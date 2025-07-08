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Постригайло Алексей


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз 1
17.06.2025 Российский «конструктор сайтов» Tilda скрыл своих конечных владельцев 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Постригайло Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 28 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 451 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1527 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1813 1
Цифра ГК 2497 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 30 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1236 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2774 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2049 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 330 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4344 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13090 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2274 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2978 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5456 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2073 1
CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder 69 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14129 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3010 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12565 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 388 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16459 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1273 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1001 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7696 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 43 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 27 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1153 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
Хазов Олег 1 1
Абелев Олег 2 1
Обухов Никита 2 1
Котляков Михаил 2 1
Комлев Николай 106 1
Иванцов Илья 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 875 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7677 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6340 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8064 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16914 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2609 1
Аудит - аудиторский услуги 2889 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 676 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1185 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2018 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 162 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 46 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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