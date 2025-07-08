Разделы

Баланин Вадим


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

