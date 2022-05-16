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Ritmix

СОБЫТИЯ

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16.05.2022 Новый игровой микрофон Ritmix

Ritmix представил новый игровой микрофон RDM-177 USB серии Gaming, созданный специально для общения во время игр, стриминга, ведения блогов или подкастов. Об этом CNews сообщили представители Ritmix. Модель имеет кардиоидную направленность и оснащена капсюлем Hi-Fi уровня. Семь режимов яркой RGB-подсветки RDM-177 USB Gaming, управлять которыми можно одним касанием расположенной на ф
29.05.2014 Ritmix представил 7-дюймовый планшет RMD-752 Lite

Корейский бренд Ritmix представил новый планшет RMD-752 Lite, выход которого в России запланирован на начало июня. Новый Ritmix RMD-752 Lite имеет соотношение сторон 16:9, тонкие грани и закругленные кр
21.10.2011 Навигатор Ritmix RGP-591 поступил в продажу в России

Компания BLADE объявила о выходе новой модели навигатора RGP-591 от компании Ritmix, корейского производителя портативной техники. Ritmix RGP-591 – это GPS-навигатор со встроенным GPRS модемом, который отличается от модели RGP-590 меньшей скоростью передачи данны
17.10.2011 Ritmix начал продажи в России GPS-навигатора RGP-685

Компания Ritmix, корейской производитель портативной техники, объявила о выходе нового GPS-навигатора RGP-685. Ritmix RGP-685 поддерживает функцию отображения «пробок», информация о которых посту
08.09.2011 Ritmix показала первый навигатор с ТВ-тюнером RGP-586

Компания Ritmix объявила о выходе нового GPS-навигатора RGP-586. Это первый навигатор Ritmix с аналоговым ТВ-тюнером. Приемник отлично работает на открытой местности и позволяет принимать хороший
03.08.2011 Ritmix выпустила в продажу букридер с TFT-экраном

Компания Ritmix представила новый букридер RBK-420. Устройство оснащено TFT-экраном с диагональю 7 дюймов. Ritmix RBK-420 – доступная кнопочная электронная читалка. Кроме поддержки популярных тек
11.07.2011 Ritmix вывела на рынок ридер на TFT-экране

Компания Ritmix объявила о появлении в продаже нового ридера RBK-470. По данным производителя, Ritmix RBK-470 – это первая в России электронная книга на 8-дюймовом сенсорном TFT-дисплее. Устройст
08.07.2011 Ritmix показала фоторамку с погодой
25.05.2011 Ritmix показала мобильную зарядку для гаджетов

нии нового гаджета в ассортиментном ряду – мобильного зарядного устройства RPB-4801. Оно предназначено для подзарядки электронных устройств в условиях удалённости от электрических сетей. Новая модель Ritmix RPB-4801 доступна для приобретения в России уже сегодня
28.04.2011 Ritmix анонсировала в России две модели видеорегистраторов

Компания Ritmix объявила о начале развития нового направления – выпуска видеорегистраторов для автомобилей. Это устройства, предназначенные для цифровой видео- и аудиозаписи дорожной обстановки перед ав
08.04.2011 Навигатор с 3G-модемом Ritmix RGP-590 появился в продаже

Компания Blade объявила о выходе навигатора с 3G модемом RGP-590 от компании Ritmix, корейского производителя портативной техники. Ritmix RGP-590 имеет разъем для SIM карты и несет в себе основные функции мобильного телефона. С помощью RGP-590 возможны: звонки, п
17.03.2011 Новые навигаторы Ritmix с поддержкой пробок появятся в России в апреле

Компания Blade объявила о скором выходе двух новых моделей навигаторов от Ritmix, корейского производителя портативной техники. Особенность Ritmix RGP-485 и RGP-585 – наличие Bluetooth DUN модуля, позволяющего загружать информацию о пробках через GPRS канал мо
28.12.2010 Новый цифровой ридер Ritmix с 7-дюймовым сенсорным экраном

Компания Blade, официальный дистрибьютор мировых брендов портативной электроники, объявила о появлении на российском рынке новой модели цифрового ридера - RBK-450 от Ritmix, корейского производителя портативной техники. Кроме поддержки большого количества текстовых форматов, Ritmix RBK-450 может стать заменой дорожному видеоплееру. Устройство оснащен
15.12.2008 Ritmix выпускает медиаплеер с 3-дюймовым сенсорным экраном

