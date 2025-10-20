Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники

Разделы

АО «НИИЭТ» - один из   производителей электронных компонентов в России. Научно-исследовательский институт электронной техники является одной из старейших отечественных школ разработки с большими производственными мощностями и квалифицированными кадрами.  НИИЭТ – единственное в России предприятие, которое занимается серийным производством и поставками GaN-транзисторов на кремнии. АО «НИИЭТ» выполняет полный комплекс работ по проектированию цифровых и аналоговых микросхем, силовых, ВЧ-, СВЧ-транзисторов и блоков на их базе. Институт располагает современной производственной линией для сборки ИМС, силовых, ВЧ-, СВЧ-транзисторов во всех типах металлокерамических корпусов.

СОБЫТИЯ


20.10.2025 НИИЭТ расширяет линейку микроконтроллеров на базе архитектуры RISC-V

Воронежский НИИЭТ (входит в группу компаний «Элемент») до конца года пополнит свою продуктовую линейку че
18.07.2025 Крупнейший российский производитель микроэлектроники вкладывает 4,4 миллиарда в производство силовых транзисторов

ций Группа компаний «Элемент», крупнейший производитель микроэлектроники в России инвестирует 4,4 млрд руб. в производство силовых транзисторов на нитриде галлия (GaN) на одном из своих предприятий — НИИЭТ в Воронеже, выяснил «Коммерсант». Плановая проектная мощность нового производства — 5,5 тыс. пластин в 200-мм эквиваленте в год. В проекте используется льготное финансирование, привлеченн
04.03.2025 В России заработало массовое производство недорогих чипов в металлополимерных корпусах

полупроводниковых компонентов в металлополимерные корпуса. Линию развернул НИИ электронной техники (НИИЭТ), входящий в состав ГК «Элемент». Об этом организация сообщила на своем официальном сай
20.09.2024 В России запущено суверенное производство дешевых микросхем в продвинутых корпусах из металлополимера мощностью миллионы штук в год

дукции. Большую часть денег на открытие производства предоставил ФРП – он выдал ГК «Элемент» 616 млн руб. в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия». ФРП Новая производственная линия НИИЭТ – это один из крупнейших в России вендоров электронных компонентов, в списке продукции которого находятся GaN-транзисторы на кремнии – в России их не выпускает более ни одна компания.

20.09.2024 ГК «Элемент» благодаря ФРП запустила в Воронеже линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах

«Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, входит в ГК «Элемент») запустил в Воронеже новую линию корпусирования микросхем мощнос
20.05.2024 НИИЭТ завершил испытания транзисторов для телевидения

т в группу «Элемент»), отечественный разработчик мощных СВЧ-транзисторов, в частности, специализируется на разработке и производстве транзисторов для передатчиков эфирного вещаний. Именно транзисторы НИИЭТ КТ9155, КТ9152, КТ9174 обеспечили надежность и качество государственной системы аналогового телевизионного эфирного вещания нашей страны в XX веке и начале XXI века. В настоящее время инс
02.04.2024 Микроконтроллеры АО «НИИЭТ» находят применение в отечественных устройствах для электротранспорта

кроконтроллеры разработки воронежского Научно-исследовательского института электронной техники (АО «НИИЭТ», входит в группу компаний «Элемент») применяются в устройствах для управления питанием
07.04.2023 НИИЭТ запустил в серийное производство силовые GaN-транзисторы серии ТНГ-К

ве нитрида галлия в металлокерамических и пластиковых корпусах. Об этом CNews сообщил представитель НИИЭТ. Нитрид-галлиевая технология – одно из наиболее перспективных и быстроразвивающихся нап
07.03.2023 НИИЭТ ищет разработчиков для создания микроконтроллеров на RISC-V

НИИЭТ ищет разработчиков Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) расширяет штат разработчиков. ИТ-персонал набирается на новые вакантные места в дизайн
10.09.2021 НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие»

Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) приступил к работам по созданию электронной компонентной базы (ЭКБ), призванной заместить импортные компоненты в современных средствах радиосвязи гражданского назначения. Пилотным проект
22.07.2021 НИИЭТ выходит на рынок радиоэлектроники для автопрома

. «Разработка новых изделий для применения в автомобильной промышленности велась дизайн-центром АО «НИИЭТ», — рассказал коммерческий директор института Владимир Малеев. По его словам, ряд издел
12.04.2021 НИИЭТ разработал систему видеоконференцсвязи для смартфона

она, основой которой является базовая платформа-робот, а сердцем — микроконтроллер производства АО «НИИЭТ» на ядре ARM Cortex-M4. Концепцию Sunflower Station S.08 разработал инженер-конструктор

