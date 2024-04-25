«Яндекс» и МГУ подготовят специалистов по медиакоммуникациям с навыками работы с генеративными нейросетями

«Яндекс» и факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова открывают магистерскую программу «Искусственный интеллект и большие данные в медиакоммуникациях». Выпускники будут уверенно работать с генеративными инструментами, которые уже сегодня активно применяются в медиа. Набор начнётся этим летом.

Студенты освоят инструменты для работы с текстом, генерации изображений и идей для проектов и статей, разработки контент-планов, анализа аудитории и решения других задач. Специалисты с такими навыками будут востребованы на рынке. Они смогут создавать с помощью нейросетей медиапроекты, разрабатывать для них маркетинговые стратегии, оптимизировать редакционные процессы, анализировать и визуализировать большие данные.

Программу создали преподаватели университета и ведущие эксперты «Яндекса». Она включает как гуманитарные дисциплины, так и курсы по анализу данных и работе с нейросетями. Всего будет восемь предметов, среди них — медиа и большие данные, статистический анализ, математическая лингвистика, правовое и этическое регулирование ИИ. Занятия по большим данным и искусственному интеллекту в медиапроектах будут вести сотрудники «Яндекса».

«Технологическая трансформация медиакоммуникационной индустрии ставит перед профильными вузами новые вызовы. Мы просто не можем позволить себе игнорировать происходящее. Искусственный интеллект — уже значимая для профессионалов реальность. И сотрудничество с ведущей IT-компанией России даcт факультету журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова возможность подготовить по-настоящему современных специалистов в области цифровых медиа и коммуникаций», — сказала Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ, профессор, академик РАО.

«Медиа — среди отраслей, в которых открываются самые большие возможности, связанные с генеративным ИИ. Появляются новые профессии как в самой медиаотрасли, так и на стыке с другими областями, например с Data Science. И мы стараемся помочь эти возможности найти и раскрыть. Совместная программа с МГУ — очередной шаг в этом направлении», — сказал Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта в «Яндексе».

Пройти обучение могут выпускники бакалавриата любых направлений. Для поступления нужно сдать вступительный экзамен, проверяющий знания по теории медиа, медиаэкономике и медиаменеджменту, социологии медиа и другим сферам медиакоммуникаций. Возможно обучение на бюджетной основе. Занятия начнутся осенью 2024 г.