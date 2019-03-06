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Intel уязвимости в ряде микропроцессоров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.03.2019 Новая «дыра» Spoiler ломает все процессоры Intel Core

дователей, Spoiler не имеет ничего общего с ранее обнаруженными ранее уязвимостями класса Spectre и Meltdown. Основная опасность заключается в том, что Spoiler может запускаться в пользовательс
10.10.2018 Intel мелким шрифтом заявила, что в новых процессорах есть защита от «чипокалипсиса»

Исправляем уязвимости. Частично Процессоры Intel девятого поколения снабжены аппаратной защитой от уязвимостей Spectre и Meltdown, объявила компания на их презентации. Информация об аппаратной защите была продемонстрирована на презентационном слайде, причём, как ни странно, написано об этом было мелким шрифтом, к
02.02.2018 По следам «чипокалипсиса»: в Intel кадровая революция

И, в том числе ZDNet, связывают назначения со скандалом, разгоревшимся вокруг серьезных уязвимостей Meltdown и Spectre, которые были обнаружены в процессорах компании начиная с 1995 г. выпуска.
26.01.2018 Глава Intel избавился от акций в день, когда компания предупредила производителей ПК о «чипокалипсисе»

Тайное объявлениеКомпания Intel тайно предупредила производителей оборудования (OEM) о наличии в ее процессорах серьезных уязвимостей Meltdown и Spectre задолго до того, как о них было объявлено публично. По стечению обстоятельств, гендиректор компании Брайан Кржанич (Brian Krzanich) продал принадлежащие ему акции Intel в тот
18.01.2018 «Ред Софт» выпустила патчи для устранения уязвимости Meltdown

«Ред Софт», разработчик операционной системы РЕД ОС, объявила о выпуске патчей для устранения уязвимости Meltdown, найденную в процессорах Intel, AMD и ARM64 в начале января текущего года. Обновления для операционной системы РЕД ОС уже доступны пользователям.Упомянутая уязвимость носит аппаратный

15.01.2018 Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre

iceLock DLP на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre.Компания Microsoft оперативно выпустила экстренные обновления безопасности
12.01.2018 Патчи Intel против «чипокалипсиса» отправляют ПК в перезагрузку

Проблема Broadwell и HaswellУстройства, созданные на базе процессоров Intel Broadwell и Haswell, начинают чаще проводить перезагрузку системы после установки патчей, которые должны закрыть уязвимости Meltdown и Spectre. Об этом в официальном заявлении сообщил вице-президент по вопросам дата-центров Intel Навин Шеной (Navin Shenoy). Он пишет, что жалобы на частые перезагрузки были получены о
12.01.2018 «Базальт СПО» защитила свои ОС от уязвимости Meltdown

зальт СПО», российский разработчик операционных систем для госсектора, госкорпораций и крупного бизнеса, объявила о выпуске обновлений, блокирующих возможность использования уязвимости CVE-2017-5754 (Meltdown) во всех дистрибутивах и текущем репозитории разработки. Обновления доступны с 11 января.Защита распространяется на все программные продукты, созданные на базе технологических платформ
11.01.2018 ALT Linux получила патчи против «чипокалипсиса»

и «Базальта» Российская компания «Базальт СПО», разработчик ОС семейства ALT Linux, выпустила патчи для ядер своих операционных систем, которые закрывают уязвимость CVE-2017-5754, известную также как Meltdown. Напомним, уязвимость присутствует в процессорах Intel, выпущенных с 1995 г. Пользователи могут получить обновления, содержащие патчи, с 9:00 11 января 2018 г.Речь идет об исправлениях
09.01.2018 Обновление Windows для защиты от «чипокалипсиса» ломает системы на чипах AMD

Масла в огоньПредставленное компанией Microsoft экстренное накопительное обновление безопасности под Windows для устранения недавно выявленных уязвимостей Meltdown и Spectre приводит к возникновению ряда новых проблем и непредсказуемых последствий. Жалобы от пользователей систем на базе процессоров AMD на сбои и возникновение ряда новых проблем н
04.01.2018 В процессорах Intel, AMD и ARM найдена массовая уязвимость, не имеющая патча

Meltdown и SpectreВ процессорах Intel, AMD и ARM64 обнаружены две серьезные уязвимости, получившие названия Meltdown и Spectre. Meltdown, предварительная информация о которой появилась вчера, дает возможность пользовательскому приложению получить доступ к памяти ядра, а также к другим областям

Публикаций - 80, упоминаний - 101

Intel и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 63
AMD - Advanced Micro Devices 4641 43
Microsoft Corporation 25775 22
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 21
Google LLC 12690 8
Apple Inc 13156 8
Red Hat 1378 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
Broadcom - VMware 2610 5
Lenovo Group 2447 5
Bitdefender 171 3
Rogue Games 20 3
VUSec 3 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
HP Inc. 5883 3
Fortinet 452 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
Loongson Technology 80 2
BLX IC Design Corporation 13 2
Парадигма 169 2
Samsung Electronics 11065 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Dell EMC 5180 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Oracle Corporation 7074 2
Telegram Group 2940 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 1
Рексофт - Reksoft 488 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Pentaho 63 1
Canalys 236 1
Biocad - Биокад 95 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 1
NetCAT - НетКэт 42 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 32 1
Visa International 1993 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Резонанс НПП 407 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ФосАгро 176 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Coca-Cola Company 261 1
Югория - страховая компания 44 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Uber 357 1
Новосталь-М 6 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 18 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
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JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
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