Получите все материалы CNews по ключевому слову
Энсайн
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Энсайн и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6247 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2070 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1202 1
|Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 28 1
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 264 1
|Постригайло Алексей 5 2
|Обухов Никита 2 1
|Котляков Михаил 2 1
|Абелев Олег 2 1
|Хазов Олег 1 1
|Баланин Вадим 1 1
|Комлев Николай 112 1
|Иванцов Илья 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155694 2
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 892 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399676, в очереди разбора - 732414.
Создано именных указателей - 185836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.