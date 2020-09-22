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Fallout

Fallout

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22.09.2020 Microsoft покупает создателя Fallout и Doom

отличие от компании Bethesda, которая входит в ее состав. Ей принадлежат права на популярные игровые бренды, многие из которых существуют десятки лет. К примеру, именно она отвечает за развитие серий Fallout и The Elder Scrolls. Bethesda – один из старейших игроков на рынке видеоигр. Компания была основана в 1986 г., а серию игр The Elder Scrolls она создает с 1994 г. Sony пока нечем ответи
15.05.2019 В процессорах Intel найдены сразу четыре новых «дыры». Их исправление затормозит ПК до 40%

е новые уязвимости, связанные со спекулятивным выполнением инструкций. Эксперты по безопасности тотчас же описали четыре разных типа кибератак на эти уязвимости, получившие собственные названия RIDL, Fallout и ZombieLoad. Эти уязвимости позволяют красть пароли, криптографические ключи любые другие типы данных, загружающиеся или хранящиеся в памяти процессора. Уязвимости получили следующие и
24.07.2015 Fallout взорвёт осень

В преддверии выхода Fallout 4 издательство Bethesda готовит бомбу. Бомба, естественно, будет ядерной – компактной
04.06.2015 Fallout из Убежища 111

танет главным героем представленной издательством Bethesda Softworks четвёртой части ролевой эпопеи Fallout. Работу над Fallout 4 ведёт внутренняя студия издательства - Bethesda Game Stu
18.11.2013 Bethesda зарегистрировала Fallout 4

Компания Bethesda Softworks официально зарегистрировала торговую марку Fallout 4. По слухам, анонс новой игры серии может случиться на предстоящей в декабре церемонии VGA Awards.Кроме того, на просторах Сети был обнаружен сайт thesurvivor2299.com, на котором можно
24.08.2012 Fallout: New Vegas. Ultimate Edition в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о релизе PC-версии проекта Fallout: New Vegas. Ultimate Edition от Obsidian Entertainment и Bethesda Softworks.Полное из
25.01.2012 Fallout: New Vegas. Ultimate Edition в России

"1С-СофтКлаб" выпустит в России PC-версию проекта Fallout: New Vegas. Ultimate Edition от Obsidian Entertainment и Bethesda Softworks, а также

10.01.2012 Interplay без Fallout Online

сь судебные разбирательства между Interplay и Bethesda по поводу правомерности использования бренда Fallout. В итоге, компании Bethesda Softworks отныне принадлежат абсолютно все права на назва
05.11.2011 Fallout: New Vegas Ultimate Edition в феврале

Компания Bethesda Softworks выпустит издание Fallout: New Vegas Ultimate Edition, в состав которого, помимо самой игры, будут включены все
10.11.2010 Fallout: New Vegas. Первые 5 миллионов

Компания Bethesda Softworks объявила о том, что с момента своего релиза, ролевая игра Fallout: New Vegas разошлась по миру тиражом в 5 миллионов копий. В России игра выпущена комп
22.10.2010 Fallout: New Vegas в продаже

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу русской PC-версии игры Fallout: New Vegas (разработчик — Obsidian Entertainment; зарубежный издатель — Bethesda Soft
19.10.2010 Русская версия Fallout: New Vegas 21 октября

местному времени) в ряде магазинов России и Украины стартуют ранние продажи русской PC-версии игры Fallout: New Vegas (разработчик — Obsidian Entertainment; зарубежный издатель — Bethesda Soft
15.10.2010 Видеодневник Fallout: New Vegas

Компания Bethesda Softworks опубликовала пятый видеодневник разработчиков проекта Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб"

12.10.2010 Fallout: New Vegas в печати

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать русской PC-версии игры Fallout: New Vegas (разработчик — Obsidian Entertainment; зарубежный издатель — Bethesda Soft
08.10.2010 Видеодневник Fallout: New Vegas

Компания Bethesda Softworks опубликовала четвертый видеодневник разработчиков проекта Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment. Релиз игры состоится 19 октября. Русскую версию
05.10.2010 Fallout: New Vegas. Системные требования

Объявлены минимальные системные требования для игры Fallout: New Vegas от компании Bethesda Softworks и студии Obsidian Entertainment. Североамер
02.10.2010 Fallout: New Vegas на золоте

Компания Bethesda Softworks и студия Obsidian Entertainment сообщают о "золотом" статусе проекта Fallout: New Vegas от . Североамериканский релиз игры состоится 19 октября, в Европе игра вый
01.10.2010 Видеодневник Fallout: New Vegas

Компания Bethesda Softworks опубликовала новый видеодневник разработчиков проекта Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment. Релиз игры состоится 19 октября. Русскую версию
24.09.2010 Видеодневник Fallout: New Vegas

Компания Bethesda Softworks опубликовала видеодневник проекта Fallout: New Vegas, работает над которым студия Obsidian Entertainment. Релиз игры состоится

16.09.2010 Fallout: New Vegas. Компаньоны

staff) поведал сообществу о спутниках, которые могут присоединиться к игроку в процессе прохождения Fallout New Vegas. Работает над игрой студия Obsidian Entertainment. Всего будет восемь уника
10.09.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу проекта "Fallout 3. Золотое издание" (оригинальное название — Fallout 3: Game of the Year Editi
31.08.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в печати

