Microsoft покупает создателя Fallout и Doom отличие от компании Bethesda, которая входит в ее состав. Ей принадлежат права на популярные игровые бренды, многие из которых существуют десятки лет. К примеру, именно она отвечает за развитие серий Fallout и The Elder Scrolls. Bethesda – один из старейших игроков на рынке видеоигр. Компания была основана в 1986 г., а серию игр The Elder Scrolls она создает с 1994 г. Sony пока нечем ответи

В процессорах Intel найдены сразу четыре новых «дыры». Их исправление затормозит ПК до 40% е новые уязвимости, связанные со спекулятивным выполнением инструкций. Эксперты по безопасности тотчас же описали четыре разных типа кибератак на эти уязвимости, получившие собственные названия RIDL, Fallout и ZombieLoad. Эти уязвимости позволяют красть пароли, криптографические ключи любые другие типы данных, загружающиеся или хранящиеся в памяти процессора. Уязвимости получили следующие и

Fallout взорвёт осень В преддверии выхода Fallout 4 издательство Bethesda готовит бомбу. Бомба, естественно, будет ядерной – компактной

Fallout из Убежища 111 танет главным героем представленной издательством Bethesda Softworks четвёртой части ролевой эпопеи Fallout. Работу над Fallout 4 ведёт внутренняя студия издательства - Bethesda Game Stu

Bethesda зарегистрировала Fallout 4 Компания Bethesda Softworks официально зарегистрировала торговую марку Fallout 4. По слухам, анонс новой игры серии может случиться на предстоящей в декабре церемонии VGA Awards.Кроме того, на просторах Сети был обнаружен сайт thesurvivor2299.com, на котором можно

Fallout: New Vegas. Ultimate Edition в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о релизе PC-версии проекта Fallout: New Vegas. Ultimate Edition от Obsidian Entertainment и Bethesda Softworks.Полное из

Fallout: New Vegas. Ultimate Edition в России "1С-СофтКлаб" выпустит в России PC-версию проекта Fallout: New Vegas. Ultimate Edition от Obsidian Entertainment и Bethesda Softworks, а также

Interplay без Fallout Online сь судебные разбирательства между Interplay и Bethesda по поводу правомерности использования бренда Fallout. В итоге, компании Bethesda Softworks отныне принадлежат абсолютно все права на назва

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Fallout: New Vegas. Первые 5 миллионов Компания Bethesda Softworks объявила о том, что с момента своего релиза, ролевая игра Fallout: New Vegas разошлась по миру тиражом в 5 миллионов копий. В России игра выпущена комп

Fallout: New Vegas в продаже Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу русской PC-версии игры Fallout: New Vegas (разработчик — Obsidian Entertainment; зарубежный издатель — Bethesda Soft

Русская версия Fallout: New Vegas 21 октября местному времени) в ряде магазинов России и Украины стартуют ранние продажи русской PC-версии игры Fallout: New Vegas (разработчик — Obsidian Entertainment; зарубежный издатель — Bethesda Soft

Видеодневник Fallout: New Vegas Компания Bethesda Softworks опубликовала пятый видеодневник разработчиков проекта Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб"

Fallout: New Vegas в печати "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать русской PC-версии игры Fallout: New Vegas (разработчик — Obsidian Entertainment; зарубежный издатель — Bethesda Soft

Видеодневник Fallout: New Vegas Компания Bethesda Softworks опубликовала четвертый видеодневник разработчиков проекта Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment. Релиз игры состоится 19 октября. Русскую версию

Fallout: New Vegas. Системные требования Объявлены минимальные системные требования для игры Fallout: New Vegas от компании Bethesda Softworks и студии Obsidian Entertainment. Североамер

Fallout: New Vegas на золоте Компания Bethesda Softworks и студия Obsidian Entertainment сообщают о "золотом" статусе проекта Fallout: New Vegas от . Североамериканский релиз игры состоится 19 октября, в Европе игра вый

Видеодневник Fallout: New Vegas Компания Bethesda Softworks опубликовала новый видеодневник разработчиков проекта Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment. Релиз игры состоится 19 октября. Русскую версию

Видеодневник Fallout: New Vegas Компания Bethesda Softworks опубликовала видеодневник проекта Fallout: New Vegas, работает над которым студия Obsidian Entertainment. Релиз игры состоится

Fallout: New Vegas. Компаньоны staff) поведал сообществу о спутниках, которые могут присоединиться к игроку в процессе прохождения Fallout New Vegas. Работает над игрой студия Obsidian Entertainment. Всего будет восемь уника

"Fallout 3. Золотое издание" в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу проекта "Fallout 3. Золотое издание" (оригинальное название — Fallout 3: Game of the Year Editi

"Fallout 3. Золотое издание" в печати "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Fallout 3. Золотое издание" (оригинальное название — Fallout 3: Game of the Year Editi

Fallout: New Vegas. Скриншоты Компания Bethesda Softworks представила новые скриншоты из проекта Fallout: New Vegas, работает над которым студия Obsidian Entertainment. Релиз игры состоится

Сборники дополнений к Fallout 3 в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу сборников игр компании Bethesda Softworks: "Fallout 3: дополнения The Pitt и Operation: Anchorage" (оригинальное название — Fallout

"Fallout 3: дополнения Broken Steel и Point Lookout" в печати "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Fallout 3: дополнения Broken Steel и Point Lookout" (оригинальное название — Fallout 3

"Fallout 3: дополнения The Pitt и Operation: Anchorage" в печати "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Fallout 3: дополнения The Pitt и Operation: Anchorage" (оригинальное название — Fallout

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Fallout: New Vegas. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из проекта Fallout: New Vegas, разработкой которого занимается Obsidian Entertainment. Выпустит игру ком

Fallout: New Vegas. Е3-скриншоты Опубликованы новые скриншоты из проекта Fallout: New Vegas, разработкой которого занимается Obsidian Entertainment. Выпустит игру ком

Fallout: New Vegas. Дата выхода Компания Bethesda Softworks объявила точную дату выхода игры Fallout: New Vegas, работает над которой студия Obsidian Entertainment. Североамериканский релиз проекта состоится 19 октября этого года. В Европе игра появится 22 октября. Действие игры развор

Fallout: New Vegas. Скриншоты Компания Bethesda Softworks опубликовала три новых скриншота из проекта Fallout: New Vegas, работает над которым студия Obsidian Entertainment. Выйдет игра осенью этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачивается в 2280 году. Место действия

Fallout: New Vegas. Коллекционное издание Сегодня стала известна комплектация западного коллекционного издания игры Fallout: New Vegas, работает над которой студия Obsidian Entertainment. Выйдет игра осенью эт

Fallout: New Vegas. Скриншоты Компания Bethesda Softworks опубликовала опубликовала новые скриншоты из проекта Fallout: New Vegas, работает над которым студия Obsidian Entertainment. Выйдет игра осенью этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачивается в 2280 году. Место действия

Патч 1.7 для русской версии Fallout 3 Компания 1С сообщает о публикации официального патча для ролевой игры Fallout 3. Патч 1.7 предназначен для лицензионной PC-версии проекта и необходим для работы до

Fallout: New Vegas. Тизер-ролик Компания Bethesda опубликовала тизер-ролик проекта Fallout: New Vegas. Согласно ролику, релиз игры состоится осенью этого года для РС, Xbox 360

"Fallout 3. Золотое издание" в России Компания "1С-СофтКлаб" выпустит в России "Fallout 3. Золотое издание" - русскую версию проекта Bethesda Softworks Fallout 3: Gam

Fallout 3 Game of the Year edition в продаже Компания Bethesda объявила о поступлении в продажу издания Fallout 3 Game of the Year edition. Издание вышло для РС ($49.99), а также для Xbox 360 и Pla

Дата выхода Fallout 3 Game of the Year edition Компания Bethesda объявила о том, что релиз издания Fallout 3 Game of the Year edition, в которое войдет оригинальная игра, а также все пять допо

Fallout 3: Mothership Zeta в продаже Доступно для скачивания пятое, последнее, дополнение Fallout 3: Mothership Zeta. Купить и скачать DLC можно в сервисе Live! по стандартной цене 80