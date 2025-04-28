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Linux Kernel Mailing List почтовая рассылка для разработчиков ядра
Linux Kernel Mailing List и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12291 2
|Nvidia Corp 3556 2
|Nginx - Энджайникс 172 1
|Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 76 1
|Red Hat 1324 1
|X Corp - Twitter 2877 1
|Broadcom - VMware 2403 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4293 1
|Linux Foundation 188 2
|The Register - The Register Hardware 1598 2
|Phoronix 46 1
|ZDnet 660 1
|Wikipedia - Википедия 529 1
|HFS Research 49 1
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