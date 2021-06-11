Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Великобритания
Остров Мэн
Публикаций - 70, упоминаний - 107
Великобритания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Песков Дмитрий 71 1
|Улюкаев Алексей 27 1
|Best Emma - Бест Эмма 1 1
|Fisher Phineas - Фишер Финеас 1 1
|Акаев Айдар 16 1
|Назарбаев Нурсултан 78 1
|Гирев Андрей 75 1
|Нефедов Павел 44 1
|Акаев Аскар 22 1
|POI - points of interest 65 3
|НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
|АЗС - Автомобильная заправочная станция 116 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru