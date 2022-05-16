Новый игровой микрофон Ritmix Ritmix представил новый игровой микрофон RDM-177 USB серии Gaming, созданный специально для общения во время игр, стриминга, ведения блогов или подкастов. Об этом CNews сообщили представители Ritmix. Модель имеет кардиоидную направленность и оснащена капсюлем Hi-Fi уровня. Семь режимов яркой RGB-подсветки RDM-177 USB Gaming, управлять которыми можно одним касанием расположенной на ф

Ritmix представил 7-дюймовый планшет RMD-752 Lite Корейский бренд Ritmix представил новый планшет RMD-752 Lite, выход которого в России запланирован на начало июня. Новый Ritmix RMD-752 Lite имеет соотношение сторон 16:9, тонкие грани и закругленные кр

Навигатор Ritmix RGP-591 поступил в продажу в России Компания BLADE объявила о выходе новой модели навигатора RGP-591 от компании Ritmix, корейского производителя портативной техники. Ritmix RGP-591 – это GPS-навигатор со встроенным GPRS модемом, который отличается от модели RGP-590 меньшей скоростью передачи данны

Ritmix начал продажи в России GPS-навигатора RGP-685 Компания Ritmix, корейской производитель портативной техники, объявила о выходе нового GPS-навигатора RGP-685. Ritmix RGP-685 поддерживает функцию отображения «пробок», информация о которых посту

Ritmix показала первый навигатор с ТВ-тюнером RGP-586 Компания Ritmix объявила о выходе нового GPS-навигатора RGP-586. Это первый навигатор Ritmix с аналоговым ТВ-тюнером. Приемник отлично работает на открытой местности и позволяет принимать хороший

Ritmix выпустила в продажу букридер с TFT-экраном Компания Ritmix представила новый букридер RBK-420. Устройство оснащено TFT-экраном с диагональю 7 дюймов. Ritmix RBK-420 – доступная кнопочная электронная читалка. Кроме поддержки популярных тек

Ritmix вывела на рынок ридер на TFT-экране Компания Ritmix объявила о появлении в продаже нового ридера RBK-470. По данным производителя, Ritmix RBK-470 – это первая в России электронная книга на 8-дюймовом сенсорном TFT-дисплее. Устройст

Ritmix показала мобильную зарядку для гаджетов нии нового гаджета в ассортиментном ряду – мобильного зарядного устройства RPB-4801. Оно предназначено для подзарядки электронных устройств в условиях удалённости от электрических сетей. Новая модель Ritmix RPB-4801 доступна для приобретения в России уже сегодня

Ritmix анонсировала в России две модели видеорегистраторов Компания Ritmix объявила о начале развития нового направления – выпуска видеорегистраторов для автомобилей. Это устройства, предназначенные для цифровой видео- и аудиозаписи дорожной обстановки перед ав

Навигатор с 3G-модемом Ritmix RGP-590 появился в продаже Компания Blade объявила о выходе навигатора с 3G модемом RGP-590 от компании Ritmix, корейского производителя портативной техники. Ritmix RGP-590 имеет разъем для SIM карты и несет в себе основные функции мобильного телефона. С помощью RGP-590 возможны: звонки, п

Новые навигаторы Ritmix с поддержкой пробок появятся в России в апреле Компания Blade объявила о скором выходе двух новых моделей навигаторов от Ritmix, корейского производителя портативной техники. Особенность Ritmix RGP-485 и RGP-585 – наличие Bluetooth DUN модуля, позволяющего загружать информацию о пробках через GPRS канал мо

Новый цифровой ридер Ritmix с 7-дюймовым сенсорным экраном Компания Blade, официальный дистрибьютор мировых брендов портативной электроники, объявила о появлении на российском рынке новой модели цифрового ридера - RBK-450 от Ritmix, корейского производителя портативной техники. Кроме поддержки большого количества текстовых форматов, Ritmix RBK-450 может стать заменой дорожному видеоплееру. Устройство оснащен

