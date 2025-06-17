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Обухов Никита


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Российский «конструктор сайтов» Tilda скрыл своих конечных владельцев 1
22.01.2016 Эксперты Рунета предложат свои идеи по объединению официальных порталов Москвы 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Обухов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5469 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 779 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 24 1
Лебедев Василий 2 1
Карпов Дмитрий 11 1
Черных Роман 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11159 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6597 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
Русская школа Сервисного Дизайна 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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