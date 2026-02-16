В России начинается массовое производство суверенных чипов для БПЛА на замену европейским. Обещают сотни тысяч в год

ГК «Элемент» намерена выпустить как минимум 200 тыс. процессоров для беспилотников в течение 2026 г. Они должны заменить собой европейские STM32, которые сейчас используются в большинстве российских дронов. Одна из особенностей новых чипов – их архитектура, они построены на RISC-V, интерес к которой в России постоянно растет.

Отечественное «кремниевое сердце»

В 2026 г. в России будет выпущено, по меньшей мере, 200 тыс. отечественных процессоров для беспилотников. Их выпуском займется Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) из состава ГК «Элемент», сообщили «Ведомостям» представители холдинга.

Предназначений у этих чипов два. Они нужны для системы управления двигателем БПЛА и одновременно для замены иностранного микроконтроллера, который сейчас используется в российских дронах.

Речь о популярном во во всем мире семействе микроконтроллеров STM32. Это детище швейцарской компании STMicroelectronics.

По информации издания, новые чипы будут использоваться в гражданских дронах.

Simon Hurry / Unsplash 200 тыс. отечественных чипов позволят собрать до 200 тыс. БПЛА

«Элемент» подчеркивает, что новые процессоры будут 32-битными, но не уточняет, какой у него будет техпроцесс. Выпуском, вероятнее всего, займется российский контрактный вендор микросхем «Микрон» – он входит в «Элемент» и называет себя «чипмейкером номер 1 в России».

Самый тонкий техпроцесс, доступный «Микрону» на момент выпуска материала – 90 нм. Чипы семейства STM32 выпускаются по нормам от 180 до 40 нм в зависимости от конкретной модели.

Архитектура имеет значение

Главным техническим отличием новых российских микроконтроллеров от европейских STM32 является архитектура. Пока все без исключения STM32 строятся на базе британской архитектуры ARM, отечественные базируются на RISC-V.

RISC-V появилась в предыдущем десятилетии и отличается в первую очередь своей открытостью. Ее популярность стремительно растет во всем мире, а в России с сентября 2022 г. существует альянс компаний, занимающихся ее развитием и разработкой чипов на нее основе.

Использование RISC-V позволяет не зависеть от западных технологий. В Китае на ее основе разрабатывают собственную архитектуру RISC-X.

В сентябре 2025 г. CNews писал, что в России менее чем за два года было выпущено свыше 3 млн микросхем с архитектурой RISC-V. В число компаний, выпускающих чипы на ее основе, входит «Байкал Электроникс» – первую партию таких микросхем она произвела летом 2025 г.

Зачем один, когда можно два

Новый чип для управления двигателем беспилотников – не единственный, который создается на замену иностранным решениям. Как пишут «Ведомости», в настоящее время специалисты НИИЭТ заняты тестированием микросхемы для полетных контроллеров.

К моменту выхода материала степень ее готовности известна не была. Однако разработчики обрисовали примерные сроки завершения тестовых испытаний – последние тесты пройдут во II квартале 2026 г., то есть до 30 июня.

По словам представителя «Элемента», работа над этим проектом ведется в рамках нацпрограммы по увеличению количества отечественных компонентов в беспилотниках до 70,3% к 2030 г. Опрошенные изданием эксперты полагают, что это вполне достижимо.

Так, по подсчетам исполнительного директора АО «Корпорация роботов» и председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгения Дудорова, к концу 2024 г. в уровень локализации комплектующих для БПЛА составлял приблизительно 40%. Другие 40% компонентов были локализованы лишь частично, а оставшиеся 20% к тому моменту не могли быть произведены российскими компаниями. «В целом к концу 2025 г. уровень локализации существенно вырос, и есть понимание, что на горизонте двух-трех лет будет достижима локализация до 80% по основным, критическим элементам», – сказал Дудоров «Ведомостям».

Как отметили опрошенные изданием эксперты, далеко не факт, что на базе 200 тыс. готовящихся к выпуску в 2026 г. микроконтроллеров будет собрано 200 тыс. беспилотников. Все зависит от их конструкции – в простых БПЛА обычно применяется всего один микроконтроллер, в более сложных моделях их часто может быть больше четырех. Каждый из них отвечает за разные функции – к примеру, один отвечает за систему питания, второй является основным полетным контроллером и пр.