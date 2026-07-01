Индексная книга (каталог) CNews*
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Макаров Илья
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Макаров Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4869 2
|Microsoft Corporation 25693 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15561 1
|VK - Mail.ru Group 3591 1
|Robokassa - Робокасса 53 1
|Google LLC 12601 1
|Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 1
|Почта России ПАО 2339 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1531 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
|Николенко Сергей 4 2
|Овчинников Федор 5 1
|Тянтов Эдуард 2 1
|Круглов Александр 12 1
|Леонов Всеволод 14 1
|Дроздов Егор 5 1
|Золотухина Дарья 9 1
|Соколова Софья 3 1
|Шовкопляс Григорий 1 1
|Нейчев Радослав 3 1
|Гасников Александр 8 1
|Марюфич Михаил 1 1
|Савченко Андрей 10 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Смыслов Дмитрий 8 1
|Ветров Дмитрий 8 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164603 5
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13759 1
|IEEE Access 19 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.