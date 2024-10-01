Ученые представили концепцию математического моделирования дорожной сети «Сириуса»

В «Сириусе» ведущие математики России предложили план по совершенствованию дорожной инфраструктуры федеральной территории с применением методов математического моделирования. Об этом CNews сообщили представители «Сириуса».

Над проектом работало пять проектных групп. Каждая из них решала одну из задач в области фундаментальной или прикладной математики. Под кураторством ректора университета «Иннополис» Александра Гасникова рабочая группа включилась в проект по математическому моделированию организации движения транспорта на федеральной территории Сириус. Целью проекта стало создание набора инструментов и рекомендаций для улучшения транспортной логистики «Сириуса», которые впоследствии можно будет тиражировать на другие города России.

«Математическое моделирование в широком смысле – это набор инструментов, позволяющих спрогнозировать, будет полезно то или иное решение на этапе до внедрения. С помощью математических методов можно просчитать, необходимо ли выделить дополнительную полосу для самокатов или велосипедов, сколько мест нужно организовать для новой парковки, на каких отрезках дороги требуется установить дополнительные датчики. Мы реализуем проект сразу с прицелом на тиражирование и масштабирование. Он может стать хорошим драйвером для развития в стране транспортного моделирования. И «Сириус» в этом вопросе выступает очень удачным учебно-методическим примером. За счет небольшой территории и уровня цифровизации мы получаем возможность собрать очень много разнородных данных о транспортной системе, протестировать различные математические модели и предложить решения в области совершенствования транспортной инфраструктуры», – отметил куратор проекта, ректор университета «Иннополис» Александр Гасников.

По итогам проведенной работы проектная группа представила дорожную карту реализации проекта. Как отмечают математики, на первых этапах необходим комплексный сбор данных для анализа и калибровки разрабатываемых моделей. Сюда относится информация с детекторов транспорта, камер видеофиксации, данные светофорных фаз и расписания, экологического мониторинга и др. На основе собранных данных производится обучение математических моделей. Например, динамические модели рассчитывают скорость и время движения автомобилей, мультиагентные модели анализируют взаимодействие различных видов транспорта, клеточные автоматы моделируют движение.

С помощью математических моделей ученые намерены разработать несколько вариантов схем движения по федеральной территории «Сириус», а также определить участки, где перспективно внедрение умных светофоров и организация пешеходных переходов. Также будут разработаны предложения по комплексному развитию велоинфраструктуры – сеть должна предусматривать движение велосипедов, электросамокатов, скутеров, а также беспилотных роботов и гольф-каров. В перспективе это позволит сократить автомобильный трафик и затраты на перемещение по городу.

Кроме того, эксперты рассмотрели возможность соединить «Сириус» с горным кластером велосипедными маршрутами. Также предусмотрен потенциальный запуск беспилотных грузовых роверов и трам-трейнов – транспорта, который может использовать инфраструктуру железных дорог. Эти и другие меры позволят повысить качество жизни и транспортного обслуживания, снизить аварийность и расход времени, повысить долю экологических видов транспорта, а впоследствии тиражировать лучшие идеи на другие регионы страны.

Для оценки этих и других концепций предлагается создать новую лабораторию транспортного моделирования внутри Научно-технологического университета «Сириус» с привлечением к работе как ведущих ученых, так и молодых исследователей.