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Чипокалипсис Chipocalypse



10.02.2025 Хроники «чипокалипсиса»: опять нашлись способы обойти защиту от Spectre 1
12.09.2022 Защита от новой «дыры» в процессорах Intel и AMD катастрофически замедляет Linux 1
09.03.2022 Новейшие процессоры Intel, которых лишили россиян, оказались насквозь «дырявыми» 1
03.05.2021 «Чипокалипсис» вернулся. Защита чипов Intel и AMD бессильна перед новыми угрозами 2
01.04.2021 «Дыры» в ядре Linux свели на нет защиту от «чипокалипсиса» 2
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 1
10.03.2020 Все процессоры AMD последних девяти лет беззащитны перед взломами 1
06.03.2020 Россияне нашли уязвимость в чипах Intel. Избавиться от нее невозможно, нужно менять «железо» 1
31.01.2020 Новый патч Intel против «чипокалипсиса» лечит прошлый патч, который лечил предыдущий патч 1
28.01.2020 В процессорах Intel найдена «дыра, более опасная, чем чипокалипсис». Заплаток для нее пока нет 1
14.11.2019 «Чипокалипсис» вернулся: «Дыра» в новейших процессорах Intel позволяет воровать данные 1
07.08.2019 «Чипокалипсис» вернулся. Под ударом ПК на процессорах Intel и AMD 2
15.05.2019 В процессорах Intel найдены сразу четыре новых «дыры». Их исправление затормозит ПК до 40% 1
29.03.2019 Россияне нашли в чипах Intel аппаратную закладку, через которую можно воровать данные из ПК 1
30.11.2018 Сергей Шимоторов - Новые угрозы, аутсорсинг и диктат регуляторов: ближайшее будущее рынка ИБ 1
21.11.2018 Отец Linux призвал отключить защиту от «чипокалипсиса» 1
16.11.2018 «Чипокалипсис» продолжается. Найдено семь новых способов взломать процессоры Intel, AMD и ARM 2
12.11.2018 «Чипокалипсис» добрался до графических процессоров. Через чипы GPU можно следить за пользователями и нейросетями 1
10.10.2018 Intel мелким шрифтом заявила, что в новых процессорах есть защита от «чипокалипсиса» 1
27.08.2018 Обновление Windows 10 «убивает» компьютеры на процессорах AMD 1
24.08.2018 Известный идеолог открытого ПО обвинил Intel в попытке «заткнуть рты» пользователям. Опрос 1
15.08.2018 «Чипокалипсис» продолжается: В процессорах Intel нашлись еще 3 опасных «дыры» 1
10.08.2018 В Intel Smart Sound обнаружены высокоопасные уязвимости 1
13.07.2018 «Чипокалипсис» продолжается. В процессорах Intel и ARM найдены дыры для кражи паролей и криптоключей 1
21.06.2018 Гендиректор Intel внезапно ушел в отставку 2
22.05.2018 «Чипокалипсис» продолжается: Найден способ воровать данные с помощью защищенного режима процессора 1
16.04.2018 Microsoft снял запрет на обновления безопасности на ПК с «вражескими» антивирусами 3
05.04.2018 Intel признал свое бессилие перед «чипокалипсисом» 1
03.04.2018 Microsoft в третий раз чинит Windows после «чипокалипсиса» 1
02.02.2018 По следам «чипокалипсиса»: в Intel кадровая революция 1
26.01.2018 Глава Intel избавился от акций в день, когда компания предупредила производителей ПК о «чипокалипсисе» 1
24.01.2018 Линус Торвальдс назвал патчи Intel против «чипокалипсиса» мусором и уродством 1
12.01.2018 Патчи Intel против «чипокалипсиса» отправляют ПК в перезагрузку 1
11.01.2018 ALT Linux получила патчи против «чипокалипсиса» 2
05.01.2018 Гендиректор Intel продал акции компании, узнав о грядущем «чипокалипсисе» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 43

Чипокалипсис и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12211 33
AMD - Advanced Micro Devices 4240 26
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1419 12
Microsoft Corporation 24652 11
Red Hat 1314 5
Google LLC 11815 5
Apple Inc 12130 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1195 3
Amazon Inc - Amazon.com 3008 2
Oracle Corporation 6703 2
Broadcom - VMware 2365 2
VUSec 3 2
Rogue Games 19 2
X Corp - Twitter 2847 1
HP Inc. 5689 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Базальт СПО - BaseALT 661 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Bitdefender 156 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 28 1
JetBrains 66 1
Nvidia Corp 3502 1
Intel Labs 27 1
Webvan Group 52 1
TRW 29 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Lenovo Group 2296 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Fortinet 390 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Eclypsium 9 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
Технологии Будущего 149 1
Telegram Group 2013 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 79 1
Qualcomm Technologies 1827 1
Комплит - Complete 95 1
Visa International 1950 3
Резонанс НПП 370 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
eBay Inc 1622 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Uber 331 1
Coca-Cola Company 254 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 88 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4135 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
OSI - Open Source Initiative 73 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6167 34
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 115 33
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 75 32
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20845 30
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2554 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11035 19
ARM64 - Архитектура процессора 537 18
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1993 14
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12679 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9207 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7897 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16173 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6701 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2238 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 6
