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Linux Kernel Mailing List почтовая рассылка для разработчиков ядра



28.04.2025 Отец Linux разнес в щепки кучу популярных файловых систем в своей ОС. Ценящим их программистам он посоветовал учить матчасть 1
12.09.2022 Защита от новой «дыры» в процессорах Intel и AMD катастрофически замедляет Linux 1
23.10.2018 Линус Торвальдс вернулся из добровольного изгнания и ввел скандально мягкий кодекс поведения разработчиков Linux 1
17.09.2018 Скандально известный основатель Linux отошел от дел, чтобы научиться не хамить разработчикам. Опрос 1
16.02.2017 Создатель Linux призвал «забить» на инновации 1
11.03.2015 Разработчики ядра Linux восстали против хамства Линуса Торвальдса 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Linux Kernel Mailing List и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12291 2
Nvidia Corp 3556 2
Nginx - Энджайникс 172 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 76 1
Red Hat 1324 1
X Corp - Twitter 2877 1
Broadcom - VMware 2403 1
AMD - Advanced Micro Devices 4293 1
Linux Foundation 188 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7631 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25909 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1866 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21124 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2606 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2057 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8044 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30412 1
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 115 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1950 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13652 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2812 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 558 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6373 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6431 1
Видеокамера - Camcorder 2287 1
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 75 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4055 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 553 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6954 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28734 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2841 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6272 1
Linux OS 10192 6
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 196 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 285 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 148 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 152 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
AMD AMD64 83 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1323 1
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 133 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4652 1
Apple macOS 2103 1
Intel x86 - архитектура процессора 1896 1
Microsoft Windows 15864 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 201 6
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 24 3
Sharp Sarah - Шарп Сара 5 2
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 2
Jagatheesan Manikandan - Джагатисан Маникандан 1 1
Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Ada Ehmke Coraline - Ада Эмке Коралайн 2 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 2
Швейцария - Цюрих 268 1
США - Калифорния 4638 1
Россия - РФ - Российская федерация 148145 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2500 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 619 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 845 1
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 18 1
Linux Code Of Conflict - Кодекс разрешения конфликтов 2 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4530 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7892 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 425 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2504 1
The Register - The Register Hardware 1598 2
Phoronix 46 1
ZDnet 660 1
Wikipedia - Википедия 529 1
HFS Research 49 1
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