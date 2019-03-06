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Intel уязвимости в ряде микропроцессоров
СОБЫТИЯ
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|06.03.2019
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Новая «дыра» Spoiler ломает все процессоры Intel Core
дователей, Spoiler не имеет ничего общего с ранее обнаруженными ранее уязвимостями класса Spectre и Meltdown. Основная опасность заключается в том, что Spoiler может запускаться в пользовательс
|10.10.2018
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Intel мелким шрифтом заявила, что в новых процессорах есть защита от «чипокалипсиса»
Исправляем уязвимости. Частично Процессоры Intel девятого поколения снабжены аппаратной защитой от уязвимостей Spectre и Meltdown, объявила компания на их презентации. Информация об аппаратной защите была продемонстрирована на презентационном слайде, причём, как ни странно, написано об этом было мелким шрифтом, к
|02.02.2018
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По следам «чипокалипсиса»: в Intel кадровая революция
И, в том числе ZDNet, связывают назначения со скандалом, разгоревшимся вокруг серьезных уязвимостей Meltdown и Spectre, которые были обнаружены в процессорах компании начиная с 1995 г. выпуска.
|26.01.2018
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Глава Intel избавился от акций в день, когда компания предупредила производителей ПК о «чипокалипсисе»
Тайное объявлениеКомпания Intel тайно предупредила производителей оборудования (OEM) о наличии в ее процессорах серьезных уязвимостей Meltdown и Spectre задолго до того, как о них было объявлено публично. По стечению обстоятельств, гендиректор компании Брайан Кржанич (Brian Krzanich) продал принадлежащие ему акции Intel в тот
|18.01.2018
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«Ред Софт» выпустила патчи для устранения уязвимости Meltdown
«Ред Софт», разработчик операционной системы РЕД ОС, объявила о выпуске патчей для устранения уязвимости Meltdown, найденную в процессорах Intel, AMD и ARM64 в начале января текущего года. Обновления для операционной системы РЕД ОС уже доступны пользователям.Упомянутая уязвимость носит аппаратный
|15.01.2018
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Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre
iceLock DLP на различных компьютерах и операционных системах после установки патчей для уязвимостей Meltdown и Spectre.Компания Microsoft оперативно выпустила экстренные обновления безопасности
|12.01.2018
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Патчи Intel против «чипокалипсиса» отправляют ПК в перезагрузку
Проблема Broadwell и HaswellУстройства, созданные на базе процессоров Intel Broadwell и Haswell, начинают чаще проводить перезагрузку системы после установки патчей, которые должны закрыть уязвимости Meltdown и Spectre. Об этом в официальном заявлении сообщил вице-президент по вопросам дата-центров Intel Навин Шеной (Navin Shenoy). Он пишет, что жалобы на частые перезагрузки были получены о
|12.01.2018
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«Базальт СПО» защитила свои ОС от уязвимости Meltdown
зальт СПО», российский разработчик операционных систем для госсектора, госкорпораций и крупного бизнеса, объявила о выпуске обновлений, блокирующих возможность использования уязвимости CVE-2017-5754 (Meltdown) во всех дистрибутивах и текущем репозитории разработки. Обновления доступны с 11 января.Защита распространяется на все программные продукты, созданные на базе технологических платформ
|11.01.2018
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ALT Linux получила патчи против «чипокалипсиса»
и «Базальта» Российская компания «Базальт СПО», разработчик ОС семейства ALT Linux, выпустила патчи для ядер своих операционных систем, которые закрывают уязвимость CVE-2017-5754, известную также как Meltdown. Напомним, уязвимость присутствует в процессорах Intel, выпущенных с 1995 г. Пользователи могут получить обновления, содержащие патчи, с 9:00 11 января 2018 г.Речь идет об исправлениях
|09.01.2018
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Обновление Windows для защиты от «чипокалипсиса» ломает системы на чипах AMD
Масла в огоньПредставленное компанией Microsoft экстренное накопительное обновление безопасности под Windows для устранения недавно выявленных уязвимостей Meltdown и Spectre приводит к возникновению ряда новых проблем и непредсказуемых последствий. Жалобы от пользователей систем на базе процессоров AMD на сбои и возникновение ряда новых проблем н
|04.01.2018
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В процессорах Intel, AMD и ARM найдена массовая уязвимость, не имеющая патча
Meltdown и SpectreВ процессорах Intel, AMD и ARM64 обнаружены две серьезные уязвимости, получившие названия Meltdown и Spectre. Meltdown, предварительная информация о которой появилась вчера, дает возможность пользовательскому приложению получить доступ к памяти ядра, а также к другим областям
Intel и организации, системы, технологии, персоны:
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
|OSI - Open Source Initiative 80 1
|Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
|The Register - The Register Hardware 1784 8
|Tom’s Hardware 600 3
|BleepingComputer - Издание 458 3
|ComputerWorld 144 2
|Reddit 398 2
|Ведомости 1466 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|AnandTech 73 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|TechPowerUp 23 1
|Inquirer 463 1
|Известия ИД 770 1
|Linux Kernel Mailing List - почтовая рассылка для разработчиков ядра 6 1
|LeMagIT 2 1
|TechSpot 188 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
|Pangnote 1 1
|WindowsSecrets 2 1
|InfoWorld 56 1
|The Verge - Издание 619 1
|ZDnet 663 1
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