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Bandai Namco Entertainment
СОБЫТИЯ
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|03.10.2007
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Namco Bandai озолотилась
Издатель Namco Bandai сообщает, что отправил "на золото" два своих главных Xbox 360-хита: Beautiful Ka
|25.01.2007
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Sony и Namco Bandai создали новую студию
Компания Sony и издатель Namco Bandai объявили о совместном создании новой студии, которая будет разрабатывать игры дл
|14.11.2006
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Namco Bandai создает мобильную студию в Европе
за анонсом об усилении европейского подразделения, занимающегося разработкой игр для консолей и PC, Namco Bandai объявила о намерении создать ещё одно европейское подразделение, которое будет з
|15.02.2001
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Bandai и Softbank стали официальными дистрибьюторами Xbox в Японии
Как в среду сообщила компания Microsoft, в Японии распространением ее игровых консолей Xbox и их продвижением на рынок будут заниматься Bandai (производитель игрушек) и Softbank (интернет-инвестор). Для этого Bandai сформирует новое подразделение, а Softbank - компанию. Microsoft выбрала именно эти компании, так как они
|16.03.2000
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Bandai представила домашнее животное-робота, способного воспринимать человеческие действия
Японские производители продолжают работать над созданием кибер-питомцев. Так, японская компания Bandai Co., Ltd. представила свою новую разработку - электронного кота с романтичным именем C
|07.03.2000
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Bandai представила дешёвую цифровую фотокамеру C@mail c возможностью снимать видеоролики
Японская компания Bandai Co., Ltd. во второй половине апреля должна начать продажи своей новой цифровой камеры
|06.09.1999
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Bandai составит конкуренцию Nintendo на рынке видеоигр для приставок с выходом в Интерент
Компания Bandai объявила о скором выходе трех игр для портативных приставок WonderSwan, в которые можно будет играть через Интернет. Таким образом, она попытается составить конкуренцию Nintendo, которая
Bandai Namco Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:
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