Radix Tempo

Radix Tempo

11.02.2026 Подтверждена совместимость вычислительной техники Arbyte и ОС «Ред ОС» 1
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
03.12.2024 Вышел релиз Roc Integration 2.0 с разграничением ролей и обновлениями в компонентах мониторинга 1
23.06.2023 «Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге 1
11.01.2022 Continental использует систему маркировки от Utrace 1
03.09.2019 Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить? 1
17.07.2019 Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
01.03.2018 «Системный софт» начал прямые поставки решений Tempo в Россию 1
30.01.2018 Logic Pro X обновился до версии 10.4 1
07.11.2016 В Tempo Money Transfer прогнозируют замедление темпов спада на рынке денежных переводов России в 2016 1
22.07.2016 Tempo Money Transfer и «Юнистрим» расширили географию совместного проекта 1
21.04.2016 Tempo Money Transfer вместе с «Юнистрим» запустила сервис денежных переводов в Россию 1
30.03.2016 Tempo Money Transfer и «Юнистрим» запустили совместный проект в сфере денежных переводов 1
24.11.2014 El Tempo перевела часть своей ИТ-инфраструктуры в «облако» «Гелиос Дата» 1
05.02.2014 Шестое поколение Candy Aquamatic задаёт стирке новый темп 1
12.04.2012 OpenText выпустила OpenText Tempo и Tempo Express Edition 1
24.11.2011 OpenText выпустила новое решение для обмена и управления корпоративными документами 1
15.06.2011 С помощью энергии солнца можно сделать химпроизводство безвредным 1
26.05.2009 Acer представил на российском рынке первый смартфон линейки Tempo 1
02.06.2008 "Связь-Экспокомм" 2008: Китайцы распугали все новинки 1
29.10.2007 Вышла новая версия бесплатного аудиопроигрывателя AIMP 1
14.08.2007 Французы докупили Orange Moldova 1
04.04.2007 Молдавская Voxtel перейдет на бренд Orange 1
21.02.2006 Borland: новое решение для управления ИТ-проектами 1
24.01.2002 Число абонентов Mobistar за 2001 г. выросло на 42% 1
08.10.2001 Количество клиентов бельгийской Mobistar выросло до 2,4 млн. 1

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 3
Radix Technologies 14 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 262 2
VeChain 4 2
NEO Foundation 2 2
Swirlds Corporation 2 2
Voxtel 75 2
9111 2
Bitfury Group 25 2
Hyperledger - Open Ledger Project 21 2
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 2
Atlassian 139 2
OpenText 215 2
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Цифровые активы 149 1
Elisa 35 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 85 1
Orange Romania 6 1
Orange Moldova 18 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 1
Питерская группа связистов 437 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 46 1
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 73 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 1
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 1
МТС - Система Телеком 236 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
ИМАГ 38 1
К2Тех 256 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 29 1
Carbon Soft - Карбон Софт 2 1
Ростелеком 10412 1
SAP SE 5463 1
Microsoft Corporation 25332 1
Apple Inc 12741 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2594 1
Acer Group - Acer Inc 2673 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 3
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 29 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 579 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5048 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3513 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2874 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13391 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 3
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 106 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 858 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1442 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 2
Blockchain - PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения - LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне - LCPoA - Limited Confidence Proof-of-Activity - Доказательство активности с ограниченным доверием 22 2
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 2
Paxos/RAXT - консенсус алгоритм, где ноды сети выбирают одного лидера, отвечающего за валидацию транзакций 2 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4517 2
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 99 2
Data monetization - Монетизация данных 1837 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 458 2
Маркировка - Marking 1235 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2182 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1908 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2139 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32013 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25693 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15000 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1494 2
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 2
Acryl 3 2
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 2
XRapid - система трансграничных платежей XRP Ripple для банков 2 2
OpenText Tempo 4 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 2
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 323 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 2
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 35 2
Apple Mac App Store 88 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 117 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 78 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 958 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 35 1
Atlassian - Confluence 159 1
Apple Logic Pro X 22 1
Apache OpenOffice Draw 29 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 31 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Utrace Goods 1 1
Acer Tempo - Acer DX 6 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Glospace 7 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Carbon Soft - EvaTeam 32 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 19 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 22 1
RockITSoft - Roc Integration 7 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 1
PlantUML 3 1
Carbon Soft - EvaServiceDesk 13 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 883 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1166 1
Linux OS 11019 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1371 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 318 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 1
Айриян Сурен 34 2
Eugene Roman - Юджин Роман 4 2
Фадеев Андрей 30 1
Кононенко Олег 41 1
Григорьев Андрей 19 1
Saracino Tanya - Сарацино Таня 1 1
Урличич Юрий 52 1
Мякишева Марина 84 1
Савватин Максим 65 1
Путилин Владислав 14 1
Афанасьев Николай 7 1
Игнаткин Сергей 7 1
Краев Дмитрий 1 1
Сильченко Евгений 1 1
Кучаев Денис 14 1
Федоренко Алексей 2 1
Аликин Алексей 2 1
Воронцов Андрей 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Волков Сергей 106 1
Кичко Дмитрий 69 1
Иванов Сергей 398 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 14
Европа 24681 8
Франция - Французская Республика 8004 5
Германия - Федеративная Республика 12963 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14547 4
Молдавия - Республика Молдова 729 4
Албания - Республика 97 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 3
Беларусь - Белоруссия 6077 3
Узбекистан - Республика 1892 3
Монголия 368 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1056 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18358 2
Азия - Азиатский регион 5764 2
Армения - Республика 2382 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 2
Европа Восточная 3124 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1367 2
Бельгия - Королевство 1174 2
Турция - Турецкая республика 2505 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Грузия 1292 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1075 2
Болгария - Республика 788 2
Румыния 743 2
Таджикистан - Республика 919 2
Словакия - Словацкая Республика 477 2
Канада - Монреаль 72 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 76 1
США - Миссури - Сент-Луис 77 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13587 1
Земля - планета Солнечной системы 10693 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18798 1
Индия - Bharat 5730 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3604 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3423 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 3
УГИ - Уровень готовности интеграции 2 2
Экономический эффект 1215 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15247 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 835 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6287 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3798 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1069 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 303 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Криптомужик - telegram-канал 3 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11447 2
9to5Mac 70 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
9to5Google 58 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
CeBIT 612 1
Связь-Экспокомм 113 1
ИнфоКом 118 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
