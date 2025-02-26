Малофеев Кирилл
|26.02.2025
|Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира» 1
|09.12.2022
|В России арестовано все имущество Amazon 3
|21.04.2022
|США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского 1
Малофеев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Google YouTube - Видеохостинг 2762 1
|VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
|Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 135 1
|Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
|Малофеев Константин 116 2
|Титова Елена 6 1
|Николаев Виктор 1 1
|Goldfinc Paul - Голдфинч Пол 1 1
|Юдаева Ксения 3 1
|Рунц Игорь 1 1
|Кремлева Ирина 4 1
|Симановский Алексей 4 1
|Емельянова Светлана 3 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Черкасова Надия 23 1
|Русанов Сергей 48 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Задорнов Михаил 29 1
|Нестеренко Татьяна 41 1
|Царьград - телеканал 27 2
|РИА Новости 924 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343122, в очереди разбора - 766267.
Создано именных указателей - 169709.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.