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МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МВС ИИ - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС

MTS AI – это дочерняя компания МТС и Центр компетенций в области искусственного интеллекта. Компания создаёт продукты и оптимизирует процессы как внутри МТС, так и на внешнем рынке. В портфеле – решения в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и граничных вычислений.

 

 

Дмитрий Буланцев, Технический директор, MTS AI "ML-методы в задачах анализа качества обслуживания клиентов", конференция CNews "Искусственный интеллект 2023" 16.03.2023

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 500 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 500 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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29.10.2026 MWS AI и ГК Luxms заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Группа компаний Luxms, разработчик российской платформы бизнес-аналитики Luxms BI и платформы Luxms AI для создания корпоративных ИИ-агентов, и MWS AI (входит в «МТС Web Services»), разработчик решений для создания и запуска корпоративных приложений на базе искусственного интеллекта, заключили партнерское соглашение. Компании объединяю
27.10.2026 MWS AI выпустила универсального ИИ-агента для решения офисных задач в периметре компании

MWS AI (входит в «МТС Web Services») запустила MWS AI Cowork – универсального ИИ-агента с чат-интерфейсом. Он самостоятельно планирует и вып
26.10.2026 С полуслова: исследователи MWS AI и ИТМО сократили объем данных для обучения голосовых моделей новым языкам почти в четыре раза

Лаборатория методов эффективного ИИ и инфраструктуры данных для низкоресурсных сред, созданная на базе ИТМО совместно с MWS AI (входит в МТС Web Services), разработала новый подход SEAM для адаптации моделей синтеза речи к новым языкам. Он позволяет нейросети использовать уже накопленные знания вместо того, чтоб
20.10.2026 MWS AI обновила ИИ-агента в WordPulse: он точнее отвечает на вопросы и анализирует втрое больше диалогов

зможности ИИ-агента платформы управления качеством коммуникаций WordPulse, которая входит в продукт MWS AI Клиентский сервис. Теперь ИИ-агент дает ответы со ссылками на инструкции и обучающие в
16.10.2026 MWS AI научила платформу ИИ-агентов читать сканы, запоминать правила компании и помогать в создании агентов

MWS AI (входит в «МТС Web Services») обновила MWS AI Agents Platform — платформу, на которой компании могут создавать и запускать собственных корпоративных ИИ-агентов. Ключевые обновления затрагивают проектирование, запуск и контроль работ
09.10.2026 MWS AI проверила способности нейросетей выявлять поддельные документы

odels, VLM) распознавать признаки поддельных документов. Тестирование провели на открытом бенчмарке MWS AI Vision Bench, который позволяет оценить качество работы нейросетей в области оптическо
07.10.2026 АНО «НЦК ИСУ», MWS AI и Rocket Control AI объединили усилия для развития ИИ в промышленности

АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ»), компании MWS AI и Rocket Control AI подписали соглашение о партнерстве на форуме «Цифровые решения». Компании начинают сотрудничество в рамках нового направления деятельности НЦК ИСУ — ИИ-лаборатории. О
06.10.2026 MWS AI открыла свой инструмент для оценки моделей распознавания речи

ого распознавания речи (ASR). Он позволяет сравнивать модели по более чем 10 метрикам и автоматически формирует интерактивный HTML-отчет с результатами анализа. RESON стал первой открытой разработкой MWS AI в области распознавания речи. Об этом CNews сообщили представители MWS AI. Чтобы проанализировать качество модели с помощью RESON, пользователю необходимо загрузить результаты рас
23.09.2026 MWS AI запустила ИИ-агента для разбора клиентских диалогов

а общения с клиентами в контакт-центрах. Решение предназначено для специалистов по качеству обслуживания и аналитиков. Сейчас его тестируют в группе компаний МТС. Об этом CNews сообщили представители MWS AI. ИИ-агент работает в формате чата. Пользователь загружает сессии (размеченные записи звонков и переписку с клиентами), задает любые вопросы на естественном языке и получает выводы с точн
22.09.2026 MWS AI цифровизировала кадровые процессы с помощью «коробки» Directum HR Pro

ласования документов и сократились трудозатраты на HR-процессы. Об этом CNews сообщил представитель MWS AI. MWS AI перевела в электронный формат прием на работу, увольнения, отпуска, ком
17.09.2026 MWS AI выпустила песочницу и конструктор интерфейсов для ИИ-агентов

MWS AI (входит в МТС Web Services) объявляет об обновлении платформы для создания ИИ-агентов без программирования MWS AI Agents Platform. Агенты научились выполнять программный код, который пишут сами, в изолированной песочнице, запускаться по расписанию без команды пользователя и запоминать факты о собесе
07.09.2026 MWS AI: половина петербуржцев готова к цифровому бессмертию ради близких
15.07.2026 MWS AI выпустила ИИ-модель Cotype Pro 3 для решения многошаговых агентских задач

