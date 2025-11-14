Разделы

Энсайн

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


14.11.2025 «Энсайн» защитил персональные данные экосистемы крупного российского банка 1
25.08.2025 В России на треть подорожали серверы и СХД. Рост цен втрое опередил инфляцию 1
05.08.2025 Верховный суд масштабно переезжает на российские серверы. Заказаны тысячи устройств на миллиарды рублей 1
08.07.2025 Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз 2
17.06.2025 Российский «конструктор сайтов» Tilda скрыл своих конечных владельцев 2
02.10.2013 Стоимость разработки сайта Минздрава снижена в 4 раза 1
25.09.2013 В конкурсе Минздрава по разработке нового сайта приняли участие 7 компаний 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Энсайн и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Elementec - ELMT 147 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1572 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1835 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1370 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 30 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 32 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1381 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6247 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2070 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 353 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14321 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4474 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2235 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5607 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3050 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2354 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13286 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3089 1
CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder 69 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 408 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17007 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72434 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1306 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1029 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12911 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31773 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8033 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 43 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1202 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 28 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 264 1
Постригайло Алексей 5 2
Обухов Никита 2 1
Котляков Михаил 2 1
Абелев Олег 2 1
Хазов Олег 1 1
Баланин Вадим 1 1
Комлев Николай 112 1
Иванцов Илья 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 155694 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 892 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7759 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6479 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17299 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8305 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54696 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2680 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1205 1
Аудит - аудиторский услуги 3065 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 696 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 539 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2054 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1524 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8345 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 168 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 52 1
