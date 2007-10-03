Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Bandai Namco Entertainment

Bandai Namco Entertainment

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.10.2007 Namco Bandai озолотилась

Издатель Namco Bandai сообщает, что отправил "на золото" два своих главных Xbox 360-хита: Beautiful Ka
25.01.2007 Sony и Namco Bandai создали новую студию

Компания Sony и издатель Namco Bandai объявили о совместном создании новой студии, которая будет разрабатывать игры дл
14.11.2006 Namco Bandai создает мобильную студию в Европе

за анонсом об усилении европейского подразделения, занимающегося разработкой игр для консолей и PC, Namco Bandai объявила о намерении создать ещё одно европейское подразделение, которое будет з
15.02.2001 Bandai и Softbank стали официальными дистрибьюторами Xbox в Японии

Как в среду сообщила компания Microsoft, в Японии распространением ее игровых консолей Xbox и их продвижением на рынок будут заниматься Bandai (производитель игрушек) и Softbank (интернет-инвестор). Для этого Bandai сформирует новое подразделение, а Softbank - компанию. Microsoft выбрала именно эти компании, так как они

16.03.2000 Bandai представила домашнее животное-робота, способного воспринимать человеческие действия

Японские производители продолжают работать над созданием кибер-питомцев. Так, японская компания Bandai Co., Ltd. представила свою новую разработку - электронного кота с романтичным именем C
07.03.2000 Bandai представила дешёвую цифровую фотокамеру C@mail c возможностью снимать видеоролики

Японская компания Bandai Co., Ltd. во второй половине апреля должна начать продажи своей новой цифровой камеры

06.09.1999 Bandai составит конкуренцию Nintendo на рынке видеоигр для приставок с выходом в Интерент

Компания Bandai объявила о скором выходе трех игр для портативных приставок WonderSwan, в которые можно будет играть через Интернет. Таким образом, она попытается составить конкуренцию Nintendo, которая

Публикаций - 118, упоминаний - 155

Bandai Namco Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 26
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 14
Microsoft - Activision Blizzard 511 13
Capcom 290 13
Microsoft Corporation 25775 12
EA - Electronic Arts 1317 12
Nintendo 823 12
Square Enix 215 12
Sony 6739 10
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 8
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 7
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 7
Konami 111 7
Saber Interactive 32 7
9594 5
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 5
From Software 25 5
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 31 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 4
Atari 159 4
2K Games 215 4
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 4
CD Projekt RED 90 4
CCP Games 16 3
Новый диск 963 3
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 3
Digital Extremes 32 3
Square Enix - Eidos Montreal 35 2
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 2
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 2
Blizzard Entertainment - Blizzard North 22 2
Bandai Namco Entertainment - D3 Inc - D3 Publisher - Culture Publishers 10 2
Embracer Group - THQ Nordic AB - Nordic Games Publishing AB - Plaion - Koch Media 17 2
Apple Inc 13156 2
Valve Software 254 2
Epic Games 172 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 5
Block - Square 203 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Walt Disney Company 647 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Kickstarter 136 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
SoftBank Group 284 1
Joom - маркетплейс 20 1
Верный - торговая сеть 326 1
Michelin - Мишлен 36 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 51
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 119 11
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 10
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 7
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
TimeShift - функция отложенного просмотра 128 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 3
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 3
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 47
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 33
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 17
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 11
From Software - Dark Souls 32 11
Bandai Namco Entertainment - Ridge Racers 21 10
Bandai Namco Entertainment - Project Aces - Ace Combat: Assault Horizon 10 9
Nintendo Wii - игровая консоль 760 9
HanbitSoft - Hellgate: London 49 5
Bandai Namco Entertainment - Tamagotchi - Тамагочи - игрушка, виртуальный домашний питомец 42 5
Sony Playstation Network - PSN 204 5
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 5
Microsoft Xbox Live 309 4
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 4
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 4
Fallout 170 3
Epic Games - Unreal Engine 337 3
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 3
God of War - компьютерная игра 49 3
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 62 3
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 3
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 3
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 3
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 2
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 2
Capcom - Devil May Cry 60 2
Insomniac Games - Resistance - серия игр 14 2
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios - Test Drive Unlimited 58 2
Microsoft Games for Windows LIVE 23 2
EA - BioWare - Neverwinter Nights 34 2
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 2
Square Enix - Final Fantasy 65 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 2
Orci Bob - Орси Боб 3 3
Krawczyk Marianne - Кравчик Марианна 3 3
Lindelof Damon - Линделоф Деймон 3 3
Kurtzman Alex - Куртцман Алекс 3 3
Abrams J.J. - Абрамс Джей Джей 5 3
Мокрицкий Сергей 1 1
Miller David - Миллер Дэвид 2 1
Донских Евгений 3 1
Грабовски Радослав 1 1
Platkow-Gilewski Michal - Платков-Гилевски Михаль 1 1
Okubo Masaji - Окубо Масаджи 1 1
Iwiński Marcin - Ивиньски Марцин - Ивинский Марчин 2 1
Рыбак Алексей 1 1
Chopin Frédéric - Шопен Фредерик 4 1
Woo John - Ву Джон 17 1
Schneider Martin - Шнайдер Мартин 2 1
Lloyd Christopher - Ллойд Кристофер 6 1
Файзиев Джаник 3 1
Mogi Kenichiro - Моги Кеничиро 1 1
Alexandra Cassandra - Александра Кассандра 1 1
Kojima Hideo - Кодзима Хидео 14 1
Iwai Makoto - Айвэй Макото 1 1
Самошкин Дмитрий 20 1
Жовнер Павел 13 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Невский Александр 21 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Япония 13807 35
Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
Европа 24964 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Япония - Токио 1020 2
Великобритания - Ноттингем 23 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Новая Зеландия 737 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 5
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 55 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Зоология - наука о животных 2887 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Английский язык 7030 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
Инди - independent 70 1
ОПК - ВВС - Военно-воздушные силы - Воздушные сражения - бомбардировка, бомбометание - воздушный налёт, авианалёт 42 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Йена - денежная единица Японии 503 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 3
Famitsu 13 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Bloomberg 1627 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
ИгроМир 125 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще