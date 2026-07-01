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Индексная книга (каталог) CNews*
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Макаров Илья

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Российские ученые придумали, как лучше использовать ИИ для выявления мошенничества и более точных рекомендаций 1
29.11.2023 Нейросеть Lapushka улучшает качество фотографий в два раза быстрее аналогов 1
10.10.2023 Подобрать нейросеть для распознавания лиц под разные устройства стало проще и быстрее 1
04.07.2022 VK открыла набор на бесплатное обучение в академию больших данных Made 1
29.06.2022 Администраторы маркетплейсов сэкономят время и деньги при расчете с продавцами 1
20.05.2020 Mail.ru Group будет бесплатно готовить специалистов по анализу данных и машинному обучению 1
20.11.2014 21 ноября состоится онлайн-трансляция конференции Russian App Day 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Макаров Илья и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4869 2
Microsoft Corporation 25693 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15561 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
Robokassa - Робокасса 53 1
Google LLC 12601 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 1
Почта России ПАО 2339 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1531 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21705 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6459 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 735 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4750 2
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1559 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4690 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2020 2
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 110 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1875 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1391 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1083 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22734 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2489 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1043 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1981 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1168 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9806 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26530 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61070 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10114 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3241 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8562 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2229 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33162 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3154 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 530 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4575 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5814 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12994 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24147 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1872 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13081 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8682 1
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - SRGAN - Super-Resolution Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 100 1
Google Android 15153 2
Simtech CS-Cart CMS 14 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 748 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1260 1
Apple iOS 8537 1
Microsoft Windows 16791 1
Oracle Java - язык программирования 3452 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 243 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 533 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6658 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1115 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3021 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15862 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 462 1
Образование в России 2756 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21406 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27029 1
IEEE Access 19 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1435 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 3
VK - Mail.ru Group - Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 8 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 118 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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