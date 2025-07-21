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AI-Russia Alliance MERA Code
MERA Code — комплексный открытый бенчмарк для оценки больших языковых моделей в прикладных задачах программирования на русском языке. В разработке бенчмарка принимали участие команды Сбера, Т-Банка, MWS AI (входит в МТС Web Services), Ростелекома, Университета Иннополис, ИТМО, Сколтеха, Центрального университета и компании «Сибирские нейросети».
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|Альянс в сфере ИИ запустил MERA Code — первый открытый бенчмарк для оценки русскоязычных моделей на реальных задачах программирования 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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