амостоятельно выполнять многошаговые задачи без участия человека. Для оценки агентских возможностей MWS AI разработала собственный набор из 178 бизнес-сценариев. Каждая задача ставит модель в о
09.07.2026 MWS AI стала партнером Российской государственной библиотеки по созданию ИИ-платформы для автоматизации библиотечной отрасли

ллектуальный поиск в научных фондах, автоматизация каталогизации и аналитика текстовых корпусов. В перспективе платформа будет предложена всем библиотекам страны. Об этом CNews сообщили представители MWS AI. Поиск по научным фондам. Первое решение — интеллектуальная система семантического поиска по базе научных работ. Хранилище РГБ содержит более 3,7 млн авторефератов, диссертаций и других

06.07.2026 MWS AI выложила «универсальный фильтр» для больших языковых моделей в открытый доступ

Центр искусственного интеллекта МТС MWS AI (входит в МТС Web Services) совместно с исследователями Корейского университета технол
26.06.2026 НИУ ВШЭ и MWS AI займутся переподготовкой специалистов в области безопасного внедрения ИИ

Центр непрерывного образования ФКН НИУ ВШЭ и MWS AI открывают набор на программу повышения квалификации «Стратегия безопасности искусствен
17.06.2026 ИТМО и MWS AI открыли лабораторию по ускорению нейросетей и развитию языковых ИИ-моделей

ИТМО и MWS AI (входит в МТС Web Services) открыли онлайн-лабораторию, в которой будут разрабатывать новые методы ускорения, сжатия и обучения ИИ-моделей. Ученые помогут адаптировать ИИ для более широк
05.06.2026 «Нейролаб» и MWS AI разрабатывают методологию измерения финансового эффекта от внедрения ИИ в промышленности

Центр аналитики и исследований компания MWS AI (входит в «МТС Web Services») и ЦТИ «Нейролаб» анонсировали первый этап совместного исследования, посвящённого оценке финансового эффекта от внедрения искусственного интеллекта в промышл
22.05.2026 AggreGate и MWS AI объединят IIoT и искусственный интеллект для горнодобывающей промышленности

Российский вендор AggreGate и MWS AI (центр искусственного интеллекта МВС, входит в «МТС Web Services») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство позволит создать готовые ИИ-решения для горнодобывающ
21.05.2026 MWS AI выпустила ИИ-агента для создания ИИ-агентов по текстовому описанию

о нужно автоматизировать, — система сама проходит полный цикл от уточнения требований до публикации готового сценария. «ИИ-команда» доступна как модуль платформы для создания и управления ИИ-агентами MWS AI Agents Platform. Решение разворачивается в корпоративном контуре заказчика — на собственной инфраструктуре или в частном облаке. Работа «ИИ-команды» воспроизводит цикл разработки ПО. Пол
21.05.2026 «ВестЛинк» и MWS AI запускают совместную разработку ИИ-решений для задач управления на основе данных

инк», разработчик платформы «Цифровой управленец Linkage», и «Центр искусственного интеллекта МВС» (MWS AI) заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения партнеры договорились реал
19.05.2026 Naumen и MWS AI договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Компании Naumen и MWS AI подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Партнерство направлено на развитие совместных инициатив, обмен экспертизой и продвижение ИИ-решений для бизнеса
18.05.2026 MWS AI: больше половины россиян считают искусственный интеллект умнее себя

41% считают превосходство небольшим, 13% — значительным. Об этом свидетельствуют результаты опроса MWS AI (входит в МТС Web Services), проведенного среди 1100 россиян старше 18 лет. Об этом CN
14.04.2026 MWS AI выпустила «виртуального HR-специалиста» — мультиагентную систему для найма и управления персоналом

фективность персонала на каждом этапе — от найма до адаптации. Об этом CNews сообщили представители MWS AI. Это позволит HR-специалистам сосредоточиться на задачах, требующих человеческого сужд
02.04.2026 MWS AI выпустила первую мультимодальную модель Cotype для построения ИИ-агентов

истемы. Следующие версии семейства получат увеличенное число параметров для высоконагруженных сценариев; приоритет при разработке сохраняется за задачами, актуальными для корпоративных развёртываний. MWS AI планирует расширять линейку в течение года по мере завершения тестирования новых моделей в ключевых отраслевых сценариях. По данным независимого бенчмарка MERA (разработан Альянсом в сфе
05.03.2026 МТС AdTech и MWS AI: 24% трудоспособного населения России регулярно пользуются генеративным ИИ в формате чатов

МТС AdTech и MWS AI (входит в МТС Web Services) провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в России. По данным исследования, 24% трудоспособного населения в возр
04.03.2026 MWS AI добавила в свои продукты возможность создавать ИИ-агентов на любых моделях

В платформе MWS AI Agents Platform разработки MWS AI (входит в МТС Web Services) появилась возможность создать и запустить ИИ-приложения, ИИ-агенты и мультиагентные системы для бизнеса на базе любой
02.03.2026 MWS AI запускает направление по стратегической и операционной поддержке ИИ-трансформации крупного бизнеса