Ritmix выпускает медиаплеер с 3-дюймовым сенсорным экраном Корейский производитель портативной аудиотехники, компания Ritmix представила новый продукт – медиаплеер Ritmix RF-9800 с сенсорным экраном 3 дюйма. Помимо стандартных функций современного плеера (поддержка различных форматов аудио, видео и граф

RF-8800: компактный и функциональный mp3-плеер от Ritmix В начале ноября компания Ritmix, производитель портативной техники, представила на российском рынке свой новый продукт – компактный и функциональный плеер RF-8800. Новинка отличается легкостью (45г) и не выглядит громо

Ritmix RF-9700: по следам iPod touch технике, да и сам я обращаюсь к инструкции только в самом крайнем случае. Но, разбираясь с плеером Ritmix RF-9700, я не единожды пожалел о своем снисходительном отношении к документации. Модел

RH-437 BTS: новые Bluetooth-наушники от Ritmix В мае 2008 г. на российском рынке появится новая модель Bluetooth-наушников с микрофоном RH-437 BTS известного производителя портативной техники, компании Ritmix. В комплект поставки, кроме гарнитуры, входит трансмиттер, который и выделяет RH-437 BTS из многообразия устройств этого класса. Особенность модели RH-437 BTS заключается в том, что адап

Ritmix выпустил вибро-акустическую мини-систему В продажу на российском рынке поступил новый спикер SP-700 компании Ritmix. Эта акустическая мини-система использует любую твёрдую поверхность в качестве резонатора. Спикер Ritmix SP-700 Спикеры отражают звук от поверхности, на которой они стоят. Причём,

Ritmix приступил к российским продажам плеера RF-9700 Компания Ritmix объявила о начале продаж в России своего нового продукта – MP3-плеера RF-9700. В Корее устройство появилось еще в прошлом году и вошло в список 100 лучших ИТ-продуктов. По результатам ис

Новый MP3-плеер Ritmix RF-4000 – уже в магазинах На днях в продажу поступил новый MP3-плеер RF-4000 корейской компании Ritmix. Новинка обладает небольшим корпусом с гладкой поверхностью, на которой, помимо 1,8-дюймового дисплея, располагается кнопка-джойстик. При включении плеера единственный орган управления з

Panasonic и Ritmix — обзор-сравнение антишумовых наушников Предисловие На тестирование к нам попали две модели подобных наушников — Panasonic RP-HC30 и Ritmix RH-601. Противопоставлять их друг другу не очень корректно, так как они разной «весово

Тройка беспроводных наушников от Ritmix Компания Ritmix анонсировала на российском рынке три новые модели беспроводных наушников: RH-702, RH-721 и RH-711. Модели RH-702 и RH-721 обладают автоматическим включением/выключением, контролем уровня

Новинки от Ritmix – Bluetooth-аудиоадаптеры В конце прошлого месяца компания Ritmix анонсировала скорое появление на российском рынке своей новой линейки – Bluetooth-стер

Ritmix представляет карты памяти Корейский производитель электроники Ritmix объявляет о том, что в ноябре на российский рынок поступит первая карта памяти компании – Ritmix PSD, а также комплект из нескольких карт памяти Ritmix MBridge. Карта памят

Bluetooth-стереогарнитуры: новая категория Ritmix Корейская компания Ritmix объявляет о расширении своего ассортимента. В конце октября 2007 г. увидит свет новая модельная линейка Ritmix – Bluetooth-стереогарнитуры. Линейка будет представлена четырьмя мод

Ritmix анонсировал изящный плеер RF-9700 Корейский производитель портативной техники Ritmix анонсировал на российском рынке новый портативный медиаплеер RF-9700 со встроенной памятью объемом 1, 2 или 4 ГБ, в зависимости от варианта, и сенсорным дисплеем 2,4 дюйма, отображающим

Тест наушников: Ritmix против KOSS ак «приемлемое» при сравнении с более дорогими «ушками», и очень хорошее, если учесть стоимость KOSS P14. Ориентировочная стоимостью наушников KOSS P14 на октябрь 2007 составляет 420 руб. [pagebreak] Ritmix RH-322 Комплектация меня ничуть не удивила — само устройство и хиленькая вкладыш-инструкция. Дужка затылочная, но сами наушники накладные. Исполнение неплохое, чуть-чуть похуже, чем у KO

Ritmix расширяет линейку цифровых диктофонов Корейский производитель портативной электроники, компания Ritmix анонсировала на российском рынке свой новый продукт – диктофон RR-700. Это будет вторая модель цифровых диктофонов Ritmix. Первый представитель этой линейки – RR-500 – появился в

Ritmix RF-7400: плеер с огромными возможностями звестного лидера на рынке флэш-плееров — плеер iPod nano 1-го поколения. Надо сказать, по всем габаритам, nano даже несколько уступает своему сопернику, но визуально эти различия незначительны. Плеер Ritmix RF-7400 by Meizu имеет эргономичный дизайн, богатые функциональные возможности, удобное сенсорное управление, отличный дисплей, возможность просмотра фотографий и видеороликов. 3D-модель

Оригинальный спикер Ritmix будет отражать звук Примерно через месяц, в середине октября 2007 г., на российском рынке появится новая модель мини-колонок от компании Ritmix — SP-700. В компании отмечают, что новая модель спикера выделяется среди других мини-колонок необычным дизайном и принципом работы. В зависимости от материала поверхности, на которую буд

Ritmix выпустил наушники для всех видов аудиотехники Ассортимент наушников корейского производителя портативной техники, компании Ritmix, пополнился ещё одной моделью RH-508. Новинка представляет собой универсальные дуговые

MP3-плеер RF-6800 – очередная новинка от Ritmix В конце сентября на российский рынок поступит в продажу новый MP3-плеер компании Ritmix, корейского производителя портативной техники. Новинка RF-6800 внешне будет похожа на модель RF-8600, но будет нести ряд конструкционных изменений. Главная особенность RF-6800 заключаетс

Ritmix представляет цифровые фоторамки Корейская компания Ritmix представляет в России свою новую продукцию – цифровые фоторамки. Линейка представлена тремя моделями с различными размерами экрана: RDF-1000 – 10,2 дюйма по диагонали, RDF-800 – 8,2 дюйм

Ritmix приступил к продажам тонкого плеера от Meizu Компания Ritmix объявила о том, что цифровой плеер Ritmix RF-7400 by Meizu поступил в продажу на российский рынок. Это устройство является совместным продуктом корейского производителя портативно

Ritmix представляет новый продукт — проводные микрофоны Корейский производитель портативной техники компания Ritmix анонсировала на российском рынке свой новый продукт — проводные микрофоны, которые не являются профессиональным, студийным оборудованием и рассчитаны на рядового потребителя. Новый модел

Ritmix анонсировал свой первый цифровой диктофон Корейская компания Ritmix объявила о скором появлении на российском рынке своего первого цифрового диктофона RR-500. Устройство будет продаваться с объемом памяти от 512 МБ до 4 ГБ в двух цветовых решениях: черно

Ritmix выводит на российский рынок плееры Meizu Корейский производитель MP3-плееров Ritmix и китайская компания Meizu заключили договор о стратегическом сотрудничестве. Компании рассчитывают на долгосрочное партнерство, которое выведет их в лидеры рынка цифрового звука. Первым

Новый плеер Ritmix RF-8600 – уже в России Корейская компания Ritmix представляет на российском рынке новый MP3-плеер RF-8600. Как и было заявлено в анонсе, плеер отличается небольшими размерами (11,5 мм) и малым весом (40 г). При этом устройство достаточ

Ritmix запустил русский развлекательный портал Компания Ritmix, корейский производитель портативных MP3-, медиаплееров и наушников, запустила развлек