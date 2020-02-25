Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России

Huawei представила стратегию перехода в новую эру искусственного интеллекта с использованием процессоров Ascend и продемонстрировала портфолио комплексных решений на базе ИИ в рамках конференции OpenTalks.AI.

О разработках Huawei, призванных ускорить процессы цифровизации и интеллектуализации в мировой индустрии, а также о наиболее успешных практиках использования этих технологий участникам форума рассказал директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России Лю Юй. По прогнозам эксперта, к 2025 году в мире будет насчитываться свыше 40 млрд умных устройств, а цифровые помощники будут уже у 90% пользователей. Подобный прогресс станет возможным благодаря развитию ИИ-решений, которые уже сейчас находят применение в различных областях: от производства потребительской электроники до оснащения центров обработки данных и развертывания городских систем безопасности.

Одной из таких разработок являются программируемые нейропроцессоры (NPU) Ascend – первые в мире процессоры на базе технологии искусственного интеллекта, ориентированные на использование в полном спектре сценариев. К настоящему моменту с применением ИИ-процессоров Huawei было реализовано свыше 500 проектов в более чем 10 сферах, включая телекоммуникации, энергетику и транспорт.

«В наших ближайших планах – использовать продукцию Huawei для создания экосистемы ИИ, которая может заложить основу для полноценной цифровой трансформации российской экономики», – отметил в своей программной речи Лю Юй.

Для решения этой задачи Huawei ведет активную работу сразу по нескольким направлениям.

«Компания активно инвестирует в фундаментальные исследования ИИ, укрепляет сотрудничество с российскими высокотехнологичными компаниями на базе инновационной лаборатории Huawei OpenLab в Москве, поддерживает сообщества, предлагающие ИИ-разработчикам высококачественные онлайн-курсы, а также усиливает существующее продуктовое портфолио. Мы надеемся привлечь к этому проекту более 100 000 разработчиков ИИ, более 100 партнеров – независимых поставщиков программного обеспечения – и более 20 университетов. Если все задуманное удастся, экосистема ИИ на базе решений Huawei будет развернута уже к 2025 году», – отметил Лю Юй.

Помимо директора департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России, участниками конференции OpenTalks.AI стали и другие эксперты Huawei. Так, сотрудник исследовательского подразделения компании Валентин Малых рассказал о современных трендах в области обработки естественного языка (Natural Language Processing), а ключевой разработчик программного обеспечения Константин Бурлаченко провел воркшоп на тему: «Технологии Huawei для ИИ-разработчиков».

В выставочном павильоне посетители смогли увидеть не только серию ИИ-процессоров Ascend (включая последнюю модификацию Ascend 910, которая позволяет обучать модели ИИ в 2 раза быстрее других доступных на рынке решений), но и линейку продуктов интеллектуальной вычислительной платформы Huawei Atlas. Кроме того, на стенде Huawei было представлено совместное решение для систем видеонаблюдения, созданное в партнерстве с компанией ITV.