ZombieLoad 7 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2484 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9308 5
Intel Core Spoiler - Уязвимость 5 4
Spectre V2 - группа аппаратных уязвимостей микропроцессоров 4 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 4
Script - Скрипт 492 4
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 15 3
IME - Input Method Editor - Редактор метода ввода 6 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3734 3
Intel-SA-00086 - уязвимость 5 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14420 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6120 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 538 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13202 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 659 2
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 37 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 202 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4489 31
Linux OS 9995 10
Intel Core - Семейство процессоров 1202 8
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1343 6
Microsoft Windows 15705 5
JavaScript - JS - язык программирования 1193 4
Fallout 142 4
Microsoft Windows 10 1766 3
Microsoft Windows 7 1979 3
Apple macOS 2069 3
Intel x86 - архитектура процессора 1861 3
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 3
Intel VISA - Intel Visualization of Internal Signals Architecture 4 3
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 118 3
Intel ME - Management Engine 16 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 3
Apple iOS 7831 2
Oracle Java - язык программирования 3086 2
Apple Safari - браузер 856 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 151 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 360 2
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 2
Intel Core Broadwell 34 2
Intel Nehalem - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 89 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1341 2
Intel Xeon E 191 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Intel Celeron - Серия процессоров 963 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 2
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 2
Microsoft Windows Server 2008 478 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 393 2
Google Chrome - браузер 1567 1
Google Android 14040 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 6
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 191 5
Галушкин Олег 182 4
Зайцев Михаил 266 3
Гинятуллин Роман 61 3
Кирьянский Владимир 3 2
Waldspurger Carl - Вальдшпургер Карл 3 2
Водясов Алексей 222 2
Botezatu Bogdan - Ботезату Богдан 1 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 61 1
Смирнов Алексей 243 1
Новодворский Алексей 109 1
Сизоненко Григорий 39 1
Горячий Максим 9 1
Фарыгин Владимир 3 1
Фарыгин Антон 5 1
Левин Дмитрий 43 1
Коровин Иван 7 1
Bardy Christophe - Барди Кристоф 1 1
Mayberry Michael - Мэйберри Майкл 2 1
Smith Matthew M. - Смит Мэттью М. 2 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 11 1
Leslie S. Culbertson - Лесли С. Калбертсон 1 1
Татаринов Тарас 14 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Мальцев Алексей 18 1
Булыгин Юрий 1 1
Шимоторов Сергей 1 1
Беляев Евгений 4 1
Дмитриев Сергей 33 1
Ермолов Марк 10 1
Genkin Daniel - Генкин Дэниель 2 1
Jagatheesan Manikandan - Джагатисан Маникандан 1 1
Кипятков Валентин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 5
Франция - Французская Республика 7858 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 2
Австрия - Австрийская Республика 1310 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3530 1
Бельгия - Королевство 1149 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Чехия - Прага 197 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
США - Калифорния - Беркли 281 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17095 1
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Сингапур - Республика 1852 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 721 1
Швеция - Королевство 3622 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
США - Калифорния 4631 1
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США - Калифорния - Риверсайд 30 1
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HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 505 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2395 1
Федеральный закон 172-ФЗ - О стратегическом планировании в РФ 2 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3483 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5787 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1149 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 277 1
The Register - The Register Hardware 1565 6
Tom’s Hardware 398 2
ZDnet 660 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
TechPowerUp 17 1
LeMagIT 2 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
Известия ИД 628 1
Data61 3 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 2
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 10 2
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 10 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 11 1
University of Virginia - Виргинский университет 19 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 5 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
University of Rennes - Université de Rennes - Университет Ренна 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2435 1
Black Hat - Конференция 102 1
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