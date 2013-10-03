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Bandai Namco Entertainment
Публикаций - 78, упоминаний - 96
Bandai Namco Entertainment упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С-СофтКлаб - SoftClub 1101 24
|Saber Interactive 32 7
|Microsoft Corporation 22010 6
|SEGA 383 6
|Bethesda Softworks 251 6
|Square Enix 198 5
|Sony 6085 5
|EA - Electronic Arts 1270 5
|From Software 20 4
|Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 203 3
|Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 73 3
|Konami 105 3
|CD Projekt RED 65 3
|Digital Extremes 31 3
|Capcom 271 3
|Microsoft - Activision Blizzard 465 3
|Ubisoft 731 3
|Nintendo 691 3
|Flagship Studios 32 2
|Новый диск 896 2
|2K Games 208 2
|Акелла 846 2
|Larian Studios 30 1
|1С 5498 1
|Snowball Studios 101 1
|HanbitSoft 5 1
|Ritmix 59 1
|SoftClub - СофтКлуб 77 1
|Katauri Interactive 44 1
|Apple Inc 10382 1
|GSC Game World 100 1
|NCsoft 101 1
|Paradox Interactive 134 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 869 1
|Kingston Technology 172 1
|Toshiba Corporation 2830 1
|id Software 115 1
|1С-ИжТиСи 4905 1
|Atari 149 1
|Nvidia Corp 3058 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
|Русский язык 3848 2
|Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 46 2
|Маша и медведь - анимационный сериал для детей 21 1
|Tamagotchi - Тамагочи 15 1
|F2P - Free-to-play 26 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 314 3
|Bloomberg 988 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173358, в очереди разбора - 1000630.
Создано именных указателей - 69414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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