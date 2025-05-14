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Амосов Алексей
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|«Инферит Облако» подтвердил совместимость с серверами 3 поколения серии RS «Инферит Техника» 1
|19.12.2017
|Как оставить Bad Rabbit в уходящем году и не платить вымогателям 1
Амосов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 1
|Microsoft Corporation 24823 1
|RedSys - РедСис 74 1
|Киреев Ильяс 2 1
|Андриевский Сергей 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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