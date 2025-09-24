Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183617
ИКТ 14273
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26260
Персоны 78897
География 2958
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2724
Мероприятия 873

Малых Валентин


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Альянс в сфере ИИ представляет динамичесĸий бенчмарĸ SWE-MERA для оценĸи ĸодовых моделей 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
25.02.2020 Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Малых Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 152 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13779 1
Huawei 4117 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
Yandex - Яндекс 8149 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4360 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 1
Северсталь ПАО - Severstal 545 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 486 1
Русагро Группа Компаний 325 1
Газпром нефть 655 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7919 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4721 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 31 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16658 3
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 234 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55447 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1996 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7205 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4753 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 122 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 72 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 68 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11710 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70945 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4266 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9157 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21526 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5651 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22106 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 112 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 13 1
Ведяхин Александр 155 1
Шпильман Алексей 6 1
Крайнов Александр 17 1
Гасников Александр 4 1
Конушин Антон 9 1
Оселедец Иван 36 1
Сегалович Илья 40 1
Лю Юй 11 1
Бурлаченко Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153476 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 601 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45073 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18281 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 984 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31189 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19892 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5870 1
Энергетика - Energy - Energetically 5403 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 35 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 140 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 1
РАН - Российская академия наук 1977 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 88 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 27 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 503 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 88 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1217 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
NeurIPS 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще