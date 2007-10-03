Bandai Namco Entertainment

за анонсом об усилении европейского подразделения, занимающегося разработкой игр для консолей и PC, Namco Bandai объявила о намерении создать ещё одно европейское подразделение, которое будет з

Bandai и Softbank стали официальными дистрибьюторами Xbox в Японии Как в среду сообщила компания Microsoft, в Японии распространением ее игровых консолей Xbox и их продвижением на рынок будут заниматься Bandai (производитель игрушек) и Softbank (интернет-инвестор). Для этого Bandai сформирует новое подразделение, а Softbank - компанию. Microsoft выбрала именно эти компании, так как они