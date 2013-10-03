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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Bandai Namco Entertainment

Bandai Namco Entertainment


03.10.2013 Программа "1С-СофтКлаб" на "ИгроМир 2013" 1
24.09.2013 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2013" 1
06.09.2013 Бета-тест Dark Souls II 1
03.09.2013 Dark Souls II – рождение героя 1
15.05.2013 "Стартрек" в продаже 1
24.04.2013 Star Trek: The Game в продаже 1
16.04.2013 Tales of Xillia в России 1
25.01.2013 Ace Combat Assault Horizon для РС в продаже 1
17.01.2013 Ace Combat Assault Horizon в России 1
15.01.2013 Ace Combat Assault Horizon. Дата выхода и скриншоты 1
10.01.2013 Star Trek выйдет в апреле 1
10.12.2012 Анонсирована игра Dark Souls II 1
27.11.2012 Ace Combat: Assault Horizon для РС 1
15.09.2012 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2012" 1
24.08.2012 Dark Souls: Prepare To Die Edition в продаже 1
26.06.2012 Дата выхода Inversion 1
22.06.2012 Dark Souls. Системные требования 1
19.04.2012 Inversion. Скриншоты 1
12.04.2012 Dark Souls: Prepare To Die Edition для РС в августе 1
30.03.2012 Ridge Racer Unbounded в продаже 1
14.03.2012 На экране - настоящая рыбалка 1
09.03.2012 CD Project RED отказывается от DRM 1
05.03.2012 Inversion откладывается 1
22.02.2012 PS V­ita в продаже 1
08.02.2012 SoulCalibur V в продаже 1
08.11.2011 Ridge Racer Unbounded в России 1
04.11.2011 РС-версии Inversion быть 1
24.10.2011 Soul Calibur V. Скриншоты 1
22.09.2011 Dark Souls на "золоте" 1
14.09.2011 Inversion. Скриншоты 1
18.08.2011 Inversion. Скриншоты 1
02.07.2011 Ace Combat Assault Horizon в России 1
29.06.2011 Dark Souls в России 1
08.06.2011 Inversion. Е3-видео и скриншоты 1
06.06.2011 Ace Combat: Assault Horizon. Е3-видео 2
06.06.2011 Soul Calibur V. Е3-видео 1
03.03.2011 Ace Combat: Assault Horizon. Скриншоты 2
26.10.2010 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире" 1
11.08.2010 Новые горизонты Ace Combat 2
05.02.2010 Fallout: New Vegas. Тизер-ролик 1

Публикаций - 78, упоминаний - 96

Bandai Namco Entertainment упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1101 24
Saber Interactive 32 7
Microsoft Corporation 22010 6
SEGA 383 6
Bethesda Softworks 251 6
Square Enix 198 5
Sony 6085 5
EA - Electronic Arts 1270 5
From Software 20 4
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 203 3
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 73 3
Konami 105 3
CD Projekt RED 65 3
Digital Extremes 31 3
Capcom 271 3
Microsoft - Activision Blizzard 465 3
Ubisoft 731 3
Nintendo 691 3
Flagship Studios 32 2
Новый диск 896 2
2K Games 208 2
Акелла 846 2
Larian Studios 30 1
5498 1
Snowball Studios 101 1
HanbitSoft 5 1
Ritmix 59 1
SoftClub - СофтКлуб 77 1
Katauri Interactive 44 1
Apple Inc 10382 1
GSC Game World 100 1
NCsoft 101 1
Paradox Interactive 134 1
AMD Graphics Product Group - ATI 869 1
Kingston Technology 172 1
Toshiba Corporation 2830 1
id Software 115 1
1С-ИжТиСи 4905 1
Atari 149 1
Nvidia Corp 3058 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 278 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 199 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 517 1
Paramount Pictures Corporation 116 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
Мультиплеер - Многопользовательская игра 243 8
TimeShift - функция отложенного просмотра 64 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7302 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1896 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6739 2
Сервер - Серверные платформы 2057 1
PvP - Player versus Player 91 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 541 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 634 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 505 1
Website - Вебсайт 2641 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30466 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6687 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10209 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2976 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 296 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3692 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3581 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2102 1
Смартизация 226 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3835 38
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 29
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1355 9
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 107 8
Nintendo Wii - игровая консоль 756 6
From Software - Dark Souls 18 5
Sony Playstation Network 156 5
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 144 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 3
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 116 3
God of War - компьютерная игра 35 3
Microsoft Windows Live 202 2
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 121 2
Sony Playstation Store 51 2
Microsoft Xbox Live 293 2
Fallout 133 1
Microsoft Windows 7 1762 1
Gearbox Software - Aliens: Colonial Marines - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 40 1
Nintendo Wii Sports 17 1
Microsoft Windows XP 2379 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 106 1
Konami - Pro Evolution Soccer Компьютерная игра (спортивный симулятор) 29 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 100 1
CCP Games EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 53 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 115 1
Apple iPod 1335 1
Microsoft Zune 160 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 72 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 1
Nvidia GeForce GT 197 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1540 1
Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 134 1
Microsoft Windows 10 11199 1
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 52 1
GOG - Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов 6 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 566 1
Blizzard - World of Warcraft 327 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 27 1
Apache Cassandra 36 1
Россия - Российская федерация - РФ 101114 26
Земля - планета Солнечной системы 6896 10
Япония 9482 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 7
Европа 9822 4
Того - Тоголезская Республика 8092 4
Америка Северная 2631 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12236 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44269 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10777 2
Азия - Азиатский регион 3484 2
Африка - Африканский регион 2765 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 145 1
США - Лос-Анджелес 679 1
Новая Зеландия 619 1
Япония - Токио 901 1
Великобритания - Лондон 1980 1
Китай - Тайвань 1611 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1245 1
Прибалтика - Балтия 1201 1
Австралия - Австралийский Союз 2689 1
Америка 1946 1
Южная Корея - Республика 3855 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31725 1
Русский язык 3848 2
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 46 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 21 1
Tamagotchi - Тамагочи 15 1
F2P - Free-to-play 26 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 3
Bloomberg 988 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 50 1
ИгроМир 66 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173358, в очереди разбора - 1000630.
Создано именных указателей - 69414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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