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Fallout 3. Золотое издание" (оригинальное название — Fallout 3: Game of the Year Editi
14.08.2010 Fallout: New Vegas. Скриншоты

Компания Bethesda Softworks представила новые скриншоты из проекта Fallout: New Vegas, работает над которым студия Obsidian Entertainment. Релиз игры состоится

13.08.2010 Сборники дополнений к Fallout 3 в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу сборников игр компании Bethesda Softworks: "Fallout 3: дополнения The Pitt и Operation: Anchorage" (оригинальное название — Fallout

10.08.2010 "Fallout 3: дополнения Broken Steel и Point Lookout" в печати

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Fallout 3: дополнения Broken Steel и Point Lookout" (оригинальное название — Fallout 3
03.08.2010 "Fallout 3: дополнения The Pitt и Operation: Anchorage" в печати

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Fallout 3: дополнения The Pitt и Operation: Anchorage" (оригинальное название — Fallout

30.06.2010 Fallout: New Vegas в России

"1С-СофтКлаб" выпустит в России проект компаний Obsidian Entertainment и Bethesda Softworks Fallout: New Vegas, разрабатывающийся для трех платформ: PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Мирово
25.06.2010 Fallout: New Vegas. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из проекта Fallout: New Vegas, разработкой которого занимается Obsidian Entertainment. Выпустит игру ком
16.06.2010 Fallout: New Vegas. Е3-скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из проекта Fallout: New Vegas, разработкой которого занимается Obsidian Entertainment. Выпустит игру ком
14.06.2010 Fallout: New Vegas. Дата выхода

Компания Bethesda Softworks объявила точную дату выхода игры Fallout: New Vegas, работает над которой студия Obsidian Entertainment. Североамериканский релиз проекта состоится 19 октября этого года. В Европе игра появится 22 октября. Действие игры развор
17.05.2010 Fallout: New Vegas. Скриншоты

Компания Bethesda Softworks опубликовала три новых скриншота из проекта Fallout: New Vegas, работает над которым студия Obsidian Entertainment. Выйдет игра осенью этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачивается в 2280 году. Место действия

12.05.2010 Fallout: New Vegas. Коллекционное издание

Сегодня стала известна комплектация западного коллекционного издания игры Fallout: New Vegas, работает над которой студия Obsidian Entertainment. Выйдет игра осенью эт
02.05.2010 Fallout: New Vegas. Скриншоты

Компания Bethesda Softworks опубликовала опубликовала новые скриншоты из проекта Fallout: New Vegas, работает над которым студия Obsidian Entertainment. Выйдет игра осенью этого года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Действие игры разворачивается в 2280 году. Место действия

18.02.2010 Патч 1.7 для русской версии Fallout 3

Компания 1С сообщает о публикации официального патча для ролевой игры Fallout 3. Патч 1.7 предназначен для лицензионной PC-версии проекта и необходим для работы до
05.02.2010 Fallout: New Vegas. Тизер-ролик

Компания Bethesda опубликовала тизер-ролик проекта Fallout: New Vegas. Согласно ролику, релиз игры состоится осенью этого года для РС, Xbox 360

03.02.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в России

Компания "1С-СофтКлаб" выпустит в России "Fallout 3. Золотое издание" - русскую версию проекта Bethesda Softworks Fallout 3: Gam
14.10.2009 Fallout 3 Game of the Year edition в продаже

Компания Bethesda объявила о поступлении в продажу издания Fallout 3 Game of the Year edition. Издание вышло для РС ($49.99), а также для Xbox 360 и Pla
17.09.2009 Дата выхода Fallout 3 Game of the Year edition

Компания Bethesda объявила о том, что релиз издания Fallout 3 Game of the Year edition, в которое войдет оригинальная игра, а также все пять допо
03.08.2009 Fallout 3: Mothership Zeta в продаже

Доступно для скачивания пятое, последнее, дополнение Fallout 3: Mothership Zeta. Купить и скачать DLC можно в сервисе Live! по стандартной цене 80
22.07.2009 Fallout 3: Mothership Zeta. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из дополнения Fallout 3: Mothership Zeta. Пятая часть DLC будет доступна для покупки 3 августа по стандартн

Публикаций - 170, упоминаний - 374

Fallout и организации, системы, технологии, персоны:

Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 91
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 26
9594 24
Obsidian Entertainment 81 23
Microsoft Corporation 25775 20
Intel Corporation 12811 10
Lookout 36 9
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 7
Sony 6739 7
Nintendo 823 6
Nvidia Corp 4002 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Capcom 290 4
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 4
Apple Inc 13154 4
Rogue Games 20 3
Бука - Buka Entertaiment 493 3
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 3
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Bandai Namco Entertainment 118 3
Splash Damage 26 3
Google LLC 12688 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 2
Square Enix 215 2
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 2
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 2
X Corp - Twitter 2938 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
EA - Electronic Arts 1317 2
Wargaming 161 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
DJI 96 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Белый Ветер 365 1
GameStop 30 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Crocs 8 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
101Hotels.com 456 1
Houzz - Флатика - Flatica - Международная платформа для дизайнеров и архитекторов 8 1
eBay Inc 1640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Kickstarter 136 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 73
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 14
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 12
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 8
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 6
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 30
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Blizzard - World of Warcraft 362 6
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 6
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Английский язык 7030 4
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