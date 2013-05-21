Iriver представил в России свой первый планшет Производитель портативных мультимедиа устройств – iriver – представил в России свой первый компактный планшетный компьютер ITQ701 WOW. Модель оснащена 7-дюймовым дисплеем с IPS-матрицей, созданной по технологии Hitachi и NEC, позволяющей увели

В России начались продажи Hi-Fi плеера iriver AK100 Производитель портативных мультимедиа устройств iriver объявил о начале продаж в России Hi-Fi плеера AK100 со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. Это первый компактный плеер компании, который обеспечивает воспроизведение файлов, от

Iriver выпускает ридер с поддержкой библиотеки Google eBooks Компания Iriver представила электронную книгу Story HD. Устройство представляет собой продолжение риде

Iriver выпустила на российский рынок Full HD-медиаплеер Компания iriver объявляет о выходе на российский рынок нового мультимедиа-плеера с поддержкой разрешен

Iriver выпустил MP3-плеер размером с флешку Корейский производитель портативных устройств Iriver объявил о выходе на российский рынок нового аудиоплеера - Iriver T9. Плеер выполнен в миниатюрном корпусе размером не больше флешки, оснащен крошечным монохромным дисплеем и четыр

В России представлен плеер для фитнеса от iriver Компания iriver объявляет о выходе на российский рынок нового мультимедиа-плеера iriver E300. Н

iriver IDP-1000: плоский шнур и объемное звучание Компания iriver объявляет о выходе на российский рынок наушников открытого типа iriver IDP-1000

Русская версия iRiver Story обновилась для поддержки FB2 Производитель электронных книг iRiver объявила об официальном выходе новой прошивки русской версии устройства iRiver Story версии 1.89. Главные улучшения в iRiver Story коснулись умения устройства работать с фо

Производитель ридеров iriver открыл онлайн-магазин книг на базе «ЛитРеса» Производитель портативных мультимедиа устройств компания iriver объявила об открытии авторизованного магазина электронных книг на базе сайта компании

Iriver анонсировала топовый цифровой аудиоплеер Компания iRiver представила новую линейку цифровых аудиоплееров (DAP) для корейского рынка. Первой из

Iriver выпускает ридер с экраном HD-разрешения Компания Iriver представила на CES 2011 новую версию электронной книги Story HD. Она имеет 6-дюймовый

iRiver сделала демосайт для "читалки" Компания iRiver представила виртуальный гид по своему устройству для чтения книг iRiver Story.

Новый ПМП Iriver Новый портативный медиаплеер от Iriver имеет стилистику черного iPod Touch и называется B30, однако главной его фишкой все же является не это, а возможность приема эфирного телесигнала, правда изначально цифрового, что с учет

iriver выходит на новый этап развития бизнеса в России Корейская компания iriver объявляет о готовности в ближайшее время увеличить объем продаж и рыночную долю в Росс

iriver анонсировал в России новый медиаплеер Компания iriver анонсировала на российском рынке новый медиаплеер Lplayer, выделяющийся миниатюрным ра

Дизайн-плееры: аудио-шок Крупные компании вроде iriver хорошо чувствуют тенденции рынка и, судя по их действиям, умеют договариваться с партн

Громкая премьера — новые плееры iriver езоны, характеризующиеся изобилием премьер новых моделей плееров, приходятся на начало осени и середину зимы. Громкие новинки представляют на ежегодных выставках IFA и CES, а также на MacWorld. Стэнд iriver на выставке CES выглядел просто удивительно Традиционно IFA проводится осенью, а CES и MacWorld Expo зимой. Поскольку на MacWorld Expo Apple ничего нового нам не рассказала, то речь в да

CES 2008: Россыпь новинок от iRiver Корейская компания iRiver представила на CES 2008 целый ряд новых плееров, сообщает Akihabaranews.com. Всего был

Самые ожидаемые плееры осени 2007 Новости iRiver с восточных фронтов Компания iRiver задает стремительный темп для всех участник

Новый iriver - полный "фарш" Компания iriver готовит новый плеер w10, который и "плеером" сложно назвать. Он оснащен сенсорным экра

iriver U20 и X20 — лучшие флэш-плееры для видео но здорово прогадать. Крупный дисплей может оказаться обыкновенной липой: яркость, четкость и разрешение — не менее важные параметры, чем физический размер экрана. Забегая немного вперед, скажем, что iriver удалось представить поистине сбалансированные портативные плееры. [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2007/08/02/iriver_X20_iriver_U20.flv]]] Размер ви

Тест-дуэль iriver T60 и Sony NWD-B105F - музыкальное дерби Корпорация Sony была первопроходцем в массовом портативном или, как говорят на западе, персональном аудио. Вспомните легендарные дискмены конца 80-х годов — им не было равных. А iriver стала одной из первых фирм-пионееров MP3-индустрии, который до этого использовался только на компьютере и почему-то игнорировался остальными производителями. Несмотря на огромный опыт So