Корейский производитель портативной аудиотехники, компания Ritmix представила новый продукт – медиаплеер Ritmix RF-9800 с сенсорным экраном 3 дюйма. Помимо стандартных функций современного плеера (поддержка различных форматов аудио, видео и граф
18.11.2008 RF-8800: компактный и функциональный mp3-плеер от Ritmix

В начале ноября компания Ritmix, производитель портативной техники, представила на российском рынке свой новый продукт – компактный и функциональный плеер RF-8800. Новинка отличается легкостью (45г) и не выглядит громо
29.04.2008 Ritmix RF-9700: по следам iPod touch

технике, да и сам я обращаюсь к инструкции только в самом крайнем случае. Но, разбираясь с плеером Ritmix RF-9700, я не единожды пожалел о своем снисходительном отношении к документации. Модел
17.04.2008 RH-437 BTS: новые Bluetooth-наушники от Ritmix

В мае 2008 г. на российском рынке появится новая модель Bluetooth-наушников с микрофоном RH-437 BTS известного производителя портативной техники, компании Ritmix. В комплект поставки, кроме гарнитуры, входит трансмиттер, который и выделяет RH-437 BTS из многообразия устройств этого класса. Особенность модели RH-437 BTS заключается в том, что адап
11.02.2008 Ritmix выпустил вибро-акустическую мини-систему

В продажу на российском рынке поступил новый спикер SP-700 компании Ritmix. Эта акустическая мини-система использует любую твёрдую поверхность в качестве резонатора. Спикер Ritmix SP-700 Спикеры отражают звук от поверхности, на которой они стоят. Причём,
07.02.2008 Ritmix приступил к российским продажам плеера RF-9700

Компания Ritmix объявила о начале продаж в России своего нового продукта – MP3-плеера RF-9700. В Корее устройство появилось еще в прошлом году и вошло в список 100 лучших ИТ-продуктов. По результатам ис
31.01.2008 Новый MP3-плеер Ritmix RF-4000 – уже в магазинах

На днях в продажу поступил новый MP3-плеер RF-4000 корейской компании Ritmix. Новинка обладает небольшим корпусом с гладкой поверхностью, на которой, помимо 1,8-дюймового дисплея, располагается кнопка-джойстик. При включении плеера единственный орган управления з
30.01.2008 Panasonic и Ritmix — обзор-сравнение антишумовых наушников

Предисловие На тестирование к нам попали две модели подобных наушников — Panasonic RP-HC30 и Ritmix RH-601. Противопоставлять их друг другу не очень корректно, так как они разной «весово
21.12.2007 Тройка беспроводных наушников от Ritmix

Компания Ritmix анонсировала на российском рынке три новые модели беспроводных наушников: RH-702, RH-721 и RH-711. Модели RH-702 и RH-721 обладают автоматическим включением/выключением, контролем уровня
08.11.2007 Новинки от Ritmix – Bluetooth-аудиоадаптеры

В конце прошлого месяца компания Ritmix анонсировала скорое появление на российском рынке своей новой линейки – Bluetooth-стер
01.11.2007 Ritmix представляет карты памяти

Корейский производитель электроники Ritmix объявляет о том, что в ноябре на российский рынок поступит первая карта памяти компании – Ritmix PSD, а также комплект из нескольких карт памяти Ritmix MBridge. Карта памят
26.10.2007 Bluetooth-стереогарнитуры: новая категория Ritmix

Корейская компания Ritmix объявляет о расширении своего ассортимента. В конце октября 2007 г. увидит свет новая модельная линейка Ritmix – Bluetooth-стереогарнитуры. Линейка будет представлена четырьмя мод
16.10.2007 Ritmix анонсировал изящный плеер RF-9700

Корейский производитель портативной техники Ritmix анонсировал на российском рынке новый портативный медиаплеер RF-9700 со встроенной памятью объемом 1, 2 или 4 ГБ, в зависимости от варианта, и сенсорным дисплеем 2,4 дюйма, отображающим

10.10.2007 Тест наушников: Ritmix против KOSS

ак «приемлемое» при сравнении с более дорогими «ушками», и очень хорошее, если учесть стоимость KOSS P14. Ориентировочная стоимостью наушников KOSS P14 на октябрь 2007 составляет 420 руб. [pagebreak] Ritmix RH-322 Комплектация меня ничуть не удивила — само устройство и хиленькая вкладыш-инструкция. Дужка затылочная, но сами наушники накладные. Исполнение неплохое, чуть-чуть похуже, чем у KO
01.10.2007 Ritmix расширяет линейку цифровых диктофонов

