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Великобритания Остров Мэн
СОБЫТИЯ
|11.04.2013
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Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА
президента Курманбека Бакиева. Совладелец Visor Николай Варенко является ответчиком по иску МТС на острове Мэн. Сам «Бител» после вывода активов перешел к Visor, был переименован в «Нуртелеком
|07.12.2011
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МТС добился ареста акций "Билайна"
ценным бумагам, еще 30 июня суд по иску "дочек" МТС принял решение заморозить все активы Altimo на острове Мэн на сумму до $415 млн. В том числе Altimo запрещалось осуществлять действия по сни
|22.12.2006
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"Мегафон Северо-Запад" открыл двусторонний GPRS-роуминг на острове Мэн
Сегодня открылся двусторонний коммерческий роуминг GPRS между Северо-Западным филиалом ОАО «МегаФон» и компанией Manx Telecom Limited (GBRMT) (остров Мэн). Всего на данный момент у Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» коммерческий роуминг GPRS действует с 130 сетями из 76 стран, предоставляющими услуги в 89 странах.
|25.09.2001
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Онлайновые казино: Лас-Вегас переезжает на остров Мэн
рда долларов. По мнению аналитика инвестиционной компании Bear Stearns Джейсона Эдера (Jason Ader), остров Мэн, наряду с Австралией, становится ключевым местом для игорного бизнеса, где должным
|15.05.2001
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Запуск сети мобильной связи 3-го поколения на острове Мэн отложен до конца лета из-за проблем с ПО
Проблемы с программным обеспечением заставили компанию British Telecom отложить запланированное на май открытие сети мобильной связи 3-го поколения Manx Telecom на острове Мэн в Ирландском море по крайней мере на три месяца. Проблемы связаны с работой контроллеров удаленных узлов коммутации. Руководители British Telecom уверены, что им удастся к концу лет
|16.04.2001
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Первая сеть мобильной связи третьего поколения вступит в строй в мае 2001 года на острове Мэн
Первая сеть мобильной связи третьего поколения вступит в строй в мае 2001 года на острове Мэн. Об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация ВВС. Реализацией это
Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:
|Акаев Аскар 28 17
|Акаев Айдар 29 16
|Турдукулов Нурбек - Турдукулов Нурумбек 7 7
|Карачинский Анатолий 96 5
|Еримбетов Искандер 9 5
|Шершнев Денис 8 4
|Мацоцкий Сергей 180 4
|Торбахов Александр 111 3
|Евтушенков Владимир 217 3
|Фридман Михаил 146 3
|Бабаев Кирилл 56 2
|Сидоров Василий 53 2
|Утемуратов Булат 10 2
|Williams Dave - Вильямс Дэйв 7 2
|Варенко Николай 4 2
|Асыпов Канат 2 2
|Усенов Данияр 2 2
|Усманов Алишер 311 2
|Мильнер Юрий 137 2
|Хан Герман 56 2
|Семененко Леон 3 2
|Изосимов Александр 192 2
|Модин Алексей 6 1
|Елисеев Алексей 15 1
|Буянов Алексей 28 1
|Богатов Антон 79 1
|Гирев Андрей 77 1
|Глазунов Ярослав 4 1
|Fedarcyk Janice - Федарчик Дженис 2 1
|Нефедов Павел 46 1
|Назарбаева Дарига 6 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Дроздов Сергей 35 1
|Киселев Олег 37 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Брагинский Андрей 23 1
|Фетисов Глеб 21 1
|Потехина Ирина 19 1
|Лейвиман Александр 12 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
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