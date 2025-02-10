Чипокалипсис Chipocalypse
Чипокалипсис и организации, системы, технологии, персоны:
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
|OSI - Open Source Initiative 73 1
|Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
|The Register - The Register Hardware 1565 6
|Tom’s Hardware 398 2
|ZDnet 660 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|TechPowerUp 17 1
|LeMagIT 2 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
|Известия ИД 628 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340026, в очереди разбора - 769294.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.