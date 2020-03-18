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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Ritmix



18.03.20 Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM 1
21.08.19 Аналитика «М.Видео»: рынок смарт-часов в России увеличился вчетверо за три года и продолжает расти 1
29.05.14 Ritmix представил 7-дюймовый планшет RMD-752 Lite 1
05.11.13 Как выйти в лидеры на рынке планшетов? 1
24.09.13 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2013" 1
07.03.13 В Санкт-Петербурге пройдет выставка компьютерных игр и 3D-технологий OGIC 3 1
29.03.12 Leta Group запустила платформу для онлайн-торговли Redmarker.ru 1
21.10.11 Навигатор Ritmix RGP-591 поступил в продажу в России 1
17.10.11 Ritmix начал продажи в России GPS-навигатора RGP-685 1
08.09.11 Ritmix показала первый навигатор с ТВ-тюнером RGP-586 2
03.08.11 Ritmix выпустила в продажу букридер с TFT-экраном 2
11.07.11 Ritmix вывела на рынок ридер на TFT-экране 2
28.04.11 Ritmix анонсировала в России две модели видеорегистраторов 1
08.04.11 Навигатор с 3G-модемом Ritmix RGP-590 появился в продаже 1
17.03.11 Новые навигаторы Ritmix с поддержкой пробок появятся в России в апреле 2
28.12.10 Новый цифровой ридер Ritmix с 7-дюймовым сенсорным экраном 1
15.12.08 Ritmix выпускает медиаплеер с 3-дюймовым сенсорным экраном 1
18.11.08 RF-8800: компактный и функциональный mp3-плеер от Ritmix 1
29.04.08 Ritmix RF-9700: по следам iPod touch 4
17.04.08 RH-437 BTS: новые Bluetooth-наушники от Ritmix 1
15.02.08 Самые продаваемые плееры зимы 1
11.02.08 Ritmix выпустил вибро-акустическую мини-систему 1
09.02.08 Питер: бюджетные плееры теснят iPod 2
07.02.08 Ritmix приступил к российским продажам плеера RF-9700 1
05.02.08 Сеть «Телефорум»: 50% продаж составили MP3-плееры 1
31.01.08 Новый MP3-плеер Ritmix RF-4000 – уже в магазинах 1
30.01.08 Panasonic и Ritmix — обзор-сравнение антишумовых наушников 4
21.12.07 Тройка беспроводных наушников от Ritmix 1
05.12.07 Плееры: самые многообещающие новинки от Sony, Microsoft, Creative 2
28.11.07 Осенние хиты продаж: плееры 4
08.11.07 Новинки от Ritmix – Bluetooth-аудиоадаптеры 4
01.11.07 Ritmix представляет карты памяти 1
26.10.07 Bluetooth-стереогарнитуры: новая категория Ritmix 3
16.10.07 Ritmix анонсировал изящный плеер RF-9700 1
10.10.07 Тест наушников: Ritmix против KOSS 2
01.10.07 Ritmix расширяет линейку цифровых диктофонов 1
28.09.07 Ritmix RF-7400: плеер с огромными возможностями 2
14.09.07 Оригинальный спикер Ritmix будет отражать звук 1
06.09.07 Ritmix выпустил наушники для всех видов аудиотехники 1
17.08.07 MP3-плеер RF-6800 – очередная новинка от Ritmix 1

Публикаций - 55, упоминаний - 88

Ritmix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 9719 6
Samsung Electronics 8505 4
Explay - Эксплей 167 3
Microsoft Corporation 20427 3
TeXet 43 3
Meizu 134 3
Cowon Systems 63 2
Navitel - Навител Навигатор 259 2
Sony 5173 2
Белый Ветер Цифровой 133 2
iriver 143 2
Smarterra 2 1
Canyon 21 1
Prestigio 194 1
Archos 63 1
BBK Electronics 224 1
Bethesda Softworks 216 1
Алион 68 1
Ubisoft 703 1
SEGA 353 1
Prology 57 1
Wexler 54 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1090 1
Konami 103 1
2K Games 201 1
Square Enix 183 1
3Q 39 1
Garmin 140 1
Western Digital Corporation - WDC 425 1
Huawei 3051 1
Lenovo Group 1881 1
Xiaomi 932 1
LG Electronics 2927 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1664 1
Kingston Technology 143 1
Acer Group 2091 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 894 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2273 1
Wacom 108 1
Sharp Corporation 889 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1505 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 2
Dixis - Диксис 339 2
Телефорум 91 2
Связной ГК 1058 1
Евросеть 1315 1
Техносила 224 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 171 1
Audi 159 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 164 1
Diesel 7 1
Skagen Designs 3 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 4 1
Максимус 20 1
Телефон.Ру 87 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 90 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3043 21
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8483 12
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4443 12
WMA - Windows Media Audio 906 10
WAV - Waveform Audio File Format 427 8
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 253 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5704 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1290 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3286 6
FM-радиовещание - FM-тюнер 845 6
AVI - Audio Video Interleave 374 6
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 217 5
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 318 4
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 157 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9381 3
Наушники - Headphones 117 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1922 3
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 186 2
USB хост 67 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 609 2
3G - Стандарт мобильной связи 4929 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 187 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 732 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 716 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1961 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 470 2
WMV - Windows Media Video 274 2
ТВ-тюнер - TV tuner 402 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1339 1
DivX - видеокодек 411 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 137 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3892 1
Smartphone - Смартфон 843 1
EPUB - Electronic Publication 103 1
FB2 - FictionBook 89 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 195 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11765 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 138 1
MOV Apple QuickTime 262 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 17 1
Ritmix RF 15 13
Apple iPod 1285 5
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 217 4
Apple iPod Shuffle 66 2
Microsoft Zune 152 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 987 2
Кнопка жизни 19 1
Cowon iAudio 18 1
Cowon D 7 1
Cowon A 11 1
Ritmix RMD 2 1
Ritmix RP 2 1
Ritmix RAT 1 1
Ritmix PSD 1 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 101 1
Microsoft Windows 98 327 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 56 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2784 1
Meizu M - Серия смартфонов 31 1
Apple iTunes Store 955 1
Microsoft Windows Media Player 500 1
Google Maps - Карты Google 499 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 45 1
Wargaming World of Tanks 133 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3164 1
ASBIS Prestigio 184 1
VK - Mail.ru Одноклассники 951 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 362 1
Чайка Владимир 27 1
Кусков Денис 185 1
Россия - Российская федерация - РФ 77050 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25318 2
Япония 6784 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9459 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10664 1
Южная Корея - Республика 2892 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1688 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 127 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 151 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1482 1
CNews - ZOOM.CNews 1285 3
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Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
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