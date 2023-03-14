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«Яндекс» и ИТМО открыли онлайн-магистратуру для разработчиков

«Яндекс» и ИТМО открыли набор на магистерскую программу, посвящённую разработке высоконагруженных систем. Обучение проходит полностью онлайн.

Магистратура «Яндекса» подготовит мидл-разработчиков, фулстек-девелоперов и тимлидов, которые смогут проектировать и реализовывать сложные программные системы. С первого семестра магистратура погрузит в программную инженерию и даст опыт разработки. Лучшие студенты получат стипендии и возможность попасть на работу в «Яндекс».

Программа подойдёт начинающим разработчикам и выпускникам профильных вузов. Большую часть времени магистранты под руководством экспертов «Яндекса» будут заниматься учебными проектами и разбирать реальные ИТ-продукты. Для студентов с опытом работы предусмотрен ускоренный трек — в таком случае они смогут пройти магистратуру всего за год.

Среди модулей магистратуры «Программное обеспечение высоконагруженных систем» — алгоритмы и структуры данных, компьютерные сети, базы данных, современное промышленное программирование на Python, Java, C++ и Golang. Проанализировав 12 млн вакансий для разработчиков в 2022 г., эксперты назвали эти языки программирования самыми востребованными в мире.

«Мы создали программу для тех, кто хочет скорее начать работать с большими и сложными проектами, — сказал Александр Крайнов, руководитель магистратуры, директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса». — Каждый модуль основан на практических задачах, с которыми сталкиваются разработчики крупных компаний. Учёба действительно становится началом карьерного пути: с таким опытом магистры за пару лет вырастут до позиций старших разработчиков и тимлидов в ведущих ИТ-компаниях».

«Новая программа даст студентам возможность освоить современные технологии разработки высоконагруженных систем и после выпуска устроиться в крупнейшие российские IT-компании. Процесс обучения включает предметы, которые читаются представителями индустрии, а также предполагает большое количество практической работы совместно с наставниками из «Яндекса». Студенты смогут быстрее вливаться в проекты сразу после окончания университета. Мы верим, что сочетание академического опыта ИТМО и промышленной экспертизы компании «Яндекс» позволит нам создать программу, удовлетворяющую всем запросам: как студентов, так и работодателей», — отметил Антон Кузнецов, директор института прикладных компьютерных наук ИТМО.

Чтобы поступить в магистратуру «Яндекса» и университета ИТМО, нужно пройти тест и собеседование. Запись откроется в апреле на сайте ИТМО. Обучение начнётся в сентябре. Принять участие в программе смогут 50 человек, 30 из которых будут учиться бесплатно.

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