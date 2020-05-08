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Geely Group Meizu Серия смартфонов

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08.05.2020 Meizu создала дешевый ответ смартфонам-флагманам Samsung. Видео

из Китая Компания Meizu анонсировала свой первый флагман 2020 модельного года, получивший название Meizu 17. Моноблок создавался для конкуренции в первую очередь с аппаратами линеек Xiaomi Mi

23.10.2019 Meizu выпустила мощный смартфон - «убийцу» дешевых флагманов Xiaomi. Цена

Xiaomi в опасности Состоялся анонс смартфона Meizu 16T, находившегося в разработке более полугода. Это флагманский моноблок с практически

30.05.2019 В продажу поступил удешевленный более чем в два раза Android-флагман. Цена

пальцев, но стоит более чем в два раза дешевле своего «старшего брата» в лице полноценного флагмана Meizu 16s. На момент дебюта в Китае моноблок 16s, который должен был приехать в Россию в апре
22.04.2019 В России выходит супермощный и дешевый Android-флагман

е доступный для приобретения смартфон Xiaomi Mi 9. По данным ресурса Rozetked, базовая комплектация Meizu 16, в которую уже входит самый мощный по меркам первого полугодия 2019 г. процессор Qua
29.12.2018 В России начались продажи игрового смартфона Meizu X8. Цена

eizu с «челкой» – создан как альтернатива для тех, кому этот элемент дизайна все же нравится. Как и Meizu 16, новый Meizu X8 построен на базе высокопроизводительного чипа Qualcomm Snapdragon 71
07.12.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфонов M8 и M8 Lite в России. Цена

Meizu объявила о старте продаж двух новых моделей смартфонов – Meizu M8 и Meizu M8 Lite. Новый Meizu M8 продолжает бюджетную линейку смартфоно
05.12.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфона Meizu 16 в России. Цена

Meizu объявила о старте продаж в России смартфона Meizu 16, также известного как Meizu 16x. Новинка получила все преимущества флагманского Meiz
08.10.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфона 16th в России. Цены

Meizu объявила о старте продаж флагманского смартфона Meizu 16th в России. Meizu 16th получил современные технологии, существующие на рынке

18.06.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфонов Meizu 15 и 15 Lite в России. Цены

Meizu объявила о старте продаж смартфонов Meizu 15 и Meizu 15 Lite в России. Напомним, в марте 2018 г. компании Meizu исполнилос
15.06.2018 Рассекречены характеристики Meizu 16, «клона» Samsung Galaxy S9

ипе Snapdragon 845 В Сети появилась детальная информация о характеристиках новой линейки смартфонов Meizu 16 Series, внешне напоминающих Samsung Galaxy S9. Официально смартфоны будут представле
30.05.2018 Meizu выпустила новинки во всех сегментах рынка

тация новых смартфонов MEIZU SHOW, в ходе которой представлена бюджетная модель MEIZU M8c и линейка MEIZU 15, а также объявлены российские цены на эти аппараты. MEIZU M8c оснащён широкоформатны
29.05.2018 Дешевый смартфон Meizu получил широкий экран и сдвоенную камеру. Цены

нсированными возможностями Компания Meizu обновила линейку своих недорогих смартфонов новой моделью Meizu M6T. В число отличительных особенностей новинки входит широкоформатный экран, 8-ядерный
24.04.2018 Три юбилейных смартфона Meizu

оего пятнадцатилетия компания MEIZU выпустила юбилейную линейку смартфонов, которая включила модели MEIZU 15 PLUS, MEIZU 15 и MEIZU 15 LITE. Новые смартфоны MEIZU оснащены традици
20.03.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфона M6s в России

ъявила о старте продаж своего первого полноэкранного смартфона с соотношением сторон дисплея 18:9 – Meizu M6s, работающего на базе чипа Samsung Exynos.Meizu M6s – первый полноэкранный см
30.11.2017 В России стартовал предзаказ смартфонов Meizu M6 Note и Meizu M6. Цены

Meizu объявила о старте предварительных заказов на смартфоны Meizu M6 Note и Meizu M6. При совершении предзаказа с полной предоплатой, к каждому смартфону
29.08.2017 Тройной сюрприз от Meizu

Компания Meizu представила в России три новых смартфона MEIZU PRO 7, MEIZU PRO 7 PLUS и MEIZU M6 NOTE. MEIZU PRO 7 и MEIZU PRO 7 PLUS – это флагманские аппараты, обладающие экранами
23.05.2017 Meizu представила бюджетный смартфон Meizu M5c

Meizu представила новую модель смартфона M5c на российском и международном рынках. Meizu M5c – самый компактный представитель пятого поколения М-серии. Смартфон получил экран с
15.02.2017 Знаменитый производитель клонов iPhone выпустил металлический смартфон за $100

Meizu представила Meizu M5sКитайская компания Meizu представила бюджетный смартфон Meizu M5s, заключенный в металлический корпус. Примечательной особенностью Meizu M5s я
31.01.2017 Знаменитый производитель «клонов iPhone» выпускает смартфон с гибким дисплеем

Meizu Pro 7 показался на фотоВ интернете появилось реальное фото смартфона Meizu Pro 7 – грядущего флагмана китайского производителя Meizu, известного копированием диза
30.11.2016 Пришествие нового флагмана

Сегодня в Пекине был представлен новый флагманский фаблет MEIZU PRO 6 PLUS. MEIZU PRO 6 PLUS выполнен в полностью металлическом корпусе толщиной
28.11.2016 Обзор смартфона Meizu Pro 6: самый музыкальный флагман

