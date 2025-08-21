Разделы

Морозов Никита


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 Ученые ВШЭ оптимизировали обучение генеративных потоковых нейросетей 1
13.06.2024 Обучение с подкреплением позволило лучше работать генеративным потоковым нейросетям 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Морозов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

LEGO 252 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 340 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16133 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54707 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5559 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 68 1
Google AlphaGo 10 1
Наумов Алексей 7 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4631 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30883 1
Энергетика - Energy - Energetically 5365 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1201 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 34 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 85 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379197, в очереди разбора - 738516.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

