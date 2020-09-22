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Fallout
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|22.09.2020
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Microsoft покупает создателя Fallout и Doom
отличие от компании Bethesda, которая входит в ее состав. Ей принадлежат права на популярные игровые бренды, многие из которых существуют десятки лет. К примеру, именно она отвечает за развитие серий Fallout и The Elder Scrolls. Bethesda – один из старейших игроков на рынке видеоигр. Компания была основана в 1986 г., а серию игр The Elder Scrolls она создает с 1994 г. Sony пока нечем ответи
|15.05.2019
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В процессорах Intel найдены сразу четыре новых «дыры». Их исправление затормозит ПК до 40%
е новые уязвимости, связанные со спекулятивным выполнением инструкций. Эксперты по безопасности тотчас же описали четыре разных типа кибератак на эти уязвимости, получившие собственные названия RIDL, Fallout и ZombieLoad. Эти уязвимости позволяют красть пароли, криптографические ключи любые другие типы данных, загружающиеся или хранящиеся в памяти процессора. Уязвимости получили следующие и
|24.07.2015
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Fallout взорвёт осень
В преддверии выхода Fallout 4 издательство Bethesda готовит бомбу. Бомба, естественно, будет ядерной – компактной
|04.06.2015
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Fallout из Убежища 111
танет главным героем представленной издательством Bethesda Softworks четвёртой части ролевой эпопеи Fallout. Работу над Fallout 4 ведёт внутренняя студия издательства - Bethesda Game Stu
|18.11.2013
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Bethesda зарегистрировала Fallout 4
Компания Bethesda Softworks официально зарегистрировала торговую марку Fallout 4. По слухам, анонс новой игры серии может случиться на предстоящей в декабре церемонии VGA Awards.Кроме того, на просторах Сети был обнаружен сайт thesurvivor2299.com, на котором можно
|24.08.2012
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Fallout: New Vegas. Ultimate Edition в продаже
"1С-СофтКлаб" сообщает о релизе PC-версии проекта Fallout: New Vegas. Ultimate Edition от Obsidian Entertainment и Bethesda Softworks.Полное из
|25.01.2012
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Fallout: New Vegas. Ultimate Edition в России
"1С-СофтКлаб" выпустит в России PC-версию проекта Fallout: New Vegas. Ultimate Edition от Obsidian Entertainment и Bethesda Softworks, а также
|10.01.2012
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Interplay без Fallout Online
сь судебные разбирательства между Interplay и Bethesda по поводу правомерности использования бренда Fallout. В итоге, компании Bethesda Softworks отныне принадлежат абсолютно все права на назва
|05.11.2011
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Fallout: New Vegas Ultimate Edition в феврале
Компания Bethesda Softworks выпустит издание Fallout: New Vegas Ultimate Edition, в состав которого, помимо самой игры, будут включены все
|10.11.2010
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Fallout: New Vegas. Первые 5 миллионов
Компания Bethesda Softworks объявила о том, что с момента своего релиза, ролевая игра Fallout: New Vegas разошлась по миру тиражом в 5 миллионов копий. В России игра выпущена комп
|22.10.2010
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Fallout: New Vegas в продаже
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу русской PC-версии игры Fallout: New Vegas (разработчик — Obsidian Entertainment; зарубежный издатель — Bethesda Soft
|19.10.2010
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Русская версия Fallout: New Vegas 21 октября
местному времени) в ряде магазинов России и Украины стартуют ранние продажи русской PC-версии игры Fallout: New Vegas (разработчик — Obsidian Entertainment; зарубежный издатель — Bethesda Soft
|15.10.2010
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Видеодневник Fallout: New Vegas
Компания Bethesda Softworks опубликовала пятый видеодневник разработчиков проекта Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб"
|12.10.2010
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Fallout: New Vegas в печати
"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать русской PC-версии игры Fallout: New Vegas (разработчик — Obsidian Entertainment; зарубежный издатель — Bethesda Soft
|08.10.2010
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Видеодневник Fallout: New Vegas
Компания Bethesda Softworks опубликовала четвертый видеодневник разработчиков проекта Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment. Релиз игры состоится 19 октября. Русскую версию
|05.10.2010
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Fallout: New Vegas. Системные требования
Объявлены минимальные системные требования для игры Fallout: New Vegas от компании Bethesda Softworks и студии Obsidian Entertainment. Североамер
|02.10.2010
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Fallout: New Vegas на золоте
Компания Bethesda Softworks и студия Obsidian Entertainment сообщают о "золотом" статусе проекта Fallout: New Vegas от . Североамериканский релиз игры состоится 19 октября, в Европе игра вый
|01.10.2010
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Видеодневник Fallout: New Vegas
Компания Bethesda Softworks опубликовала новый видеодневник разработчиков проекта Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment. Релиз игры состоится 19 октября. Русскую версию
|24.09.2010
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Видеодневник Fallout: New Vegas
Компания Bethesda Softworks опубликовала видеодневник проекта Fallout: New Vegas, работает над которым студия Obsidian Entertainment. Релиз игры состоится
|16.09.2010
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Fallout: New Vegas. Компаньоны
staff) поведал сообществу о спутниках, которые могут присоединиться к игроку в процессе прохождения Fallout New Vegas. Работает над игрой студия Obsidian Entertainment. Всего будет восемь уника
|10.09.2010
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"Fallout 3. Золотое издание" в продаже
"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу проекта "Fallout 3. Золотое издание" (оригинальное название — Fallout 3: Game of the Year Editi
|31.08.2010
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"Fallout 3. Золотое издание" в печати
"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Fallout 3. Золотое издание" (оригинальное название — Fallout 3: Game of the Year Editi
|14.08.2010
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Fallout: New Vegas. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks представила новые скриншоты из проекта Fallout: New Vegas, работает над которым студия Obsidian Entertainment. Релиз игры состоится
|13.08.2010
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Сборники дополнений к Fallout 3 в продаже
"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу сборников игр компании Bethesda Softworks: "Fallout 3: дополнения The Pitt и Operation: Anchorage" (оригинальное название — Fallout
|10.08.2010
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"Fallout 3: дополнения Broken Steel и Point Lookout" в печати
"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Fallout 3: дополнения Broken Steel и Point Lookout" (оригинальное название — Fallout 3
|03.08.2010
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"Fallout 3: дополнения The Pitt и Operation: Anchorage" в печати
"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Fallout 3: дополнения The Pitt и Operation: Anchorage" (оригинальное название — Fallout
|30.06.2010
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Fallout: New Vegas в России
"1С-СофтКлаб" выпустит в России проект компаний Obsidian Entertainment и Bethesda Softworks Fallout: New Vegas, разрабатывающийся для трех платформ: PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Мирово
|25.06.2010
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Fallout: New Vegas. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из проекта Fallout: New Vegas, разработкой которого занимается Obsidian Entertainment. Выпустит игру ком
|16.06.2010
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Fallout: New Vegas. Е3-скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из проекта Fallout: New Vegas, разработкой которого занимается Obsidian Entertainment. Выпустит игру ком
|14.06.2010
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Fallout: New Vegas. Дата выхода
Компания Bethesda Softworks объявила точную дату выхода игры Fallout: New Vegas, работает над которой студия Obsidian Entertainment. Североамериканский релиз проекта состоится 19 октября этого года. В Европе игра появится 22 октября. Действие игры развор
|17.05.2010
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Fallout: New Vegas. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала три новых скриншота из проекта Fallout: New Vegas, работает над которым студия Obsidian Entertainment. Выйдет игра осенью этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачивается в 2280 году. Место действия
|12.05.2010
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Fallout: New Vegas. Коллекционное издание
Сегодня стала известна комплектация западного коллекционного издания игры Fallout: New Vegas, работает над которой студия Obsidian Entertainment. Выйдет игра осенью эт
|02.05.2010
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Fallout: New Vegas. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала опубликовала новые скриншоты из проекта Fallout: New Vegas, работает над которым студия Obsidian Entertainment. Выйдет игра осенью этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачивается в 2280 году. Место действия
|18.02.2010
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Патч 1.7 для русской версии Fallout 3
Компания 1С сообщает о публикации официального патча для ролевой игры Fallout 3. Патч 1.7 предназначен для лицензионной PC-версии проекта и необходим для работы до
|05.02.2010
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Fallout: New Vegas. Тизер-ролик
Компания Bethesda опубликовала тизер-ролик проекта Fallout: New Vegas. Согласно ролику, релиз игры состоится осенью этого года для РС, Xbox 360
|03.02.2010
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"Fallout 3. Золотое издание" в России
Компания "1С-СофтКлаб" выпустит в России "Fallout 3. Золотое издание" - русскую версию проекта Bethesda Softworks Fallout 3: Gam
|14.10.2009
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Fallout 3 Game of the Year edition в продаже
Компания Bethesda объявила о поступлении в продажу издания Fallout 3 Game of the Year edition. Издание вышло для РС ($49.99), а также для Xbox 360 и Pla
|17.09.2009
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Дата выхода Fallout 3 Game of the Year edition
Компания Bethesda объявила о том, что релиз издания Fallout 3 Game of the Year edition, в которое войдет оригинальная игра, а также все пять допо
|03.08.2009
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Fallout 3: Mothership Zeta в продаже
Доступно для скачивания пятое, последнее, дополнение Fallout 3: Mothership Zeta. Купить и скачать DLC можно в сервисе Live! по стандартной цене 80
|22.07.2009
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Fallout 3: Mothership Zeta. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из дополнения Fallout 3: Mothership Zeta. Пятая часть DLC будет доступна для покупки 3 августа по стандартн
Fallout и организации, системы, технологии, персоны:
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|Хабар 10 1
|Voodoo Extreme 4 1
|AOL Inc - Joystiq 22 1
|iXBT.com 25 1
|Bloomberg 1627 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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