ляющий компаниям перейти от разрозненных пилотов к управляемому портфелю ИИ-инициатив, выстроенным процессам проверки гипотез и успешному внедрению ИИ-решений с прогнозируемым финансовым результатом. MWS AI выступает единым партнером на всем цикле изменений — от диагностики и разработки стратегии до внедрения, сопровождения и масштабирования решений. «MWS AI рассматривает внедрение И
04.12.2025 MWS AI выпустила корпоративную платформу для создания ИИ-агентов в едином интерфейсе

MWS AI (входит в МТС Web Services) представила технологическую платформу MWS AI Agents Platform для быстрого создания и запуска корпоративных приложений на базе искусственного интеллекта, ИИ-агентов и мультиагентных систем. Решение стало доступно внешним заказчикам

30.10.2025 MWS AI выпустила новую LLM семейства Cotype с продвинутыми агентными навыками

сском языке. Cotype Pro 2.5 предназначена для разработки ИИ-помощников в корпоративном сегменте. Она может разворачиваться на инфраструктуре заказчика как отдельное решение, так и в составе платформы MWS AI для создания ИИ-помощников. Модель поддерживает интеграцию с внешними системами и API, включая корпоративные инструменты календарного планирования, почтовые сервисы, CRM-платформы, систе
10.10.2025 MWS AI выпустила бенчмарк для оценки качества мультимодальных моделей, работающих с документами на русском языке

Компания MWS AI объявила о запуске открытого русскоязычного бенчмарка — MWS Vision Bench, предназначенного для оценки качества мультимодальных моделей искусственного интеллекта (Visual Language Models,

09.10.2025 MWS AI и DIS Group заключили технологическое партнерство по направлению ИИ

Разработчик решений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС Web Services) и поставщик решений для управления данными DIS Group объявляют о старте технологического партнерства, нацеленного на интеграцию возможностей искусственного ин
09.10.2025 MWS AI выпустила первую мультимодальную модель для работы с изображениями и текстом

рвую мультимодальную модель – Cotype VL, способную одновременно анализировать и интерпретировать изображения и текст. Модель поставляется как в виде отдельного продукта, так и в составе ИИ-помощников MWS AI для широкого круга сценариев: от поиска по документам, содержащим визуальную информацию, до клиентской поддержки пользователей по скриншотам и подготовки отчетов на основе графических да
28.07.2025 Опрос MWS AI: 25% студентов признались, что пользовались нейросетями на экзаменах

Разработчик решений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС) опросил 1100 студентов очной формы обучения российских вузов и узнал, как они используют нейросети в учебном процессе и оценивают допустимость их применения в образователь
27.06.2025 ИИ-сервер «Гравитон» протестирован с большими языковыми моделями MWS AI

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» и разработчик решений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС) провели совместные испытания сервера на базе материнской платы «Урал» с большими языковыми моделями MWS AI. Результатом стала интеграция решений — подтверждена наде
11.06.2025 МТС открыла доступ к большой языковой модели для написания компьютерного кода

Компания MWS AI (входит в MTC Web Services, ранее — MTS AI) выпустила открытого ИИ-ассистента для программистов — Kodify Nano, помогающего в напи
03.06.2025 Опрос MWS AI: более 60% россиян уже не могут отличить дипфейк от фотографии

MWS AI провела опрос, показавший, что большинство россиян не могут отличить сгенерированные ИИ фотографии людей от реальных снимков. Об этом CNews сообщили представители MWS AI. Ключевые результаты: во всех трех тестах по распознаванию дипфейков человека большинство респондентов (от 62% до 80%) считали сгенерированные специализированным ИИ фото настоящими; из ш
03.06.2025 MWS AI выпустила корпоративных ИИ-помощников для поиска по документам и аналитики

иентской поддержки, совместимы с отечественными программно-аппаратными комплексами и поддерживают развертывание в закрытом контуре в виде корпоративных чат-ботов. Об этом CNews сообщили представители MWS AI. Пользователи могут самостоятельно формировать поисковую базу помощника. Для этого они подключают корпоративные документы, переписку, внутренние системы и любые другие данные. Объем подк
14.05.2025 MTS AI сэкономила более 1 млрд руб. инвестиций за счет обучения моделей в облаке MWS

МТС Web Services сообщает о том, что компания MTS AI полностью перенесла в облако процесс обучения и инференса моделей искусственного интеллекта, а также больших языковых моделей. Это позволило компании ускорить запуск продуктов и сэкономи
29.04.2025 Как MTS AI сэкономила более миллиарда рублей инвестиций за счет обучения моделей в облаке MWS

Алгоритм переноса ML-моделей в виртуальную инфраструктуру MTS AI — один из ведущих центров компетенций по ИИ в России. Компания разрабатывает продукты и решения на базе генеративного ИИ, технологии обработки естественного языка и компьютерного зрения.

Публикаций - 214, упоминаний - 250

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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