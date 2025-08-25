Разделы

В России на треть подорожали серверы и СХД. Рост цен втрое опередил инфляцию

Рост стоимости серверного оборудования и систем хранения данных в России по итогам 2024 г. опередил инфляцию в 2,5–3 раза. В 2025 г. цены продолжают подниматься.

Рост цен выше инфляции

Серверное оборудование и системы хранения данных (СХД) подорожали в России в 2024 г. на 24–30% по сравнению с 2023 г., приводят «Ведомости» выводы исследования «Стрим консалтинга», проведенного при содействии консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»).

Рост цен в 2,5–3 раза опередил инфляцию, которая, по данным Росстата, по итогам 2024 г. составила 9,52%.

Исследование проводилось среди поставщиков аппаратных решений, разработчиков коммерческого программного обеспечения, дистрибуторов и системных интеграторов.

ser6_700.jpg
vecstock / FreePik
Серверы и СХД в России дорожают темпами, значительно опережающими инфляцию

Были проанализированы закупки компаний (от микробизнеса с выручкой до 120 млн руб. в год до крупнейших организаций с выручкой более 25 млрд руб. в год) и федеральных, региональных и муниципальных органов власти. В отчете учтены поставки отечественных производителей, параллельный импорт и «восстановленные» (б/у) устройства.

Сколько стоит сервер

Представители производителя электроники Fplus подтвердили изданию рост цен. По их подсчетам, он составил в 2024 г. по отношению к 2023 г. примерно 10–15% и сопоставимо продолжается в 2025 г.

На конец августа 2025 г. цены на сервера и СХД увеличились на 3%–10% год к году, добавила глава холдинга по контрактной разработке электроники SND Global Ольга Квашенкина.

Показатели роста сильно отличаются в зависимости от класса систем. Например, в 2023 г. типовой сервер с двумя процессорами укладывался в 0,9–1,2 млн руб. за единицу, в 2024 г. такой же аппарат можно было приобрести за 1,3-1,6 млн руб., а в 2025 г. — от 1,5 млн руб. СХД для хранения и обработки умеренных объемов данных на 200-400 ТБ стоила порядка 1,6-1,9 млн руб. в 2023 г., в 2024 г. — 2-2,3 млн руб., а текущие сделки 2025 г. часто закрываются в районе 2,3-2,5 млн руб., рассказала Квашенкина.

Сегодня популярная модель сервера в средней комплектации легко переваливает за 1 млн руб., сказал старший партнер ИT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло.

Причины подорожания

Причинами роста цен в исследовании «Стрим консалтинг» названы инфляция, рост курса доллара, усложнение логистических цепочек по ввозу компонентов и микроэлектроники, а также подорожание компонентной базы.

Влияние параллельного импорта и усложненной логистики (цепочки длиннее, риски выше, партии меньше) отметила Квашенкина.

Есть тенденция к подорожанию за счет роста цен на устаревающие комплектующие, которыми богат российский рынок, сказал руководитель отдела корпоративных решений «Инферит техника» (входит в ГК Softline) Алексей Амосов.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

Удорожание серверного узла происходит также в связи с ростом внедрения искусственного интеллекта (ИИ) — все больше вычислений уходит с CPU (central processing unit) на графический процессор, полагает руководитель отдела продуктов и решений OpenYard Дмитрий Пенязь. По данным «Стрим консалтинг», устройств c графическими ускорителями (Graphics Processing Unit, GPU) в 2024 г. было реализовано в три раза больше, чем в 2023 г.

По словам руководителя направления «Инфраструктурные решения» «Крока» Александра Сысоева, на цены повлияли также новые регуляторные требования, предписывающие введение обязательной маркировки серверного оборудования с 1 марта 2025 г. Из-за этого производители и импортеры несут дополнительные затраты на внедрение системы и закупку кодов маркировки, которые неизбежно закладываются в цену.

Развитие отечественного производства, с одной стороны, может составить конкуренцию и сдержать дальнейший рост цены, с другой – себестоимость сборки в России с использованием импортных компонентов по-прежнему остается высокой, считает Сысоев.

Доля российских производителей на отечественном рынке серверов в 2024 г., как писал CNews в мае 2025 г., достигла 43%, увеличившись всего на 1,7% год к году.

Анна Любавина

