«Инферит Облако» подтвердил совместимость с серверами 3 поколения серии RS «Инферит Техника»

Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) объявил о полной совместимости своей платформы с новыми серверами 3 поколения серии RS «Инферит Техника» (ГК Softline). Такая интеграция внутри экосистемы «Инферит» отвечает стратегии развития ГК Softline и позволяет клиентам эффективнее оптимизировать работу ИТ-инфраструктуры за счет повышения производительности, упрощения техподдержки и снижения затрат на обслуживание.

«Инферит Облако» — это российский провайдер с ЦОДом уровня Tier-III, который предлагает рынку инфраструктурные и ИТ-сервисы, соответствующие требованиям закона 152-ФЗ (УЗ-1) и приказа №21 ФСТЭК в области хранения и обработки персональных данных. Платформа построена на основе открытого ПО OpenStack с применением серверного оборудования «Инферит».

Новая линейка серверов RS спроектирована с фокусом на отказоустойчивость, производительность и поддержку широкого спектра задач — от построения частных и публичных облаков до эксплуатации в критичной ИТ-инфраструктуре. Модели линейки поддерживают процессоры Intel Xeon 2 и 3 поколений (Silver, Gold, Platinum) и доступны в форм-факторах 1U и 2U (внесены в реестр Минпромторга).

Во время комплексного тестирования совместимости с платформой «Инферит Облако» в прошивке и ПО серверов не выявлено конфликтов или технических ошибок. Работа серверов в составе облака продемонстрировала стабильность, высокую производительность и полную интеграцию с платформенными сервисами. Это еще раз показало, что при создании продуктов «Инферит» руководствуется принципами no vendor-lock-in и vendor-agnostic, то есть воздерживается от привязки клиентов к конкретным вендорам и стремится к максимальной гибкости своих решений.

«В части корпоративных решений “Инферит Техника” сосредоточена на создании надежных, высокопроизводительных платформ, максимально совместимых с отечественным ПО. Наша цель — построить экосистему вокруг собственных продуктов, которая будет представлять собой единый программно-аппаратный комплекс, где каждый компонент совместим друг с другом и оптимизирован по производительности», — сказал Алексей Амосов, руководитель отдела корпоративных решений «Инферит Техника».

«Российские компании предъявляют повышенные требования к безопасности, прозрачности и надежности провайдеров, поэтому мы стремимся расширить привычную роль поставщика облачных услуг. Мы позиционируем “Инферит Облако” как надежного партнера, который обеспечивает не только технологическую базу, но и экспертизу для внедрения и эффективного использования технологий. Наши решения помогают клиентам ускорить цифровую трансформацию и импортозамещение, а также повысить конкурентоспособность», — отметил Сергей Андриевский, технический директор «Инферит Облако».

Ранее облачный провайдер заявил о совместимости с операционной системой «МСВСфера Сервер 9» от «Инферит ОС». Она дополнила портфель операционных систем, поддерживаемых «Инферит Облако»: ОС Astra Linux, «Ред ОС», Windows (10, 11), Windows Server (2019, 2022), Ubuntu (20, 22), Debian (10, 11), Centos OS (7, 8), Oracle Linux (8, 9).