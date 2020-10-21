Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Левин Дмитрий


21.10.2020 Популярный интернет-портал мигрировал в облако МТС 1
28.02.2020 МТС оснастила SIM-картами мобильные кардиографы скорой помощи Алтая 1
11.07.2019 4G-интернет МТС появился в 112 поселках и деревнях Алтайского края 1
08.08.2018 Банк «Восточный» начал прием карт Union Pay во всех банкоматах своей сети 1
03.05.2018 Банк «Восточный» открыл в Ижевске центр оказания услуг для бизнеса 1
11.01.2018 ALT Linux получила патчи против «чипокалипсиса» 1
14.12.2017 Бывшая команда ALT Linux выпустила ОС для процессоров «Эльбрус», ARM и MIPS 1
16.02.2017 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Алтайском крае 1
26.01.2017 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае четверть миллиарда рублей 1
12.12.2016 МТС расширил фиксированную сеть в Барнауле 1
02.12.2016 Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов 1
21.09.2016 Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края 1
15.06.2016 МТС: Каждая третья компания Алтайского края использует телеком-сервисы для снижения затрат 1
09.06.2016 Розничная сеть МТС в Алтайском крае выросла почти вдвое за год 1
26.04.2016 МТС включила цифровое телевидение в палатах крупнейших больниц Алтайского края 1
11.04.2016 МТС обеспечит телеком-сервисами учреждения алтайского Крайздрава 1
08.04.2016 МТС обеспечила домашним интернетом и цифровым ТВ еще 10 тыс. квартир в Барнауле 1
10.02.2016 МТС: Популярность 4G-гаджетов у жителей Алтайского края за год выросла вчетверо 1
16.12.2015 Салоны МТС добрались до отдаленных уголков Алтайского края 1
24.09.2015 МТС за год в шесть раз увеличила LTE-покрытие в Алтайском крае 1
12.08.2015 В первой половине 2015 г. абоненты МТС в Алтайском крае передали LTE-трафик, равный 4 млрд фото в Instagram 1
06.08.2015 МТС улучшила качество связи в популярных местах отдыха в Алтайском крае 1
30.06.2015 МТС в Алтайском крае построил 1100 км волоконно-оптических линий связи 1
28.04.2015 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае более 1 млрд руб. за два года 1
23.03.2015 МТС запустила 4G в Бийске 1
19.03.2015 Алтайский край стал лидером Сибири по подключениям «цифры» от МТС 1
25.02.2015 МТС увеличила число точек обслуживания в селах Алтайского края 1
25.11.2014 «Почта России», «Банк Русский Стандарт» и MasterCard запустили сервисы денежных переводов 1
22.10.2014 МТС улучшила качество связи в 100 населенных пунктах Алтайского края 1
16.09.2014 Дмитрий Левин назначен новым директором филиала МТС в Алтайском крае 4
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
07.11.2012 Тамара Бажанова назначена коммерческим директором «Енисейтелекома» 1
20.03.2012 В «Ростелеком-Сибирь» назначен заместитель директора по мобильному бизнесу 4
12.08.2011 Parallels наняла известных разработчиков для проникновения в ядро Linux 1
27.10.2010 Дистрибутивы Linux российских разработчиков оказались не подвержены уязвимостям в glibc 1

Публикаций - 35, упоминаний - 41

Левин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 25
Microsoft Corporation 11226 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Ростелеком Сибирьтелеком 310 3
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Intel Corporation 4221 1
AMD - Advanced Micro Devices 1690 1
Базальт СПО 206 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 90 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Samsung Electronics 5749 1
Ростелеком НСС 48 1
Восточный Банк 108 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 204 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 1
КГБУЗ Станция скорой медицинской помощи Республики Алтай 1 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Правительство Удмуртской Республики 6 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 12
3G - Стандарт мобильной связи 3757 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 323 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
Родительский контроль 156 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
Linux OS 4288 2
Viasat Premium HD 17 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Microsoft Exchange 685 2
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Apple iOS 5742 1
МТС 3G-сеть 86 1
МТС Автосекретарь 35 1
Amedia Premium HD 28 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple iPhone 5 710 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Apple iPad mini 375 1
Apple macOS 935 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
Apple Safari - Браузер 608 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Смирнов Алексей 142 2
Новодворский Алексей 95 1
Сизоненко Григорий 26 1
Бречалов Александр 7 1
Тумин Михаил 1 1
Фарыгин Владимир 3 1
Фарыгин Антон 3 1
Коровин Иван 3 1
Лебедкин Виталий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 9
Россия - Алтайский край - Бийск 45 7
Россия - Республика Алтай 690 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - Ижевск 312 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Железнодорожный 34 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
The Register 357 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771125, в очереди разбора - 674807.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще