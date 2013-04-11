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Великобритания Остров Мэн

Великобритания - Остров Мэн

СОБЫТИЯ


11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА

президента Курманбека Бакиева. Совладелец Visor Николай Варенко является ответчиком по иску МТС на острове Мэн. Сам «Бител» после вывода активов перешел к Visor, был переименован в «Нуртелеком
07.12.2011 МТС добился ареста акций "Билайна"

ценным бумагам, еще 30 июня суд по иску "дочек" МТС принял решение заморозить все активы Altimo на острове Мэн на сумму до $415 млн. В том числе Altimo запрещалось осуществлять действия по сни
22.12.2006 "Мегафон Северо-Запад" открыл двусторонний GPRS-роуминг на острове Мэн

Сегодня открылся двусторонний коммерческий роуминг GPRS между Северо-Западным филиалом ОАО «МегаФон» и компанией Manx Telecom Limited (GBRMT) (остров Мэн). Всего на данный момент у Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» коммерческий роуминг GPRS действует с 130 сетями из 76 стран, предоставляющими услуги в 89 странах.
25.09.2001 Онлайновые казино: Лас-Вегас переезжает на остров Мэн

рда долларов. По мнению аналитика инвестиционной компании Bear Stearns Джейсона Эдера (Jason Ader), остров Мэн, наряду с Австралией, становится ключевым местом для игорного бизнеса, где должным
15.05.2001 Запуск сети мобильной связи 3-го поколения на острове Мэн отложен до конца лета из-за проблем с ПО

Проблемы с программным обеспечением заставили компанию British Telecom отложить запланированное на май открытие сети мобильной связи 3-го поколения Manx Telecom на острове Мэн в Ирландском море по крайней мере на три месяца. Проблемы связаны с работой контроллеров удаленных узлов коммутации. Руководители British Telecom уверены, что им удастся к концу лет
16.04.2001 Первая сеть мобильной связи третьего поколения вступит в строй в мае 2001 года на острове Мэн

Первая сеть мобильной связи третьего поколения вступит в строй в мае 2001 года на острове Мэн. Об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация ВВС. Реализацией это

Публикаций - 82, упоминаний - 95

Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 17
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 16
МегаФон 10742 12
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 11
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 10
Telefonica - O2 Isle of Man - Manx Telecom 11 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 9
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 9
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 8
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 7
Питерская группа связистов 441 6
Vodafone Group 1412 6
Киевстар - Kyivstar 569 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 5
CG Corp Global - CG Cell Technologies 7 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Mobilcom 93 3
CK Hutchison Holdings 175 3
НУР Телеком - NUR Telecom 12 3
Microsoft Corporation 25775 3
Apple Inc 13156 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 75 2
George Resources 20 19
Альфа-Групп 745 15
Альянс-Капитал 29 14
Fellowes 32 11
Tarino 19 11
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 7
АТФБанк 22 4
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 4
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Croyton 4 2
Mossack Fonseca 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Appleby 3 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 2
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Bershka 4 1
H&M 25 1
Новый регистратор 13 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Белый Ветер 365 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 18
Судебная власть - Judicial power 2500 11
Районный суд Бишкек 27 5
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Международный арбитраж 32 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
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ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
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