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Карпов Дмитрий

СОБЫТИЯ


17.08.2026 «Аэрофлот» оформил первую в России электронную грузовую авианакладную 1
02.11.2024 Кампус НГУ оборудуют «умной» системой мониторинга и управления инфраструктурными объектами 1
17.05.2021 Альфа-Банк открыл регистрацию на международный конкурс Alfa Battle Camp 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
27.03.2020 Команда МФТИ прошла в полуфинал конкурса Amazon по созданию чат-ботов 1
02.06.2017 СПбПУ и SAP разработают новые технологические проекты для Санкт-Петербурга 1
22.01.2016 Эксперты Рунета предложат свои идеи по объединению официальных порталов Москвы 1
19.03.2015 На Skolkovo Robotics впервые в России будет представлен дизайн-хакатон 1
04.03.2015 Уволен ИТ-директор ФСС, променявший «Систематику» на Maykor 1
20.11.2014 21 ноября состоится онлайн-трансляция конференции Russian App Day 1
28.03.2014 Yota Devices запустила проект по созданию приложений и сценариев использования будущих поколений YotaPhone 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Карпов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3461 2
Microsoft Corporation 25785 2
Oracle Corporation 7081 2
Diasoft - Диасофт 1148 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Google LLC 12710 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 422 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 42 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Нанософт разработка 23 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 1
xTurion - Икстурион 2 1
SAP SE 5603 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Dell EMC 5182 1
Cisco Systems 5371 1
Amazon Inc - Amazon.com 3281 1
Yandex - Яндекс 9243 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15794 1
Lenovo Group 2449 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1762 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Нанософт 149 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 1
Telegram Group 2948 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
ОТР ГК - ОТР 2000 228 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4979 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 294 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2373 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Альфа-Банк 1980 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 1
Газпром нефть 726 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
АльфаСтрахование СГ 397 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3912 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 761 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2074 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54008 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16291 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22722 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26312 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13942 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12223 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22970 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3726 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7480 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12269 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13980 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25862 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24458 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3593 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12869 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7717 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 723 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13732 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 514 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6221 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 394 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1073 1
Digital Legacy System - легаси-система - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 621 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 251 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 615 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1156 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6493 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4045 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2013 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 210 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1411 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9936 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10692 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2080 1
Microsoft Windows 16906 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 2
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 32 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2427 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 371 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 765 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 13 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1776 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
НИУ ВШЭ - iFora - система интеллектуального анализа больших данных 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 382 1
Google Android 15262 1
Apple iOS 8590 1
Linux OS 11550 1
Нанософт - nanoCAD 149 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6292 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2523 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 732 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 236 1
Red Hat OpenShift 169 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1317 1
Docker - Платформа распределённых приложений 544 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 257 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 299 1
Diasoft Database Adapter 13 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 810 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 473 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 90 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 82 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 1
Кузьминов Илья 11 2
Григорян Гагик 8 2
Патешман Александр 2 2
Кривошеев Евгений 14 2
Анасенко Ирина 10 2
Булов Владимир 2 2
Хохлов Михаил 8 2
Гребенщиков Дмитрий 39 2
Крюков Дмитрий 41 2
Попков Сергей 18 1
Емельченков Сергей 141 1
Макаров Илья 7 1
Ляшков Игорь 3 1
Ермакова Елена 1 1
Ефимов Альберт 43 1
Чернявский Даниил 1 1
Овчинников Федор 5 1
Окунь Дмитрий 17 1
Лемма Екатерина 1 1
Голованов Леонид 9 1
Мещеряков Арсений 4 1
Туполев Алексей 1 1
Круглов Александр 12 1
Ковальский Александр 2 1
Сатин Дмитрий 24 1
Николаев Сергей 15 1
Овчаров Алексей 2 1
Банников Кирилл 1 1
Ожогин Денис 1 1
Леонов Всеволод 14 1
Дроздов Егор 5 1
Старикова Ольга 2 1
Хапров Сергей 1 1
Золотухина Дарья 9 1
Соколова Софья 3 1
Обухов Никита 2 1
Баймурзина Диляра 1 1
Лебедев Василий 2 1
Куратов Юрий 5 1
Пантелеева Елена 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166481 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47658 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13825 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Украина 7930 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 47 1
Казахстан - Республика 6061 1
Беларусь - Белоруссия 6303 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 1
Россия - ЮФО - Севастополь 614 1
Италия - Итальянская Республика 4509 1
Франция - Французская Республика 8178 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14816 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1777 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1056 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 470 1
Италия - Милан 166 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53552 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27332 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11733 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2328 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6543 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 348 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3591 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1130 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 424 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6594 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1538 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11698 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16104 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8858 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5627 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9017 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7551 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6183 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 885 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3181 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 998 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
Буддизм - Дхарма–винайя - Дхарма Будды - Буддийская традиционная сангха России, БТСР 16 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1408 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4434 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5735 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6605 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12324 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3841 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21704 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5475 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3967 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1483 3
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
НИУ ВШЭ - Школа дизайна Высшей школы экономики 4 1
Русская школа Сервисного Дизайна 1 1
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 38 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 322 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1226 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РАН - Российская академия наук 2124 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

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