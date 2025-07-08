Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз
Президент и три вице-президента микроэлектронной группы «Элемент» по результатам 2024 г. получили 393,9 млн руб. в виде премий. Это в 11 раз больше, чем годом ранее. Даже их совокупная зарплата по итогам года составила 61,8 млн руб.
Почти 400 млн на четверых
Как выяснил CNews, четыре топ-менеджера крупнейшего производителя микроэлектроники в России — группы компаний «Элемент» по итогам 2024 г. получили 393,9 млн руб. в виде премий.
Это в 11,4 раза больше, чем по результатам 2023 г. Тогда топы «Элемента» получили только 34,4 млн руб. Это следует из годовой бухгалтерской отчетности группы за 2024 г., опубликованной в «СПАРК-Интерфакс».
Согласно документу, 393,9 млн руб. получил основной управленческий персонал группы. К нему относится президент, вице-президент по безопасности, вице-президент по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам, а также вице-президент по финансам и инвестициям. Их имена в отчете не раскрыты.
Президентом «Элемента» является Илья Иванцов. По состоянию на сентябрь 2024 г. вице-президентом по безопасности ПАО «Элемент» был Вадим Баланин. Как следует из годового отчета группы за 2023 г., вице-президентом по финансам и инвестициям являлся Олег Хазов и вице-президентом по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам выступал Михаил Котляков.
Зарплаты не такие высокие
В документе также указаны и расходы на оплату труда управленческого персонала, которые составили 61,8 млн руб. за 2024 г. При этом это меньше в шесть раз, чем вся сумма премий за год. По итогам 2023 г. топы «Элемента» получили 57,1 млн руб.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по итогам 2024 г. на топов составил 27,8 млн руб., что более чем в семь раз больше, чем по результатам 2023 г. (только 3,6 млн руб.).
CNews направил запрос представителям «Элемента», чем вызвано увеличение премий топ-менеджеров более чем в 11 раз по итогам 2024 г.
Много или мало
«Безусловно, 393,9 миллиона — это значительная сумма, — говорит один из собеседников CNews на рынке электроники. — Если рассматривать ее в относительном выражении — это почти 0,9% от годовой выручки компании. Для сравнения: в крупных частных и публичных компаниях мировой микроэлектронной отрасли бонусы топ-менеджменту обычно составляют от 0,1% до 0,3% от выручки, и только в исключительных случаях — при IPO, слияниях или крайне успешных рыночных результатах могут доходить до 0,5–0,6%».
«Если предположить, что премии поделены между четырьмя управленцами, это в среднем почти по 100 млн рублей на человека в год, — продолжает он. — Это уровень компенсаций, характерный скорее для международных технологических гигантов с мультинациональной выручкой, чем для предприятия, работающего в рамках российской микроэлектроники, в том числе под государственным контролем».
Собеседник отметил, что «Элемент» принадлежит «Ростеху» (через АО «РТ-Развитие бизнеса») и, соответственно, подчиняется ряду нормативов по госкомпаниям. Согласно постановлению Правительства РФ № 953 от 2014 г., выплаты вознаграждений в госкомпаниях должны быть напрямую связаны с KPI, утверждаемыми наблюдательным советом, и проходить согласование с Минфином и Минэкономразвития.
«Резкий рост премиальных может быть воспринят негативно и рынком, и регуляторами, если он не сопровождается прозрачной отчетностью о достигнутых результатах. И для российской отрасли микроэлектроники такие премии — скорее исключение, чем правило», — считает собеседник.
Уровень управленческих бонусов на предприятиях «Микрона», «Ангстрема», НИИМЭ или «Ситроникса» обычно куда более умеренный, знает он.
«Известно, что на дивиденды по итогам 2024 года направлено 1,66 миллиарда рублей, — отметил глава АПКИТ Николай Комлев. — И вот эти две цифры 1,66 и 0,4 млрд сопоставлять уже можно. Мне кажется, что акционерам можно бы направить побольше, а себе в премию поменьше».
Иначе считают другие собеседники CNews. «Управленческий персонал с минимальной выручки за счет опыта нарастили ее до 44 млрд рублей, — отмечает один из собеседников. — Высокооплачиваемые сотрудники должны быть при достижении амбициозных планов, почему бы и нет. При низких зарплатах всегда возникает риск коррупции. Но нужен баланс».
«В данном случае мы видим, что премии выросли, потому что компания добилась хороших результатов, — считает Алексей Постригайло, старший партнер в IT-интеграторе «Энсайн». — Если посмотреть на соотношение премий и выручки, это менее 1%, что вполне нормально по мировым меркам. Это стандартная практика для разных отраслей — будь то микроэлектроника, ИТ или нефтяная сфера».
«Такой рост премий для любых предприятий, а тем более предприятий, которые получает поддержку от государства, назвать разумным можно только при условии, что доходность компании растет тем же темпами что и доходность ее ключевых сотрудников, — сообщил CNews собеседник из консалтинговой компании. — Как видно из той же публичной отчетности, темп роста выручки и EBITDA существенно ниже, а именно примерно 1,2 раза. При этом «Элемент» в 2024 провела IPO и привлекла 15 млрд рублей. Могу предположить, что выплаты премий в таком объеме были привязаны не только и не столько к операционным показателям, сколько к привлечению публичного финансирования».
Чем известна группа «Элемент»
«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.
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Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.
По итогам 2024 г. ПАО «Элемент» нарастила выручку на 23%, до 44 млрд руб., следует из отчетности компании. Чистая прибыль увеличилась на 56%, до 8,3 млрд руб. Тогда когда по результатом 2023 г. выручка ПАО «Элемент» выросла на 46% по сравнению с 2022 г., достигнув 35,8 млрд руб.