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Котляков Михаил
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз 1
|03.07.2023
|Совместная компания «Ростеха» и АФК «Системы» займется производством электроники 1
Котляков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8140 1
|Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21233 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150620 2
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 869 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52728 1
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