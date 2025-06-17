Получите все материалы CNews по ключевому слову
Обухов Никита
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|Российский «конструктор сайтов» Tilda скрыл своих конечных владельцев 1
|22.01.2016
|Эксперты Рунета предложат свои идеи по объединению официальных порталов Москвы 1
Обухов Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 1
|Лебедев Василий 2 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Черных Роман 1 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
|Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11159 1
|Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6597 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.