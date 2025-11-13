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Индексная книга (каталог) CNews*
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Левин Дмитрий

СОБЫТИЯ


13.11.2025 «Ростелеком» скупает по кусочкам разработчика знаменитого российского Linux 1
30.09.2025 Крупные дистрибутивы Linux содержат три повышающие привилегии уязвимости 1
08.10.2024 «VK Видео» ищет клипмейкеров: после обучения они снимут клипы для Zoloto, nkeeei, Анет Сай, 10AGE и других звезд 1
23.01.2024 Россияне решили производить телевизоры на остановленном калужском заводе Samsung 1
09.06.2023 Резиденты «Простора» от VK снимут клипы для популярных артистов 1
24.05.2023 Авторам сообществ «Вконтакте» доступна новая бесплатная образовательная программа 1
21.04.2022 США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского 1
21.10.2020 Популярный интернет-портал мигрировал в облако МТС 1
28.02.2020 МТС оснастила SIM-картами мобильные кардиографы скорой помощи Алтая 1
11.07.2019 4G-интернет МТС появился в 112 поселках и деревнях Алтайского края 1
08.08.2018 Банк «Восточный» начал прием карт Union Pay во всех банкоматах своей сети 1
03.05.2018 Банк «Восточный» открыл в Ижевске центр оказания услуг для бизнеса 1
11.01.2018 ALT Linux получила патчи против «чипокалипсиса» 1
14.12.2017 Бывшая команда ALT Linux выпустила ОС для процессоров «Эльбрус», ARM и MIPS 1
16.02.2017 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Алтайском крае 1
26.01.2017 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае четверть миллиарда рублей 1
23.12.2016 Абоненты МТС на Алтае стали активнее пользоваться 4G-интернетом 2
12.12.2016 МТС расширил фиксированную сеть в Барнауле 1
02.12.2016 Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов 1
25.10.2016 МТС представил 4G-рейтинг популярных мест отдыха в Алтайском крае 2
21.09.2016 Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края 1
15.06.2016 МТС: Каждая третья компания Алтайского края использует телеком-сервисы для снижения затрат 1
09.06.2016 Розничная сеть МТС в Алтайском крае выросла почти вдвое за год 1
26.04.2016 МТС включила цифровое телевидение в палатах крупнейших больниц Алтайского края 1
11.04.2016 МТС обеспечит телеком-сервисами учреждения алтайского Крайздрава 1
08.04.2016 МТС обеспечила домашним интернетом и цифровым ТВ еще 10 тыс. квартир в Барнауле 1
10.02.2016 МТС: Популярность 4G-гаджетов у жителей Алтайского края за год выросла вчетверо 1
16.12.2015 Салоны МТС добрались до отдаленных уголков Алтайского края 1
24.09.2015 МТС за год в шесть раз увеличила LTE-покрытие в Алтайском крае 1
12.08.2015 В первой половине 2015 г. абоненты МТС в Алтайском крае передали LTE-трафик, равный 4 млрд фото в Instagram 1
06.08.2015 МТС улучшила качество связи в популярных местах отдыха в Алтайском крае 1
30.06.2015 МТС в Алтайском крае построил 1100 км волоконно-оптических линий связи 1
28.04.2015 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае более 1 млрд руб. за два года 1
23.03.2015 МТС запустила 4G в Бийске 1
19.03.2015 Алтайский край стал лидером Сибири по подключениям «цифры» от МТС 1
25.02.2015 МТС увеличила число точек обслуживания в селах Алтайского края 1
25.11.2014 «Почта России», «Банк Русский Стандарт» и MasterCard запустили сервисы денежных переводов 1
22.10.2014 МТС улучшила качество связи в 100 населенных пунктах Алтайского края 1

