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Новый игровой микрофон Ritmix

Ritmix представил новый игровой микрофон RDM-177 USB серии Gaming, созданный специально для общения во время игр, стриминга, ведения блогов или подкастов. Об этом CNews сообщили представители Ritmix.

Модель имеет кардиоидную направленность и оснащена капсюлем Hi-Fi уровня.

Семь режимов яркой RGB-подсветки RDM-177 USB Gaming, управлять которыми можно одним касанием расположенной на фронтальной панели сенсорной кнопки, «с головой» погружают в атмосферу игр и добавляют эффектности вашему изображению в кадре.

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Микрофон RDM-177 USB серии Gaming

Девайс относится к типу Plug-and-Play, то есть максимально прост в использовании – установка драйверов не требуется, достаточно подключить микрофон через порт USB-А.

Прочный металлический штатив-трипод позволяет расположить микрофон в удобном месте на столе. А при необходимости можно использовать любую микрофонную стойку с 5/8-дюймовым резьбовым соединением.

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