Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз

Президент и три вице-президента микроэлектронной группы «Элемент» по результатам 2024 г. получили 393,9 млн руб. в виде премий. Это в 11 раз больше, чем годом ранее. Даже их совокупная зарплата по итогам года составила 61,8 млн руб.

Почти 400 млн на четверых

Как выяснил CNews, четыре топ-менеджера крупнейшего производителя микроэлектроники в России — группы компаний «Элемент» по итогам 2024 г. получили 393,9 млн руб. в виде премий.

Это в 11,4 раза больше, чем по результатам 2023 г. Тогда топы «Элемента» получили только 34,4 млн руб. Это следует из годовой бухгалтерской отчетности группы за 2024 г., опубликованной в «СПАРК-Интерфакс».



Согласно документу, 393,9 млн руб. получил основной управленческий персонал группы. К нему относится президент, вице-президент по безопасности, вице-президент по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам, а также вице-президент по финансам и инвестициям. Их имена в отчете не раскрыты.

«Элемент» Фрагмент из бухотчетности «Элемента»

Президентом «Элемента» является Илья Иванцов. По состоянию на сентябрь 2024 г. вице-президентом по безопасности ПАО «Элемент» был Вадим Баланин. Как следует из годового отчета группы за 2023 г., вице-президентом по финансам и инвестициям являлся Олег Хазов и вице-президентом по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам выступал Михаил Котляков.

Зарплаты не такие высокие

В документе также указаны и расходы на оплату труда управленческого персонала, которые составили 61,8 млн руб. за 2024 г. При этом это меньше в шесть раз, чем вся сумма премий за год. По итогам 2023 г. топы «Элемента» получили 57,1 млн руб.

© Amaviael / Фотобанк Фотодженика «Элемент» заплатил топ-менеджерам 393,9 млн руб. в виде премий

Ежегодный оплачиваемый отпуск по итогам 2024 г. на топов составил 27,8 млн руб., что более чем в семь раз больше, чем по результатам 2023 г. (только 3,6 млн руб.).

CNews направил запрос представителям «Элемента», чем вызвано увеличение премий топ-менеджеров более чем в 11 раз по итогам 2024 г.

Много или мало

«Безусловно, 393,9 миллиона — это значительная сумма, — говорит один из собеседников CNews на рынке электроники. — Если рассматривать ее в относительном выражении — это почти 0,9% от годовой выручки компании. Для сравнения: в крупных частных и публичных компаниях мировой микроэлектронной отрасли бонусы топ-менеджменту обычно составляют от 0,1% до 0,3% от выручки, и только в исключительных случаях — при IPO, слияниях или крайне успешных рыночных результатах могут доходить до 0,5–0,6%».

«Если предположить, что премии поделены между четырьмя управленцами, это в среднем почти по 100 млн рублей на человека в год, — продолжает он. — Это уровень компенсаций, характерный скорее для международных технологических гигантов с мультинациональной выручкой, чем для предприятия, работающего в рамках российской микроэлектроники, в том числе под государственным контролем».

Собеседник отметил, что «Элемент» принадлежит «Ростеху» (через АО «РТ-Развитие бизнеса») и, соответственно, подчиняется ряду нормативов по госкомпаниям. Согласно постановлению Правительства РФ № 953 от 2014 г., выплаты вознаграждений в госкомпаниях должны быть напрямую связаны с KPI, утверждаемыми наблюдательным советом, и проходить согласование с Минфином и Минэкономразвития.

«Резкий рост премиальных может быть воспринят негативно и рынком, и регуляторами, если он не сопровождается прозрачной отчетностью о достигнутых результатах. И для российской отрасли микроэлектроники такие премии — скорее исключение, чем правило», — считает собеседник.

Уровень управленческих бонусов на предприятиях «Микрона», «Ангстрема», НИИМЭ или «Ситроникса» обычно куда более умеренный, знает он.

«Известно, что на дивиденды по итогам 2024 года направлено 1,66 миллиарда рублей, — отметил глава АПКИТ Николай Комлев. — И вот эти две цифры 1,66 и 0,4 млрд сопоставлять уже можно. Мне кажется, что акционерам можно бы направить побольше, а себе в премию поменьше».

Иначе считают другие собеседники CNews. «Управленческий персонал с минимальной выручки за счет опыта нарастили ее до 44 млрд рублей, — отмечает один из собеседников. — Высокооплачиваемые сотрудники должны быть при достижении амбициозных планов, почему бы и нет. При низких зарплатах всегда возникает риск коррупции. Но нужен баланс».

«В данном случае мы видим, что премии выросли, потому что компания добилась хороших результатов, — считает Алексей Постригайло, старший партнер в IT-интеграторе «Энсайн». — Если посмотреть на соотношение премий и выручки, это менее 1%, что вполне нормально по мировым меркам. Это стандартная практика для разных отраслей — будь то микроэлектроника, ИТ или нефтяная сфера».

«Такой рост премий для любых предприятий, а тем более предприятий, которые получает поддержку от государства, назвать разумным можно только при условии, что доходность компании растет тем же темпами что и доходность ее ключевых сотрудников, — сообщил CNews собеседник из консалтинговой компании. — Как видно из той же публичной отчетности, темп роста выручки и EBITDA существенно ниже, а именно примерно 1,2 раза. При этом «Элемент» в 2024 провела IPO и привлекла 15 млрд рублей. Могу предположить, что выплаты премий в таком объеме были привязаны не только и не столько к операционным показателям, сколько к привлечению публичного финансирования».



Чем известна группа «Элемент»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.



По итогам 2024 г. ПАО «Элемент» нарастила выручку на 23%, до 44 млрд руб., следует из отчетности компании. Чистая прибыль увеличилась на 56%, до 8,3 млрд руб. Тогда когда по результатом 2023 г. выручка ПАО «Элемент» выросла на 46% по сравнению с 2022 г., достигнув 35,8 млрд руб.