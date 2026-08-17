Индексная книга (каталог) CNews*
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Карпов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Карпов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузьминов Илья 11 2
|Григорян Гагик 8 2
|Патешман Александр 2 2
|Кривошеев Евгений 14 2
|Анасенко Ирина 10 2
|Булов Владимир 2 2
|Хохлов Михаил 8 2
|Гребенщиков Дмитрий 39 2
|Крюков Дмитрий 41 2
|Попков Сергей 18 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Макаров Илья 7 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Ермакова Елена 1 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Чернявский Даниил 1 1
|Овчинников Федор 5 1
|Окунь Дмитрий 17 1
|Лемма Екатерина 1 1
|Голованов Леонид 9 1
|Мещеряков Арсений 4 1
|Туполев Алексей 1 1
|Круглов Александр 12 1
|Ковальский Александр 2 1
|Сатин Дмитрий 24 1
|Николаев Сергей 15 1
|Овчаров Алексей 2 1
|Банников Кирилл 1 1
|Ожогин Денис 1 1
|Леонов Всеволод 14 1
|Дроздов Егор 5 1
|Старикова Ольга 2 1
|Хапров Сергей 1 1
|Золотухина Дарья 9 1
|Соколова Софья 3 1
|Обухов Никита 2 1
|Баймурзина Диляра 1 1
|Лебедев Василий 2 1
|Куратов Юрий 5 1
|Пантелеева Елена 3 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3967 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.