длагивал» и не «фризился». Переключения между программами происходили моментально. В этом отношении Meizu Pro 6 нас очень порадовал и даже, отчасти, удивил. Из побочных явлений отметим нагрев к
02.11.2016 В России начались продажи дешевого «стеклянного» смартфона Meizu U10. Фото

олотом корпусе появится в России несколько позже. По данным вендора, смартфоны U10, как и остальные смартфоны Meizu, сертифицирован для продаж в России. Новинка имеет официальную годичную гаран
06.06.2016 Производитель клонов iPhone начал продажи нового флагмана в России

ставляет 2560 мАч. Это на 440 мАч меньше, чем в Xiaomi Mi 5 и Huawei P9, и на 490 мАч меньше, чем в Meizu Pro 5. Компания реализовала собственную технологию быстрой зарядки mCharge 3.0. Благода
29.07.2015 Meizu представила компактный LTE-смартфон M2 Mini

29 июля в Пекине компания Meizu представила новый компактный LTE-смартфон с поддержкой 2 SIM-карт, Meizu M2 Mini. Новинка является уменьшенной версией молодежного смартфона M2 Note, представляя пользователю более компактные габариты. Как и M2 Note, M2 Mini получил новую механическую централь
13.01.2015 В России начинаются продажи дешевого клона iPhone 5c. ЦЕНА

компания Meizu назвала стоимость и дату начала продаж в России своей последней новинки — смартфона Meizu M1 Note. Это устройство открывает новую линейку Meizu, к особенностям аппаратов в котор
23.12.2014 Монстры из Азии: анонсированы два новых гигантских смартфона

ители Meizu и Huawei одновременно представили на своем родном рынке два новых гигантских смартфона: Meizu M1 Note (кодовое имя Blue Charm) и Huawei Ascend GX1. Meizu M1 похож на «бюджетный» сма
16.12.2014 Производитель клонов iPhone повысил цены в России

мым ростом курса иностранных валют, Meizu Russia объявляет о повышении цен на смартфоны Meizu MX4 и Meizu MX4 Pro. В настоящий момент весь склад с Meizu MX4 в России раскуплен, принимаются пред
11.09.2014 В России открылся предзаказ на клон iPhone 6

Китайская компания Meizu приступила к приему предзаказов на новый флагманский смартфон Meizu MX4 в России. Стоимость модели с 16 ГБ памяти составляет i15990, с 32 ГБ — i17990. MX4,
10.10.2012 4-ядерный смартфон Meizu MX анонсирован в России

Компания «Телеком ИнфоПроект», представитель и эксклюзивный дистрибьютор китайской Meizu в России, открыла предзаказ на 4-ядерную модель смартфона Meizu MX. К продажам 4-ядерной модели планируется приступить 15 октября 2012 г. Модель предлагается в двух вариантах: с памятью 32 и 64 ГБ, по цене 17997 руб. и 19997 руб. соответственно. Стоим
19.06.2012 Атака клонов: обзор "совсем как iPhone" смартфона Meizu MX

елании потребителя подешевке поднять свой социальный статус, создать имидж преуспевающего человека. Meizu MX Сегодня мы рассмотрим новый флагманский смартфон компании Meizu модель MX. Дизайн Ес
23.05.2012 Новая модель знаменитого iPhone-клона поступила в продажу в России

Проект" объявили о начале официальных поставок на российский рынок топовой модели смартфона Meizu - Meizu MX. Представленная в декабре прошлого года модель Meizu MX выполнена в корпусе с
17.04.2012 Озвучены официальные сроки и цена китайского клона iPhone 4S

Китайская компания Meizu официально озвучила окончательный срок выхода клона iPhone 4S в продажу, а также сообщила стоимость устройства. Смартфон Meizu MX поступит в продажу на местный рынок в июне по цене $475 и $633 в переводе с юаня, в зависимости от объема памяти - 32 и 64 ГБ соответственно. Новое устройство станет одним из первых на
28.12.2011 Производитель клонов iPhone уточнил дату выхода 4-ядерного смартфона

4-ядерная модификация смартфона Meizu MX выйдет в продажу не раньше мая 2012 г., сообщает Electronista со ссылкой на главу компании Meizu Джека Вонга (Jack Wong). Это значительно позже ранее озвученного срока, добавляет издан
06.12.2011 Представлен китайский клон Apple iPhone 4S

Компания Meizu, известный китайский производитель клонов продукции Apple, объявила о выходе Meizu MX - новой модели смартфона, в облике и спецификациях которой заложены черты iPhone 4S. Согласно официальному сообщению, устройство оснащено 2-ядерным процессором Samsung Exynos 4210 с ча
24.05.2007 Обновленный Meizu M6: все ближе к iPod Nano

На форуме китайского производителя Meizu появилась информация о скором выходе обновления цифрового плеера Meizu M6 — теперь с более тонким корпусом. Сообщается, что толщина нового плеера составит 7 мм, в то время как нынешняя модель на 3 мм толще. Первоначально плеер был выпущен с объемом памя
05.03.2007 Объявлена стоимость самого близкого «клона» iPhone

выпустила новую версию плеера M6 — теперь объем внутренней памяти устройства увеличен до 8 ГБ. Meizu M6 Стоимость новинки составит от $130 до $150 в зависимости от содержания комплекта.

Публикаций - 124, упоминаний - 269

Geely Group и организации, системы, технологии, персоны:

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