Корейский производитель портативной электроники, компания Ritmix анонсировала на российском рынке свой новый продукт – диктофон RR-700. Это будет вторая модель цифровых диктофонов Ritmix. Первый представитель этой линейки – RR-500 – появился в

28.09.2007 Ritmix RF-7400: плеер с огромными возможностями

звестного лидера на рынке флэш-плееров — плеер iPod nano 1-го поколения. Надо сказать, по всем габаритам, nano даже несколько уступает своему сопернику, но визуально эти различия незначительны. Плеер Ritmix RF-7400 by Meizu имеет эргономичный дизайн, богатые функциональные возможности, удобное сенсорное управление, отличный дисплей, возможность просмотра фотографий и видеороликов. 3D-модель
14.09.2007 Оригинальный спикер Ritmix будет отражать звук

Примерно через месяц, в середине октября 2007 г., на российском рынке появится новая модель мини-колонок от компании Ritmix — SP-700. В компании отмечают, что новая модель спикера выделяется среди других мини-колонок необычным дизайном и принципом работы. В зависимости от материала поверхности, на которую буд
06.09.2007 Ritmix выпустил наушники для всех видов аудиотехники

Ассортимент наушников корейского производителя портативной техники, компании Ritmix, пополнился ещё одной моделью RH-508. Новинка представляет собой универсальные дуговые
17.08.2007 MP3-плеер RF-6800 – очередная новинка от Ritmix

В конце сентября на российский рынок поступит в продажу новый MP3-плеер компании Ritmix, корейского производителя портативной техники. Новинка RF-6800 внешне будет похожа на модель RF-8600, но будет нести ряд конструкционных изменений. Главная особенность RF-6800 заключаетс
06.08.2007 Ritmix представляет цифровые фоторамки

Корейская компания Ritmix представляет в России свою новую продукцию – цифровые фоторамки. Линейка представлена тремя моделями с различными размерами экрана: RDF-1000 – 10,2 дюйма по диагонали, RDF-800 – 8,2 дюйм
31.07.2007 Ritmix приступил к продажам тонкого плеера от Meizu

Компания Ritmix объявила о том, что цифровой плеер Ritmix RF-7400 by Meizu поступил в продажу на российский рынок. Это устройство является совместным продуктом корейского производителя портативно
23.07.2007 Ritmix представляет новый продукт — проводные микрофоны

Корейский производитель портативной техники компания Ritmix анонсировала на российском рынке свой новый продукт — проводные микрофоны, которые не являются профессиональным, студийным оборудованием и рассчитаны на рядового потребителя. Новый модел
09.06.2007 Ritmix анонсировал свой первый цифровой диктофон

Корейская компания Ritmix объявила о скором появлении на российском рынке своего первого цифрового диктофона RR-500. Устройство будет продаваться с объемом памяти от 512 МБ до 4 ГБ в двух цветовых решениях: черно
08.06.2007 Ritmix выводит на российский рынок плееры Meizu

Корейский производитель MP3-плееров Ritmix и китайская компания Meizu заключили договор о стратегическом сотрудничестве. Компании рассчитывают на долгосрочное партнерство, которое выведет их в лидеры рынка цифрового звука. Первым
24.05.2007 Новый плеер Ritmix RF-8600 – уже в России

Корейская компания Ritmix представляет на российском рынке новый MP3-плеер RF-8600. Как и было заявлено в анонсе, плеер отличается небольшими размерами (11,5 мм) и малым весом (40 г). При этом устройство достаточ
17.05.2007 Ritmix запустил русский развлекательный портал

Компания Ritmix, корейский производитель портативных MP3-, медиаплееров и наушников, запустила развлек
11.05.2007 21 новинка в модельном ряду наушников Ritmix

В мае 2007 года ожидается поступление на российский рынок еще 21 новой модели наушников Ritmix, различающихся как техническими характеристиками и внешними данными, так и ценовой категорией. 6 моделей будут представлять собой наушники-вкладыши, 7 — дуговые наушники открытого типа,


Публикаций - 64, упоминаний - 75

Ritmix и организации, системы, технологии, персоны:

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MPIO 43 4
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Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 4
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 4
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iconBIT 39 1
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Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 31 1
CCP Games 16 1
Leta Group - MrSoft - Мистер Софт 8 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
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Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
Телефорум 93 2
Pink Floyd - британская рок-группа 18 1
101Hotels.com 456 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
Евросеть - Альт Телеком 22 1
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Евросеть 1421 1
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Volkswagen Audi Group 232 1
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Diesel 15 1
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Skagen Designs 3 1
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Максимус 28 1
Barnes & Noble 171 1
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