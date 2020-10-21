Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Левин Дмитрий
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Публикаций - 35, упоминаний - 41
Левин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Алексей 142 2
|Новодворский Алексей 95 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Бречалов Александр 7 1
|Тумин Михаил 1 1
|Фарыгин Владимир 3 1
|Фарыгин Антон 3 1
|Коровин Иван 3 1
|Лебедкин Виталий 1 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
|Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
|The Register 357 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771125, в очереди разбора - 674807.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771125, в очереди разбора - 674807.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru