Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data

«ГПМ Дата» - единый центр управления большими данными компаний «Газпром-Медиа Холдинга». «ГПМ Дата» — дочернее общество компании «Оператор Газпром ИД», разработчика системы авторизации Gazprom ID. «ГПМ Дата» предоставляет технологичные решения на основе анализа и обработки больших данных, AdTech и MarTech сервисы и платформы для активов «Газпром-Медиа Холдинга», а также внешних клиентов, интегрируя потоки данных любого типа с помощью интеллектуальных цифровых систем. Разработки «ГПМ Дата» позволяют строить таргетированные коммуникации с целевой аудиторией, тестировать гипотезы с помощью ИИ, повышать эффективность рекламных кампаний и запускать новые продукты для конечных пользователей и бизнеса с помощью подхода data driven.

ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
20.11.2023 CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
13.07.2023 «ГПМ дата» поможет автоматически определять товарные позиции в чеках с помощью ИИ 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
14.04.2023 ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными 1
05.04.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System 1
13.12.2022 «ГПМ дата» и розничная сеть «Магнит» объявили о партнёрстве в сфере больших данных 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1

