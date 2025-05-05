«Яндекс» открыл пространство для студентов в стенах МФТИ

«Яндекс» открыл в МФТИ коворкинг для студентов, преподавателей и сотрудников университета в духе офисов «Яндекса». В нем можно учиться, работать и просто комфортно проводить время. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В новом пространстве есть столы, мягкие пуфики и кресла — до 40 мест. Для комфортной работы и общения онлайн в условиях шума доступны кабинки со звукоизоляцией. Также в коворкинге есть: станция с ИИ-ассистентом «Алисой» и устройства умного дома, которыми можно управлять с помощью голосовых команд; стеллаж для буккроссинга с книгами, которые рекомендуют эксперты «Яндекс Образования»: от классики программирования до научно-популярной литературы.

В день открытия в пространстве прошел марафон активностей: квест с подарками от «Яндекс Образования», робошахматы и квиз от искусственного интеллекта. На открытии пространства выступили ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов, выпускник МФТИ, популярный блогер и популяризатор науки Дима Побединский и выпускник МФТИ, преподаватель курсов по ML и руководитель группы ML-разработки лаборатории искусственного интеллекта в «Яндексе» Радослав Нейчев.

«Мы создали это пространство, чтобы у студентов одного из ведущих технических университетов страны было еще больше возможностей для комфортного общения, учебы и отдыха. Надеемся, что здесь будут обмениваться идеями, придумывать и создавать яркие технологичные проекты», — сказал руководитель направления стратегического развития высшего образования в Я«ндекс Образовании» Кирилл Баранников.

Коворкинг «Яндекса» стал первым брендированным пространством в стенах МФТИ. В 2023 г. «Яндекс» открыл пространство для студентов Университета ИТМО в Санкт-Петербурге. До конца этого года пространство «Яндекса» появится и в стенах Высшей Школы Экономики