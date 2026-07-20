Индексная книга (каталог) CNews*
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Наумов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Наумов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Оселедец Иван 51 2
|Ахмадишин Евгений 3 1
|Борисенко Григорий 16 1
|Сысоев Константин 2 1
|Фураев Денис 3 1
|Синицин Павел 1 1
|Шукюров Александ 1 1
|Шлык Сергей 1 1
|Тренин Сергей 2 1
|Потапова Светлана 17 1
|Несмелова Анна 1 1
|Гасников Александр 8 1
|Колесник Владимир 1 1
|Ерманченков Владимир 1 1
|Мезенцева Мария 2 1
|Шпильман Алексей 9 1
|Пильнов Александр 1 1
|Кравцова Инна 3 1
|Кожелин Игорь 2 1
|Пашнин Георгий 4 1
|Морозов Никита 2 1
|Бирченко Юрий 1 1
|Мизюрин Роман 5 1
|Зосимова Анна 1 1
|Конушин Антон 14 1
|Мишустин Михаил 785 1
|Ведяхин Александр 177 1
|Холкин Сергей 11 1
|Новиков Павел 113 1
|Паршин Константин 64 1
|Сегалович Илья 41 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Крайнов Александр 20 1
|Голов Андрей 53 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Князев Алексей 13 1
|Голицын Сергей 53 1
|Синицын Павел 3 1
|Черницын Иван 2 1
|Зеленков Юрий 44 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.