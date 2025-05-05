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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174067
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Крайнов Александр



05.05.2025 «Яндекс» открыл пространство для студентов в стенах МФТИ 1
14.11.2024 «Яндекс» опубликовал принципы синтеза речи 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
06.06.2024 Альянс в сфере ИИ поможет внедрить технологии искусственного интеллекта в транспорте 1
07.05.2024 Государство и бизнес делят ИИ на зоны ответственности 1
25.04.2024 «Яндекс» и МГУ подготовят специалистов по медиакоммуникациям с навыками работы с генеративными нейросетями 1
19.04.2024 «Яндексу» не хватает текстов на редких языках, чтобы обучать нейросети 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
27.11.2023 Топ-менеджеры обсудят будущее AI на Business Code Conference  1
23.11.2023 МТС Exolve проводит Business Code Conference 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
17.04.2023 В России появится национальный перечень приоритетных ИИ-решений 1
14.03.2023 «Яндекс» и ИТМО открыли онлайн-магистратуру для разработчиков 1
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
22.07.2021 Вице-премьер Чернышенко заявил о создании Центра экспертизы по искусственному интеллекту 1
29.05.2018 «Алиса» научилась разбираться в музыке и получила компьютерное зрение 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Крайнов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7650 16
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 29 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4104 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13116 2
Huawei 4004 1
Telegram Group 2163 1
Базальт СПО - BaseALT 688 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 414 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1271 1
Ростелеком 9887 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3238 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 224 1
X Corp - Twitter 2877 1
Apple Inc 12242 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 12 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 27 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 275 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
Oracle Corporation 6753 1
IBM - International Business Machines Corp 9467 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 86 1
Цифра ГК 2465 1
КСОР 7 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5012 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8865 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 987 1
Google LLC 11924 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 1
InfoWatch - Инфовотч 1037 1
Nvidia Corp 3554 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 18 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2864 5
Газпром нефть 633 3
РЖД - Российские железные дороги 1937 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1675 1
Tesla Motors 403 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7543 1
Северсталь ПАО - Severstal 492 1
ГПБ - Газпромбанк 1104 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 971 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 182 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
Альфа-Банк 1792 1
X5 Group - Перекрёсток 568 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 523 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 1
Русагро Группа Компаний 290 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Градиент 90 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Евросиб 16 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4608 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11969 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4925 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 329 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3105 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2744 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 459 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1979 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 743 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14613 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5267 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20422 5
Data Fusion - Слияние данных 75 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6813 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7628 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3082 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11670 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1638 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3280 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 650 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1597 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9356 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7935 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5272 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1362 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 929 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1854 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 457 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1814 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3022 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 435 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8820 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 294 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24618 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16323 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3237 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 492 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 795 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28722 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6950 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 550 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1950 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1523 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4353 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10755 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3265 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 337 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 683 2
C/C++ - Язык программирования 781 2
МТС Exolve 78 2
Google Android 14211 1
Apple iOS 7937 1
Яндекс.Маркет 1006 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 274 1
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 47 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 740 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 435 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1322 1
Microsoft Windows 15860 1
Oracle Java - язык программирования 3127 1
Python - высокоуровневый язык программирования 994 1
Google Go - Golang - Язык программирования 85 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Pinterest 67 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 53 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Stafory - робот Вера 338 1
Яндекс.Нейросеть 4 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 499 1
Безбогов Сергей 52 4
Чернышенко Дмитрий 570 3
Мишустин Михаил 692 3
Кулик Вадим 188 2
Скоробогатова Ольга 56 2
Клименко Герман 50 2
Маслов Алексей 9 2
Шпильман Алексей 6 2
Суржко Денис 8 2
Плуготаренко Сергей 85 2
Патракова Анжела 7 2
Бурнаев Евгений 21 2
Оселедец Иван 28 2
Павленко Анастасия 10 2
Субботин Илья 1 1
Галицкий Александр 107 1
Паршин Максим 318 1
Рубанов Владимир 75 1
Смирнов Алексей 243 1
Панченко Иван 149 1
Макаров Валентин 230 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Бартунов Олег 48 1
Павлов Александр 93 1
Наквасин Сергей 18 1
Дырмовский Дмитрий 135 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 358 1
Путин Владимир 3232 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
Якимов Антон 11 1
Ляпунов Игорь 124 1
Кузнецов Антон 13 1
Осеевский Михаил 322 1
Баранов Денис 18 1
Никитченко Анна 7 1
Шойтов Александр 78 1
Колесников Максим 25 1
Галактионова Инесса 77 1
Биккужин Рамиль 43 1
Ведяхин Александр 134 1
Россия - РФ - Российская федерация 148100 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17388 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52501 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44002 3
Казахстан - Республика 5623 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14273 1
Украина 7658 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17759 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Беларусь - Белоруссия 5808 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 575 1
Африка - Африканский регион 3512 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13395 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 425 1
Нидерланды 3555 1
Индия - Bharat 5526 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1138 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Армения - Республика 2315 1
США - Нью-Йорк 3103 1
Узбекистан - Республика 1767 1
Америка Латинская 1836 1
Таджикистан - Республика 878 1
Америка Центральная 79 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52321 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48994 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4020 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14007 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8972 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5930 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19091 3
Экономический эффект 1101 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11098 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8192 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16644 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3611 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8996 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3496 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 399 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1824 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 265 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 310 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4961 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1604 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 618 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2171 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3539 1
Паспорт - Паспортные данные 2575 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4968 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2799 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24664 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5147 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5207 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2437 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1714 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 481 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 939 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 390 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 19 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 810 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5734 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 948 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1018 1
Ведомости 1068 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 358 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1134 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 466 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 983 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1555 3
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 60 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 66 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 1
РАН - Российская академия наук 1923 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 181 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 27 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 49 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 32 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 110 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 23 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
Data Fusion Contest 9 2
YAC - Yet Another Conference 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
NeurIPS 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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