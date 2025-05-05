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Крайнов Александр
Крайнов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Безбогов Сергей 52 4
|Чернышенко Дмитрий 570 3
|Мишустин Михаил 692 3
|Кулик Вадим 188 2
|Скоробогатова Ольга 56 2
|Клименко Герман 50 2
|Маслов Алексей 9 2
|Шпильман Алексей 6 2
|Суржко Денис 8 2
|Плуготаренко Сергей 85 2
|Патракова Анжела 7 2
|Бурнаев Евгений 21 2
|Оселедец Иван 28 2
|Павленко Анастасия 10 2
|Субботин Илья 1 1
|Галицкий Александр 107 1
|Паршин Максим 318 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Панченко Иван 149 1
|Макаров Валентин 230 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Бартунов Олег 48 1
|Павлов Александр 93 1
|Наквасин Сергей 18 1
|Дырмовский Дмитрий 135 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 358 1
|Путин Владимир 3232 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
|Якимов Антон 11 1
|Ляпунов Игорь 124 1
|Кузнецов Антон 13 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Баранов Денис 18 1
|Никитченко Анна 7 1
|Шойтов Александр 78 1
|Колесников Максим 25 1
|Галактионова Инесса 77 1
|Биккужин Рамиль 43 1
|Ведяхин Александр 134 1
|ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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