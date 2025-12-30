Разделы

Гасников Александр


СОБЫТИЯ


30.12.2025 Продолжается прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ 1
03.10.2024 Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 1
01.10.2024 Ученые представили концепцию математического моделирования дорожной сети «Сириуса»  2
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
04.07.2022 VK открыла набор на бесплатное обучение в академию больших данных Made 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Гасников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4552 2
Yandex - Яндекс 8517 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 572 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 1
Газпром нефть 672 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 501 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Северсталь ПАО - Severstal 565 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 69 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18371 2
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 79 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5718 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 502 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 498 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 775 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 742 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 751 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2060 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 130 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 240 1
Ливанов Дмитрий 58 1
Райгородский Андрей 45 1
Сегалович Илья 41 1
Родин Александр 7 1
Панков Александр 78 1
Крайнов Александр 19 1
Наумов Алексей 7 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Визильтер Юрий 8 1
Малых Валентин 3 1
Оселедец Иван 41 1
Бурнаев Евгений 25 1
Нейчев Радослав 2 1
Шовкопляс Григорий 1 1
Степанова Анна 39 1
Макаров Илья 6 1
Николенко Сергей 4 1
Конушин Антон 11 1
Шпильман Алексей 7 1
Марюфич Михаил 1 1
Ведяхин Александр 168 1
Россия - РФ - Российская федерация 157516 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 620 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 17 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Спорт - Гольф 96 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2596 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
РАН - Российская академия наук 2020 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 262 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1100 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 224 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 54 1
VK - Mail.ru Group - Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 8 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 31 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 151 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 91 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 399 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1278 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
NeurIPS 11 1
