляд на современный медиаплеер
26.03.2007 Новый плеер iRiver T50
26.03.2007 MP3-плеер T50: очередная «призма» от Iriver
14.03.2007 Интернет-радио Slacker.com: альтернатива iTunes от Iriver?
14.03.2007 Плееры S7 и S10 — отличный ход iRiver
16.02.2007 iriver X20 начал свое странствие с Японии
30.01.2007 Необычный концепт от iRiver
29.01.2007 Новый плеер iRiver
10.01.2007 Новый плеер от iRiver
09.01.2007 Unit 2: новый многофункциональный плеер от Iriver
20.12.2006 Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших MP3-флеш-плееров
12.12.2006 Новинка от iRiver
16.11.2006 Iriver расширила память Clix до 4 ГБ
18.10.2006 Тест топового HDD-плеера iRiver - E10
11.10.2006 Iriver обновила плеер U10 Clix
22.09.2006 Iriver официально представил "убийцу" iPod Shuffle
19.09.2006 Дайджест. Новые iPod потрясли рынок

Публикаций - 164, упоминаний - 194

iRiver упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 38
Samsung Electronics 9333 24
Sony 6145 19
Microsoft Corporation 22497 18
MPIO 36 8
Archos 68 7
Cowon Systems 66 7
LG Electronics 3372 6
Digma 74 5
Canon 1339 5
Белый Ветер Цифровой 197 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 4
HTC Corporation 1428 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
Merlion Бюрократ 34 4
Explay - Эксплей 231 4
Sony Ericsson 1107 4
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 55 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 4
Quanta Computer 202 3
KT Corporation - Korea Telecom 187 3
Google LLC 10352 3
Philips 1960 3
PocketBook International 82 3
Spirit DSP - Спирит Корп 425 3
Olympus 450 3
Toshiba Corporation 2830 3
Oracle Corporation 6035 3
TeXet 48 3
ZTE Corporation 685 3
Wexler 59 3
HP Inc. 5313 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 3
Huawei 3222 3
ONYX International 87 3
Seagate Technology 685 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 2
Nintendo 704 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Dixis - Диксис 343 4
E100 11 3
Техносила - СервисТрейд 239 3
Евросеть 1393 3
Nike 157 2
Swarovski AG 69 2
Открытие ФК 2713 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 2
Связной ГК 1190 2
Белый Ветер 340 1
Groupe SEB - Tefal 76 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Телефорум 91 1
Adidas 129 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Телефон.Ру 89 1
Walt Disney Company 556 1
Pixar 43 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 1
BMW Group 392 1
eBay Inc 1576 1
Эксмо-АСТ - издательство 58 1
X5 Group - Пятёрочка 309 1
X5 Group 709 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 84
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 53
WMA - Windows Media Audio 942 51
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 50
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 224 39
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 32
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 264 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 23
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 19
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 15
WAV - Waveform Audio File Format 463 15
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 14
Наушники - Headphones 1760 13
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 12
WMV - Windows Media Video 348 11
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 181 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 9
AVI - Audio Video Interleave 415 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 8
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 8
DivX - видеокодек 424 7
APE - Monkey’s Audio формат кодирования цифрового звука без потерь 68 7
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 1153 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 6
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 323 6
Xvid - видеокодек 187 6
T9 - предиктивная система набора текстов для мобильных телефон 47 5
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting 134 5
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 5
AAC - Advanced Audio Coding 390 5
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 295 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 878 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 4
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1122 4
USB хост 68 4
QWERTY-клавиатура 1546 4
Apple iPod 1369 28
Microsoft Windows 10 11713 9
Apple iPod video 45 9
Apple iPod nano 215 8
Samsung Galaxy S10 - смартфон 166 7
Apple iTunes Store 1053 7
SRS Labs - WOW 3D 52 6
Apple iPod Shuffle 79 6
Microsoft Zune 161 6
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 249 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 6
Apple iPod Touch 721 6
Google Android 11959 4
Cowon iAudio 18 4
Samsung SVR-диктофон 195 4
Microsoft Windows 2104 4
Microsoft Windows XP 2291 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 4
Sony Playstation Portable - Sony PSP 647 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 3
Apple iPad 3663 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 3
Apple iOS 6422 2
Ritmix RF 15 2
PocketDivXEncoder 5 2
Cowon A 11 2
Google Gmail 802 2
Apple macOS 1457 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 301 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 2
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 41 2
Google Talk - Google Chat 158 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
Apple iPod mini 49 2
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 33 2
Adobe Connect 21 2
Google Voice VoIP-телефония 56 2
Симонов Игорь 100 7
Сергеев Иван 71 6
Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
Николаев Григорий 10 4
Лахова Олеся 35 3
Речменский Игорь 20 3
Борушевский Денис 36 3
Кожевников Алексей 61 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Милица Евгений 5 2
Малис Александр 155 2
Свириденко Андрей 95 2
Урусов Александр 17 2
Терентьев Константин 18 1
Клинаичев Андрей 30 1
Завьялова Светлана 21 1
Белоусов Николай 2 1
Орлов Сергей 15 1
Болотов Дмитрий 6 1
Расколов Сергей 9 1
Симоненко Вячеслав 28 1
Беляев Дмитрий 22 1
Кусков Денис 212 1
Семенов Сергей 26 1
Анурьев Сергей 16 1
Бергельсон Дмитрий 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 68
Южная Корея - Республика 4394 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 14
Япония 10069 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Европа 12319 8
Китай - Тайвань 2115 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
США - Калифорния 3381 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 2
Америка Северная 2650 1
Египет - Арабская Республика 687 1
Греция - Греческая Республика 744 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 69 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 422 1
США - Вашингтон - Редмонд 193 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 264 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 313 1
Россия - Сибирь 1579 1
Япония - Токио 909 1
Америка 2011 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 110 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 1
Испания - Королевство 2917 1
Украина 6212 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 1
Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 37 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 151 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Эргономика 840 1
Английский язык 764 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
Закон Мура - Moore's law 196 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
The Verge - Издание 482 1
ZDnet 584 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
VentureBeat 90 1
Associated Press 1975 1
MacWorld 136 1
NE Asia Online 313 1
Korea Times 129 1
The Economist 43 1
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 1
SmartMarketing 73 4
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner - Гартнер 3301 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
comScore 354 1
In-Stat 81 1
comScore Media Metrix 36 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
MacWorld Expo 35 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 81 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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