Концепт-плеер iRiver NV поступил на корейский рынок Концептуальный портативный медиаплеер iRiver NV со встроенной GPS-навигацией, представленный в июне текущего года, поступил в продажу на корейский рынок по цене около $550, сообщает Akihabaranews.com. Для просмотра фильмов и фотогр

iRiver представил свой взгляд на современный медиаплеер На корейском сайте компании iRiver появилось описание нового портативного медиаплеера. Устройство под названием iRiver NV имеет цветной широкоэкранный 7-дюймовый дисплей с разрешением WVGA, двойной слот для карт па

Футуристический плеер iRiver Новый медиапроигрыватель iRiver Navi выделяется среди других моделей прежде всего необычным дизайном и названием. Он способен проигрывать файлы популярных форматов, а его память может быть расширена при помощи карт пам

Новый плеер iRiver T50 Новый плеер T-50 от iRiver больше напоминает старый радиоприемник, но это лишь первое впечатление. Это современный плеер, который может работать с популярными типами мультимедийных файлов, которые могут храниться

MP3-плеер T50: очередная «призма» от Iriver исле). Размер внутренней памяти — 1 ГБ. Заряд аккумуляторной батареи рассчитан на 18 часов непрерывного воспроизведения музыкальных файлов. Наряду с эквалайзером, плеер снабжен системой SRS WOW. Iriver T50 Стоимость новинки составляет около $85. Бесплатный ознакомительный семинар «Эффективные продажи ИТ-услуг. Продвинутый курс» 30 марта

Интернет-радио Slacker.com: альтернатива iTunes от Iriver? Slacker — это новый музыкальный онлайновый сервис, выпуск которого стал возможным благодаря совместной работе, проведенной компаниями Iriver, MusicMatch и Rio. Интернет-портал Slacker.com представляет собой разновидность сетевой радиостанции. Каналы станции формируются диджеем, однако пользователь может выбрать, желает ли он

Плееры S7 и S10 — отличный ход iRiver Корейская iRiver уже давно присутствует на нашем рынке и заслуженно занимает на нем одну из лидирующих позиций. Конечно, тотального доминирования, которое можно было наблюдать года три-четыре назад, сейч

Iriver пополнил линейку флэш-плееров Компания IRR объявила о появлении в линейке устройств новой модели — флэш-МР3-плеера iriver Т50. Устройство заменит собой плеер iriver Т10. Iriver Т50 унаследовал дизайн линейки iFP и представляет собой треугольную призму. Модель содержит в себе традиционные для п

iriver X20 начал свое странствие с Японии В Японии начались продажи нового флэш-плеера iriver X20. Плеер оснащен 2,2-дюймовых QVGA-дислеем (320 x 240 пикселей), FM-тюнером, слотом для карт памяти microSD и поддерживает воспроизведение следующих аудиоформатов: MP3, WMA, OGG, видео

iRiver выпустила МР3-плеер с AMOLED-дисплеем Компания IRR объявила о появлении в линейке устройств новинки — флэш МР3-плеера iriver U20. Устройство придет на смену модели U10. В отличие от всех предыдущих плееров iriver, представленных на российском рынке, U20 примечателен, прежде всего, цветным AMOLED-дисплее

Необычный концепт от iRiver Корейские инженеры представили необычный медиапроигрыватель, который выполнен в форме наручных часов. Концепт от iRiver подключается к компьютеру по USB-интерфейсу, а для передачи звука на беспроводные наушники использует Bluetooth-соединение.

Новый плеер iRiver В Сеть попали фотографии нового плеера X20 от iRiver. Интересн он тем, что обладает широкоформатным экраном, и возможностью расширения памяти при помощи карт памяти стандарта microSD. Время появления в продаже и цена пока неизвестны.

iRiver Unit 2: подробности аемая миниатюрная стереосистема, плеер CD/DVD дисков, способный воспроизводить множество различных аудио- и видеоформатов (в режиме стерео, конечно же), показывать различные изображения и фотографии. iRiver Unit 2 Для реализации этих целей в плеер будет установлен 7-дюймовый дисплей с разрешением 800 x 480 пикселей и жесткий диск объемом 30 ГБ. Стереоколонки, кстати, будут располагаться не

Новый плеер от iRiver На вы ставке CES компания iRiver представила свой новый плеер W10, который довольно сильно отличается от тех моделей, ч

Unit 2: новый многофункциональный плеер от Iriver Среди всех новинок компании Iriver особенно большое внимание привлекает продукт Unit 2. Судя по всему, перед нами некое подобие нового портативного многофункционального плеера от Iriver. Iriver Unit 2 Компан

Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших MP3-флеш-плееров елять пристальное внимание дополнительным аксессуарам, которые во многом определили лидирующие позиции iPod, то можно сказать, что данное устройства является прекрасной альтернативой Nano.[pagebreak] iRiver S10 Эта южно-корейская компания является одним из признанных лидеров на рынке портативной звуковой техники. В отличие от iPod, этот плеер он обладает более внушительными функциональными