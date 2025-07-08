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Котляков Михаил


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз 1
03.07.2023 Совместная компания «Ростеха» и АФК «Системы» займется производством электроники 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Котляков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 118 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 14 1
Элемент ГК - Нанотроника 10 1
Ситроникс МД 3 1
Mikron America 3 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 27 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1810 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1517 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1205 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6118 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8140 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21233 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1144 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 869 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52728 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2593 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4795 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 249 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6070 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 44 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 57 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 162 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
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