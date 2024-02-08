Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ»

«Альянс в сфере искусственного интеллекта» создал научный совет, в который вошли ведущие представители российской науки в области искусственного интеллекта. В совет отбирались научные руководители, ученики которых публиковались на ведущих мировых научных конференциях в области ИИ. Важными критериями также были участие в образовательной деятельности и общественно значимых инициативах по развитию науки и технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Альянса в сфере искусственного интеллекта».

Первый состав научного совета «Альянса»

Александр Гасников, доктор физико-математических наук, ректор университета «Иннополис», известный ученый в областях математики и искусственного интеллекта, профессор ВШЭ, «Сколтеха», автор семи книг, в том числе основной в России монографии по математическому моделированию транспортных потоков.

Иван Оселедец, профессор РАН, генеральный директор института искусственного интеллекта AIRI, профессор «Сколтеха», лауреат премии Президента России в области науки и инноваций для молодых ученых, чьи работы по тензорным поездам вошли в четвертое издание классического учебника Дж. Голуба и Ч. Ван Лоана по матричному анализу, а также в список наиболее цитируемых статей в данной области исследований.

Евгений Бурнаев, доктор физико-математических наук, профессор «Сколтеха», директор центра ИИ «Сколтеха», ведущий научный сотрудник исследовательского института искусственного интеллекта, ученый, работающий на стыке разработки фундаментальных основ технологий ИИ, прежде всего в области генеративных моделей и решения прикладных инженерных задач, разработанные им алгоритмы используются для решения практических задач в высокотехнологичных отраслях, прежде всего в аэрокосмической отрасли, физическом мире, биомедицине.

Алексей Наумов, доктор физико-математических наук, директор по фундаментальным исследованиям института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ, заведующий международной лабораторией стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных НИУ ВШЭ. Автор более 40 статей по темам: теория вероятностей в пространствах высокой размеренности, статистика, машинное обучение, обучение с подкреплением.

Алексей Шпильман, руководитель центра искусственного интеллекта, ассоциация «Цифровые технологии в промышленности». Кандидат технических наук, профессор университета ИТМО, доцент НИУ ВШЭ. Заведующий центром анализа данных и машинного обучения НИУ ВШЭ (СПб). Создатель и академический руководитель программы «Машинное обучение и анализ данных». Лучший преподаватель ВШЭ 2020, 2021, 2023 г. Автор более 40 научных статей по ИИ. Победитель и призер 15 международных соревнований по машинному обучению. Лауреат премии им. Ильи Сегаловича в области исследований искусственного интеллекта в номинации «научный руководитель».



Антон Конушин, программный директор фонда «Интеллект», содействующего развитию исследований в области ИИ в МГУ, доцент департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, доцент ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, автор более 130 статей по темам: компьютерное зрение, распознавание образов и анализ изображений, системы видеонаблюдения, фотограмметрия, трехмерная реконструкция, применение компьютерного зрения в биологии и психологии.

Валентин Малых, исследователь в области обработки текстов (natural language processing), кандидат технических наук, автор более 100 научных работ (в том числе на конференциях ACL, COLING, AAAI, NeurIPS). Автор онлайн-курса по обработке текстов с количеством слушателей более 5 тыс. человек, организатор конференции Artificial Intelligence and Natural Language.

Председателем научного совета Альянса стал Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса», член наблюдательного совета Альянса.

Планируется, что научный совет позволит консолидировать позиции научного сообщества по повестке искусственного интеллекта и станет ключевым центром выработки рекомендаций по поддержке и развитию исследований. В фокусе внимания совета будут находиться проекты и инициативы по развитию российской науки и образования в сфере ИИ, организация взаимодействия научного сообщества с представителями бизнеса, развитие международного сотрудничества.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления «Сбербанка»: «Чтобы ускорить развитие ИИ-технологий, стране необходимо больше исследователей мирового уровня. Подготовить таких специалистов можно только общими усилиями всех организаций, которые входят в наш "Альянс", ведущих отечественных технологических компаний, которые разрабатывают и применяют эти технологии, и всего российского научного сообщества в целом. Поэтому мы создаем при Альянсе постоянно действующий научный совет, который объединит ведущих специалистов для помощи молодым исследователям и систематизирует работу по развитию науки и исследований в области ИИ».

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Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет ведущие технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний Альянса на глобальном технологическом рынке. Среди участников ассоциации — «Яндекс», Сбербанк, «Газпром нефть», VK, «Самолет», «Уралхим», «Русагро», «Сибур», «Северсталь», Российский фонд прямых инвестиций и другие.