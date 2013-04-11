Великобритания - Остров Мэн

Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА президента Курманбека Бакиева. Совладелец Visor Николай Варенко является ответчиком по иску МТС на острове Мэн. Сам «Бител» после вывода активов перешел к Visor, был переименован в «Нуртелеком

МТС добился ареста акций "Билайна" ценным бумагам, еще 30 июня суд по иску "дочек" МТС принял решение заморозить все активы Altimo на острове Мэн на сумму до $415 млн. В том числе Altimo запрещалось осуществлять действия по сни

"Мегафон Северо-Запад" открыл двусторонний GPRS-роуминг на острове Мэн Сегодня открылся двусторонний коммерческий роуминг GPRS между Северо-Западным филиалом ОАО «МегаФон» и компанией Manx Telecom Limited (GBRMT) (остров Мэн). Всего на данный момент у Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» коммерческий роуминг GPRS действует с 130 сетями из 76 стран, предоставляющими услуги в 89 странах.

Онлайновые казино: Лас-Вегас переезжает на остров Мэн рда долларов. По мнению аналитика инвестиционной компании Bear Stearns Джейсона Эдера (Jason Ader), остров Мэн, наряду с Австралией, становится ключевым местом для игорного бизнеса, где должным

Запуск сети мобильной связи 3-го поколения на острове Мэн отложен до конца лета из-за проблем с ПО Проблемы с программным обеспечением заставили компанию British Telecom отложить запланированное на май открытие сети мобильной связи 3-го поколения Manx Telecom на острове Мэн в Ирландском море по крайней мере на три месяца. Проблемы связаны с работой контроллеров удаленных узлов коммутации. Руководители British Telecom уверены, что им удастся к концу лет