Подтверждена совместимость вычислительной техники Arbyte и ОС «Ред ОС»

В рамках развития технологического партнерства компании «Байт» и «Ред Софт» провели совместные испытания и подтвердили полную совместимость и корректную работу аппаратных решений под торговой маркой Arbyte с операционной системой «Ред ОС 7.3». Об этом CNews сообщили представители «Байт».

Сертификат, выданный по итогам тестирования, распространяется на следующие линейки продукции ТМ Arbyte: системные блоки серий Tempo, Forte, Quint; графические станции серии CADStation; серверы серий Alkazar, Silex, Zeeger.

Испытания проводились специалистами обеих компаний в соответствии с установленными методиками.

«Ред ОС» — российская операционная система на базе Linux, предназначенная для рабочих станций и серверов. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и включен в Единый реестр российского ПО Минцифры, что позволяет его применение в государственных информационных системах.

«Мы видим растущий спрос на комплексные, полностью верифицированные отечественные решения. Подтвержденная совместимость оборудования под торговой маркой Arbyte с «Ред ОС» расширяет выбор для заказчиков, реализующих проекты технологической независимости, и усиливает экосистему российских ИТ-продуктов. Мы планируем и дальше развивать кооперацию и сотрудничество в этом направлении», — сказал генеральный директор компании «Байт» Константин Хабаров.

