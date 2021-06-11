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Великобритания
Остров Мэн

Великобритания - Остров Мэн


11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
19.11.2019 В Сеть выложен огромный массив данных, украденный у офшорного банка 2
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
05.02.2018 Тайный партнер Усманова владел акциями американских интернет-компаний на $80 млн 1
07.11.2017 Утечка. Как ВТБ и «Газпром» помогали Мильнеру и Усманову покупать Facebook и Twitter 1
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы 1
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
26.10.2015 Navitel выпустил обновление карт Европы Q3 2015 1
28.09.2015 За 3 дня продано 13 млн новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus 1
28.09.2015 Новые iPhone официально придут в Россию 9 октября 1
28.09.2015 Apple объявила цены на новые iPhone в России 1
12.03.2015 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
19.11.2014 Navitel обновил карты Европы 1
29.10.2014 Миноритарии IBS Group согласились на обмен акций с Luxoft 2
16.09.2014 IBS Group изменила условия обмена своих акций на бумаги Luxoft 1
14.08.2014 Navitel выпустил обновление карт Европы Q2 2014 1
14.07.2014 Карачинский и Мацоцкий уводят IBS Group с биржи 1
22.04.2014 Из совета директоров IBS ушел специалист по офшорам 1
26.06.2013 Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС 1
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА 7
15.03.2013 Как сын диктатора продал сотового оператора в МТС. СХЕМА 1
16.02.2012 МТС отсудит сама у себя $400 млн 2
09.01.2012 Зам Чубайса под Новый год продал «Билайн» неизвестному покупателю 1
07.12.2011 МТС добился ареста акций "Билайна" 3
18.04.2011 Власти США закрыли крупнейшие покерные порталы 1
01.10.2010 Главным владельцем телеком-активов «Альфа-групп» оказался не Михаил Фридман 1
27.05.2010 В отчете «Билайна» обнаружилась «дочка» МТС 1
22.05.2009 FUEL в книге рекордов Гиннеса 1
17.04.2008 «Билайн» подмял под себя актив МТС 1
01.12.2007 «Билайну» расчистили путь в Киргизию 3
06.11.2007 Morgan Stanley угодила в капкан МТС 2
15.10.2007 Спамеры сядут в тюрьму на 6 лет за рассылку порнографии 1
19.01.2007 МТС по-прежнему не может попасть в Киргизию 1
22.12.2006 "Мегафон Северо-Запад" открыл двусторонний GPRS-роуминг на острове Мэн 1
01.09.2006 От МТС потребовали возврата дивидендов 2
13.12.2005 МТС вступили в борьбу за BiTel 1
24.05.2005 Акаев-младший остался владельцем киргизского монополиста 4

Публикаций - 70, упоминаний - 107

Великобритания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 16
Navitel - Навител Навигатор 271 10
Apple Inc - Эппл Рус 10124 2
Питерская группа связистов 198 2
LG Electronics 3134 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 2
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 93 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 106 1
Mobilcom 91 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 265 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 1
Nortel Networks 1286 1
BT Group - British Telecommunications 580 1
NTT DoCoMo 1088 1
NEC 1695 1
Vodafone Group 1267 1
АФК Система ПАО 1624 1
СМАРТС Компания 505 1
Hacking Team 12 1
Gamma Group 6 1
NSO Group 17 1
Fellowes 32 2
IPOC 121 2
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
H&M 16 1
Bershka 4 1
Pizza Hut - Пицца Хат 16 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Qiwi 795 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 5 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
Альфа-Банк 1336 1
Wetherspoons 1 1
Europcar 6 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 36 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 1
Carrefour 23 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 288 1
Auchan Holding - Ашан 168 1
McDonald’s - Макдоналдс 179 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 1
Президент Российской Федерации 1731 1
Администрация Президента РФ 325 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 78 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3554 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4905 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9115 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 428 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 736 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5165 1
Apple iPhone 6 578 2
Apple 3D Touch 58 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 2
Apple iSight 69 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 233 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 410 1
Apple Force Touch 53 1
Microsoft Windows Phone OS 1533 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 317 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1395 1
Google Android 11673 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 567 1
Apple FaceTime 162 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 34 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 257 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 80 1
Песков Дмитрий 71 1
Улюкаев Алексей 27 1
Best Emma - Бест Эмма 1 1
Fisher Phineas - Фишер Финеас 1 1
Акаев Айдар 16 1
Назарбаев Нурсултан 78 1
Гирев Андрей 75 1
Нефедов Павел 44 1
Акаев Аскар 22 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9568 13
Нидерланды 1993 13
Испания - Королевство 2521 13
Италия - Итальянская Республика 2844 13
Венгрия 609 12
Люксембург Великое Герцогство 356 12
Латвия - Латвийская Республика 653 12
Австрия - Австрийская Республика 978 12
Монако Княжество 96 12
Эстония - Эстонская Республика 656 12
Болгария - Республика 632 12
Греция - Греческая Республика 631 12
Чехия - Чешская Республика 976 12
Лихтенштейн Княжество 54 12
Бельгия - Королевство 848 12
Норвегия - Королевство 1049 12
Швеция - Королевство 1881 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1444 12
Дания - Королевство 883 12
Исландия 206 12
Польша - Республика 1459 12
Финляндия - Финляндская Республика 1622 12
Германия - Федеративная Республика 7790 11
Сербия - Республика 215 11
Литва - Литовская Республика 503 10
Португалия - Португальская Республика 639 10
Сан-Марино - Республика 38 10
Албания - Республика 79 10
Ватикан - Государство-город 49 10
Кипр - Республика 355 10
Андорра Княжество 33 10
Молдавия - Республика Молдова 646 10
Мальта - Республика 107 10
Румыния 547 10
Словения - Республика 198 10
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 61 10
Северная Македония - Республика 87 10
Хорватия - Республика 206 10
Франция - Французская Республика 4928 10
Великобритания - Гибралтар 25 10
POI - points of interest 65 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 116 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2663 1
Bear Stearns 77 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
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