Публикаций - 47, упоминаний - 50

Левин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
Ростелеком 10948 8
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 4
Microsoft Corporation 25775 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 3
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 3
МТС Сибирь макрорегион 49 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 2
МТС - ССС 900 - Сибирские сотовые системы 900 31 2
Samsung Electronics 11065 2
Intel Corporation 12811 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
Google LLC 12690 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 30 1
VVP Group - ВВП Групп - VVP Tech - ВВП Технологии 39 1
Открытые технологии 732 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 1
СМАРТС Волгоград-GSM 31 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
АКОС 68 1
Bitriver - Битривер 24 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Сtek GSM - СТеК Джи Эс Эм - Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм - Кедр РМС - Кузбасские системы Джи Эс Эм 20 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - НСС - Новосибирская Сотовая Связь 20 1
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 1
Planar Systems 33 1
АМТ ЗАО - Автоматизация Мониторинга Технологий 20 1
SIOS Technology - Steeleye Technology 13 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Агентство Финансовой Поддержки 10 3
Бочкари - Бочкарёвский пивоваренный завод 3 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
АККЦОМД КГБУЗ - Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства 2 1
Гудвилл Агрохолдинг - Алтайская крупа 1 1
Солнечная поляна 5 1
Everestgroup - Эверест Груп 2 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 12 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
CrowCrowd 3 1
VK Beats Records 6 1
Schaub Lorenz - Шмит Компани 5 1
СЛК - Сибирская Лизинговая Компания - СЛК-Моторс 4 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Visa International 1993 1
American Express - Amex 338 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Walt Disney Company 647 1
Русский стандарт Банк 509 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Repository - Репозиторий 1176 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 263 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 2
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 218 2
Linux OS 11533 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 5
Linux - Debian GNU 567 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 3
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 3
МТС 3G-сеть 121 2
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 2
Microsoft Windows 16882 2
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 2
HMC - Hybrid Memory Cube - гибридный куб оперативной памяти 6 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 1
GNU C Library Glibc 37 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Baikal Electronics - Байкал-MS - Baikal-MS - Микропроцессор для микросерверов 5 1
Amedia Premium HD 28 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
МТС Автосекретарь 69 1
МТС Коммуникатор 31 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
МТС ВОЛС 19 1
Virtuozzo Containers 31 1
Apache Lucene 7 1
МТС Бизнес 19 1
VK Клипы 70 1
Linux NBD - network block device 5 1
X Corp - xAI - Grok AI 26 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Левин Леонид 134 4
Новодворский Алексей 114 4
Фарыгин Владимир 4 4
Коровин Иван 8 3
Смирнов Алексей 269 3
Сизоненко Григорий 45 3
Фарыгин Антон 5 3
Дмитриев Дмитрий 12 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Воробьева Мария 17 1
Протасов Станислав 36 1
Лебедкин Виталий 1 1
Гребнев Егор 41 1
Варёнов Дмитрий 9 1
Алексеев Михаил 29 1
Рябый Илья 20 1
Бажанова Тамара 10 1
Митрофанов Дмитрий 7 1
Costa Glauber - Коста Глаубер 3 1
Юдаева Ксения 3 1
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 1
Исаков Георгий 4 1
Воронин Игорь 2 1
Малофеев Кирилл 3 1
Goldfinc Paul - Голдфинч Пол 1 1
Николаев Виктор 1 1
Титова Елена 7 1
Гайворонская Светлана 1 1
Песляк Александр 5 1
Маринцева Екатерина 1 1
Зуев Федор 1 1
Сухомлин Владимир 5 1
Емельянова Светлана 3 1
Зорина Ольга 1 1
Якушин Анатолий 5 1
Ермоленко Александра 1 1
Ивлеева Анастасия 2 1
Мудрик Сергей 1 1
Демина Вероника 1 1
Симановский Алексей 4 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 29
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 120 13
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 13
Россия - СФО - Алтайский край - Тальменский район - Тальменка 19 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
Россия - СФО - Алтайский край - Белокуриха 47 7
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 44 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 7
Россия - СФО - Алтайский край - Славгород 27 6
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 42 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 32 4
Россия - СФО - Алтайский край - Кулунда 14 4
Россия - СФО - Алтайский край - Поспелихинский район - Поспелиха 7 4
Россия - СФО - Алтайский край - Алейск 18 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул - Шипуновский район - Шипуново 9 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 3
Россия - Павловск 37 2
Россия - СФО - Алтайский край - Мамонтово 10 2
Россия - СФО - Алтайский край - Солонешенский район - Солонешное 12 2
Россия - Шишкино 7 2
Россия - СФО - Алтайский край - Новичихинский район - Новичиха 8 2
Россия - СФО - Алтайский край - Угловский район 5 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 2
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 44 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 106 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 61 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 1
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 57 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Quality of Life - Качество жизни 37 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Аренда 2687 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Viasat Premium HD 22 2
Царьград - телеканал 29 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
Российская инженерная академия 13 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 1
VK - Школа авторов VK 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
День молодёжи - 27 июня 1087 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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