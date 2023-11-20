Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data

«ГПМ Дата» - единый центр управления большими данными компаний «Газпром-Медиа Холдинга». «ГПМ Дата» — дочернее общество компании «Оператор Газпром ИД», разработчика системы авторизации Gazprom ID. «ГПМ Дата» предоставляет технологичные решения на основе анализа и обработки больших данных, AdTech и MarTech сервисы и платформы для активов «Газпром-Медиа Холдинга», а также внешних клиентов, интегрируя потоки данных любого типа с помощью интеллектуальных цифровых систем. Разработки «ГПМ Дата» позволяют строить таргетированные коммуникации с целевой аудиторией, тестировать гипотезы с помощью ИИ, повышать эффективность рекламных кампаний и запускать новые продукты для конечных пользователей и бизнеса с помощью подхода data driven.