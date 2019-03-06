Новая «дыра» Spoiler ломает все процессоры Intel Core дователей, Spoiler не имеет ничего общего с ранее обнаруженными ранее уязвимостями класса Spectre и Meltdown. Основная опасность заключается в том, что Spoiler может запускаться в пользовательс

Intel мелким шрифтом заявила, что в новых процессорах есть защита от «чипокалипсиса» Исправляем уязвимости. Частично Процессоры Intel девятого поколения снабжены аппаратной защитой от уязвимостей Spectre и Meltdown, объявила компания на их презентации. Информация об аппаратной защите была продемонстрирована на презентационном слайде, причём, как ни странно, написано об этом было мелким шрифтом, к

По следам «чипокалипсиса»: в Intel кадровая революция И, в том числе ZDNet, связывают назначения со скандалом, разгоревшимся вокруг серьезных уязвимостей Meltdown и Spectre, которые были обнаружены в процессорах компании начиная с 1995 г. выпуска.

Глава Intel избавился от акций в день, когда компания предупредила производителей ПК о «чипокалипсисе» Тайное объявлениеКомпания Intel тайно предупредила производителей оборудования (OEM) о наличии в ее процессорах серьезных уязвимостей Meltdown и Spectre задолго до того, как о них было объявлено публично. По стечению обстоятельств, гендиректор компании Брайан Кржанич (Brian Krzanich) продал принадлежащие ему акции Intel в тот

«Ред Софт» выпустила патчи для устранения уязвимости Meltdown «Ред Софт», разработчик операционной системы РЕД ОС, объявила о выпуске патчей для устранения уязвимости Meltdown, найденную в процессорах Intel, AMD и ARM64 в начале января текущего года. Обновления для операционной системы РЕД ОС уже доступны пользователям.Упомянутая уязвимость носит аппаратный

Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre iceLock DLP на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre.Компания Microsoft оперативно выпустила экстренные обновления безопасности

Патчи Intel против «чипокалипсиса» отправляют ПК в перезагрузку Проблема Broadwell и HaswellУстройства, созданные на базе процессоров Intel Broadwell и Haswell, начинают чаще проводить перезагрузку системы после установки патчей, которые должны закрыть уязвимости Meltdown и Spectre. Об этом в официальном заявлении сообщил вице-президент по вопросам дата-центров Intel Навин Шеной (Navin Shenoy). Он пишет, что жалобы на частые перезагрузки были получены о

«Базальт СПО» защитила свои ОС от уязвимости Meltdown зальт СПО», российский разработчик операционных систем для госсектора, госкорпораций и крупного бизнеса, объявила о выпуске обновлений, блокирующих возможность использования уязвимости CVE-2017-5754 (Meltdown) во всех дистрибутивах и текущем репозитории разработки. Обновления доступны с 11 января.Защита распространяется на все программные продукты, созданные на базе технологических платформ

ALT Linux получила патчи против «чипокалипсиса» и «Базальта» Российская компания «Базальт СПО», разработчик ОС семейства ALT Linux, выпустила патчи для ядер своих операционных систем, которые закрывают уязвимость CVE-2017-5754, известную также как Meltdown. Напомним, уязвимость присутствует в процессорах Intel, выпущенных с 1995 г. Пользователи могут получить обновления, содержащие патчи, с 9:00 11 января 2018 г.Речь идет об исправлениях

Обновление Windows для защиты от «чипокалипсиса» ломает системы на чипах AMD Масла в огоньПредставленное компанией Microsoft экстренное накопительное обновление безопасности под Windows для устранения недавно выявленных уязвимостей Meltdown и Spectre приводит к возникновению ряда новых проблем и непредсказуемых последствий. Жалобы от пользователей систем на базе процессоров AMD на сбои и возникновение ряда новых проблем н