Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197975
ИКТ 15280
Организации 11717
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 27006
Персоны 86292
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Наумов Алексей

СОБЫТИЯ


20.07.2026 В НИУ ВШЭ появится суперкомпьютер для работы с ИИ 1
13.06.2024 Обучение с подкреплением позволило лучше работать генеративным потоковым нейросетям 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
18.12.2023 «Аскон» принял участие в создании информационной системы вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов «Росатома» объектового уровня 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
19.12.2022 Умная парковка довела до тюрьмы. Виновных в грандиозном мошенничестве ждут 10 с лишним лет заключения и гигантские штрафы 1
14.01.2013 «Волго-Вятский банк Сбербанка» в Марий Эл начал выпуск универсальных электронных карт 1
13.11.2007 Гарри Поттер навел на пиратов милицию 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Наумов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9155 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4928 2
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
ФСО РФ - СВЭКО ФГУП 9 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
КСОР 7 1
Магистраль-Телеком 8 1
GEMS - GEMS development - Джемс Девелопмент 6 1
Samsung Electronics 11025 1
Huawei 4646 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 48 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 476 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 274 1
Google DeepMind 80 1
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 134 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 532 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8796 3
Северсталь ПАО - Severstal 622 2
Газпром нефть 721 2
Почта России ПАО 2360 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3136 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1890 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Альфа-Банк 1970 1
Русагро Группа Компаний 379 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 356 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 210 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ОРБИ 14 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 120 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Мособлсуд - Областной суд Московской области - Московский областной суд 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3631 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6522 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1696 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3425 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 868 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 517 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5948 1
Судебная власть - Judicial power 2487 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 78 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Ассоциация управления авторскими и смежными правами 3 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26016 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6517 3
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 96 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4854 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7834 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2052 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2494 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9875 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2055 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13052 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5010 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18045 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1652 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34681 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4315 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28155 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 717 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 782 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1578 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 775 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8604 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2207 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2523 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2858 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 259 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2676 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 194 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1483 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5340 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 316 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 143 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2208 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2309 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 565 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1217 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6424 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 10 1
GEMS - Geometa 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6231 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
Аскон - Лоцман:PLM 99 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Оселедец Иван 51 2
Ахмадишин Евгений 3 1
Борисенко Григорий 16 1
Сысоев Константин 2 1
Фураев Денис 3 1
Синицин Павел 1 1
Шукюров Александ 1 1
Шлык Сергей 1 1
Тренин Сергей 2 1
Потапова Светлана 17 1
Несмелова Анна 1 1
Гасников Александр 8 1
Колесник Владимир 1 1
Ерманченков Владимир 1 1
Мезенцева Мария 2 1
Шпильман Алексей 9 1
Пильнов Александр 1 1
Кравцова Инна 3 1
Кожелин Игорь 2 1
Пашнин Георгий 4 1
Морозов Никита 2 1
Бирченко Юрий 1 1
Мизюрин Роман 5 1
Зосимова Анна 1 1
Конушин Антон 14 1
Мишустин Михаил 785 1
Ведяхин Александр 177 1
Холкин Сергей 11 1
Новиков Павел 113 1
Паршин Константин 64 1
Сегалович Илья 41 1
Кирьянова Александра 169 1
Крайнов Александр 20 1
Голов Андрей 53 1
Безбогов Сергей 69 1
Князев Алексей 13 1
Голицын Сергей 53 1
Синицын Павел 3 1
Черницын Иван 2 1
Зеленков Юрий 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 2
Европа 24927 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3431 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 677 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 461 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6700 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27154 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8797 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11254 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1086 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 861 2
Материаловедение - Materials Science 207 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 712 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 475 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12258 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3747 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3120 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 449 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4973 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2465 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4588 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5744 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21524 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5088 1
Экономический эффект 1330 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6489 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2107 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11669 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 682 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3383 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8191 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7493 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5586 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6153 1
Энергетика - Energy - Energetically 5827 1
Паспорт - Паспортные данные 2830 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1237 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1548 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1132 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2370 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1462 4
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 39 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 450 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 121 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 586 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1722 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1206 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 168 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 34 1
NeurIPS 13 2
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще