Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services

Vodafone продаст Belgacom 25% акций оператора Proximus за 2 млрд евро one Group Plc., крупнейший в мире оператор мобильной связи, объявила о продаже бельгийской компании Belgacom SA 25-процентного пакета акций ведущего бельгийского оператора мобильной связи Proxi

Назначен исполнительный директор Belgacom r Bellens) назначен на пост исполнительного директора национального телекоммуникационного оператора Belgacom . Мишель Дюссен (Michel Dussenne) и Рэй Стюарт (Ray Stewart), которые совместно руко

Бельгийское правительство намерено получить "супердивиденды" от Belgacom Бельгийское правительство, основной акционер компании Belgacom, во вторник выразило свое желание, чтобы телекоммуникационный оператор выплатил "супердивиденды" в размере 570 млн. евро своим акционерам. Бельгийское правительство владеет 50,1% акций

Компания Belgacom объявила о результатах финансовой деятельности в первом полугодии Компания Belgacom, крупнейший бельгийский телекоммуникационный оператор, объявила о результатах финансовой деятельности в первом полугодии. В противоположность бывшим монополиям в соседних странах, таки

Nokia модернизирует cеть бельгийского оператора Proximus Nokia и Belgacom Mobile NV/SA подписали трёхлетнее рамочное соглашение по развитию GSM-сети оператора

Belgacom Group сообщила о результатах финансовой деятельности в 2001 г. Совет директоров компании Belgacom утвердил консолидированные итоги финансовой деятельности группы за 2001 г. Belgac

Siemens поставит оборудование для 3G-сети компании Proximus сети мобильной связи компании Proximus с 1996 г. Proximus является совместным предприятием компаний Belgacom (75%) и Vodafone (25%). Компания обслуживает свыше 4 млн. абонентов. Финансовые усло

Оборот Belgacom в 2001 г. вырос до 5,375 млрд. евро Крупнейший бельгийский телекоммуникационный оператор Belgacom сообщил о росте доходов от продаж в 2001 г. на 4,5% до 5,375 млрд. евро (годом ранее

Правительство Бельгии продаст свою долю в Belgacom до конца 2002 г. Бельгийское правительство планирует продать, по крайней мере, часть своей доли в крупнейшей национальной телефонной компании Belgacom к концу этого года. Правительство, которому принадлежит 50,1%-ная доля Belgacom, сообщило, что оно ведет переговоры с другими телефонными компаниями, чтобы найти партнера, не на

Proximus задержит запуск UMTS-услуг на год о она задерживает запуск UMTS-сети на один год. Proximus, являющаяся дочерним предприятием компании Belgacom, не впервые сообщает о задержке в разработке проекта. На этот раз причиной задержки

Belgacom продала cвое французское подразделение компании Louis Dreyfus Бельгийский оператор телекоммуникаций компания Belgacom сообщила, что она продала свое французское дочернее предприятие французской фирме по

Belgacom намерена продать свое французское подразделение Бельгийский национальный телекоммуникационный оператор компания Belgacom сообщила, что она ищет партнера или покупателя для своей убыточной французской дочер

Belgacom и KPN Telecom проведут массовые сокращения штата после неудавшейся попытки объединения Бельгийская телекоммуникационная компания Belgacom и голландская KPN Telecom, проведшие недавно неудавшиеся переговоры о слиянии, незав

Бельгийский оператор связи Belgacom выбрал решение MPLS Alcatel 7670 RSP для расширения национальной сети ATM Компания Alcatel, производитель телекоммуникационного оборудования, объявила, что ведущий бельгийский провайдер глобальных телекоммуникационных решений Belgacom выбрал платформу Alcatel 7670 Routing Switch Platform (RSP) для расширения своей сети АТМ, работающей в масштабе всей страны. Многомиллионный контракт между двумя компаниями еще более

Переговоры о слиянии KPN и Belgacom оказались безрезультатными После полугодовых консультаций по вопросам контроля над компанией, образуемой в результате слияния, голландский оператор телекоммуникаций KPN и бельгийский оператор Belgacom прекратили переговоры о возможности совместных действий. Для KPN, внешний долг которой превышает 21 млрд. евро, сделка с Belgacom, имеющей стабильные прибыли, предоставляла возм

Голландская KPN рассмотрит возможность объединения с бельгийской Belgacom KPN, голландская телекоммуникационная компания, должна в ближайшее время принять решение о возможности слияния с бельгийской государственной компанией Belgacom. Бельгийское правительство направило в адрес KPN письмо с просьбой прояснить позицию о возможности совершения сделки, однако формально предложение о слиянии компаний не рассматривается

Lucent поставит оборудование для панъевропейской сети Belgacom Компания Belgacom, крупный бельгийский телекоммуникационный оператор, подписала трехлетнее соглашение на сумму около $26 млн. с Lucent Technologies Belgium (NYSE:LU) на строительство оптической магистра

Nokia поставит ядро GPRS сети бельгийской Proximus Бельгийский оператор мобильной связи Proximus Belgacom Mobile заключил трехлетнее соглашение с Nokia по поставке решения ядра GPRS

Alcatel заключила соглашение с Belgacom по расширению телекоммуникационой сети в Бельгии Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel заявил вчера о заключении соглашения с бельгийской государственной телекоммуникационной компанией Belgacom о расширении сети связи. Соглашение включает в себя несколько заказов на общую сумму в несколько миллиардов бельгийских франков. Точная сумма не называется. Новое программное обеспечен

Правительство Бельгии может продать свою долю в телефонной компании Belgacom Бельгийское правительство рассматривает вопрос о продаже своей доли акций (50% плюс одна акция) в телефонной компании Belgacom. Тем самым правительство надеется увеличить стоимость компании на 2,5-5 млрд евро, что даст возможность уменьшить долг компании, составлявший в конце 1999 г . 247,89 млрд евро.