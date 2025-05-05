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Нейчев Радослав
|05.05.2025
|«Яндекс» открыл пространство для студентов в стенах МФТИ 1
|04.07.2022
|VK открыла набор на бесплатное обучение в академию больших данных Made 1
Нейчев Радослав и организации, системы, технологии, персоны:
|Марюфич Михаил 1 1
|Гасников Александр 4 1
|Шовкопляс Григорий 1 1
|Степанова Анна 34 1
|Макаров Илья 6 1
|Николенко Сергей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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