«Чипокалипсис» вернулся. Защита чипов Intel и AMD бессильна перед новыми угрозами

Новый виток «чипокалипсиса»

Ученые из Университета Вирджинии и Университета Калифорнии в Сан-Диего обнаружили несколько новых вариантов эксплойта Spectre, который затрагивает все современные процессоры AMD и Intel с поддержкой кэширования микроопераций. Исследователи утверждают, что уже существующие средства защиты от Spectre не могут обезопасить процессоры от потенциальных атак с использованием обнаруженных уязвимостей.

Документ с интригующим названием «Я вижу мертвые микрооперации: утечка секретов через кэши микроопераций Intel/AMD» (I See Dead µops: Leaking Secrets via Intel/AMD Micro-Op Caches), опубликованный исследовательской группой, описывает три новых типа потенциальных атак по типу Spectre с использованием уязвимостей кэшей микроопераций.

Устранение вновь обнаруженных уязвимостей может значительно снизить производительность – даже сильнее, чем исправления, разработанные для предыдущих типов эксплойтов Spectre. По словам исследователей, обнаруживших новые уязвимости, они заранее – до публикации статьи, проинформировали компании AMD и Intel об обнаруженных проблемах, однако до сих пор ими не выпущено ни обновлений микрокода, ни исправлений для операционных систем.

Три новых типа потенциальных атак Spectre

Все современные процессоры AMD и Intel используют механизм кэширования микроопераций – чипы Intel с 2011 г., чипы AMD с 2017 г., и все они могут быть подвержены гипотетической атаке, когда хакеры похищают данные в момент извлечения процессором команд из кэша микроопераций.

Новым типам Spectre подвержены все современные чипы AMD и Intel

В документе описаны три новых типа потенциальных атак. Первый тип – кросс-доменная атака в том же потоке, которая приводит к утечке секретов на границе между ядром и пользовательским пространством.

Второй тип – атака между потоками аппаратной многопоточности SMT (Simultaneous Multithreading), когда утечка секретов с помощью кэша микроопераций происходит через два вычислительных потока, которые работают в одном физическом ядре, но на разных логических ядрах.

Третий тип – так называемая атака временного выполнения, которая может привести к утечке данных за счет предоставления доступа к ним по неправильно указанному пути, даже до момента отправления временной инструкции на исполнение.

Исправления, которые могут стоить слишком дорого

В целом, по мнению ученых, ввиду необходимости защищать от потенциальных атак кеши чрезвычайно низкого уровня, средствам защиты будет очень сложно устранить угрозы без серьезного воздействия на производительность процессоров. В частности, одним из возможных способов устранения уязвимостей, описанных в документе, является очистка кеша микроопераций при пересечении доменов. Но поскольку для этого современным процессорам приходится очищать буфер обратного преобразования инструкций (iTLB), слишком частая очистка обоих неминуемо вызовет серьезное падение производительности – ибо процессор не может продвигаться вперед, пока не заполнится iTLB.

Вторым предложенным способом является разделение кеш-памяти микроопераций на основе привилегий. Это решение также чревато потерей производительности, поскольку по мере увеличения числа защитных доменов подобное разбиение приведет к чрезмерному недоиспользованию кэша микроопераций.

Третий способ заключается в организации мониторинга аномалий на основе счетчика производительности. Помимо ошибок классификации, которыми грешит этот метод, частое зондирование в случае его применения также станет причиной значительного снижения производительности.

Утечки для самых опытных и богатых хакеров

По словам ученых, даже если кто-то захочет использовать обнаруженные ими уязвимости кэша микроопераций, это будет чрезвычайно сложным делом, поскольку вредоносное ПО, создаваемое для таких целей, должно будет для начала обойти многочисленные программные и аппаратные меры безопасности современных систем, и только затем приступить к выполнению очень специфического и нетрадиционного типа атаки.

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В этой связи, по мнению исследователей, шансы на возникновение массовых проблем из-за новых уязвимостей Spectre достаточно низки. Опасности, исходящие от новых уязвимостей, могут быть ограничены направленными целевыми атаками со стороны опытных профессионалов с большими ресурсами – например, масштаба государства.

Хроника «чипокалипсиса»

В начале 2018 г. CNews впервые рассказал о том, что в процессорах Intel, AMD и ARM64 обнаружены две серьезные уязвимости – Meltdown и Spectre. Meltdown обеспечивает пользовательскому приложению доступ к памяти ядра и другим областям памяти устройства, Spectre нарушает изоляцию памяти приложений, благодаря чему через эту уязвимость можно получить доступ к данным чужого приложения.

Из-за огромного количества устройств, которые оказались под ударом, обнаружение Meltdown и Spectre получило в прессе название «чипокалипсис». Большинство разработчиков популярных операционных систем оперативно выпустили патчи против Meltdown, однако первые патчи Intel подверглись критике, в том числе, за то, что в ряде случаев отправляют устройства в постоянную перезагрузку.

Позже проблема «чипокалипсиса» разгорелась с новой силой, поскольку ближе к концу 2018 г. эксперты выявили еще семь потенциальных атак спекулятивного выполнения на процессорах разных производителей.

В конце концов о защите от «чипокалиптических» атак класса Spectre высказался создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds). Он, в частности, заявил, что защиту Spectre V2, реализованную на уровне операционной системы, следует отключить. Причиной заявления стало то, что защита в процессорах с поддержкой технологии Hyper-Threading существенно (до 50%) снижает их производительность.

В марте 2020 г. CNews также рассказал об открытии австро-французской группы ученых двух новых типов атак под общим именем Take a way, которые затронули все процессоры компании AMD, выпущенные за последние девять лет. С их помощью можно удаленно похитить конфиденциальные данные, имея в распоряжении лишь браузер с поддержкой языка Javascript, хотя и не со столь высокой эффективностью, как в случае с нашумевшими Meltdown и Spectre.