Получите все материалы CNews по ключевому слову
Газпром ГПМХ ГПМ Дата GPM Data
«ГПМ Дата» - единый центр управления большими данными компаний «Газпром-Медиа Холдинга». «ГПМ Дата» — дочернее общество компании «Оператор Газпром ИД», разработчика системы авторизации Gazprom ID. «ГПМ Дата» предоставляет технологичные решения на основе анализа и обработки больших данных, AdTech и MarTech сервисы и платформы для активов «Газпром-Медиа Холдинга», а также внешних клиентов, интегрируя потоки данных любого типа с помощью интеллектуальных цифровых систем. Разработки «ГПМ Дата» позволяют строить таргетированные коммуникации с целевой аудиторией, тестировать гипотезы с помощью ИИ, повышать эффективность рекламных кампаний и запускать новые продукты для конечных пользователей и бизнеса с помощью подхода data driven.
УПОМИНАНИЯ
Газпром ГПМХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
|Кирьянова Александра 142 3
|Кравцова Инна 3 3
|Лапунова Светлана 2 2
|Кулик Вадим 190 2
|Новиков Павел 104 2
|Безбогов Сергей 58 2
|Коновалихин Максим 18 2
|Зеленков Юрий 39 2
|Жаров Александр 176 1
|Крупенин Алексей 3 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 388 1
|Мишустин Михаил 710 1
|Путин Владимир 3296 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Осеевский Михаил 329 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Ляпунов Игорь 129 1
|Холкин Сергей 9 1
|Паршин Константин 63 1
|Данилов Александр 20 1
|Крайнов Александр 17 1
|Русаков Максим 6 1
|Балагаев Антон 4 1
|Шагалиев Руслан 2 1
|Оселедец Иван 36 1
|Баранов Денис 20 1
|Никитченко Анна 7 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Гуркина Ангелина 4 1
|Князев Алексей 12 1
|Шойтов Александр 95 1
|Голицын Сергей 37 1
|Рожков Михаил 9 1
|Вронская Светлана 21 1
|Колесников Максим 26 1
|Наумов Алексей 7 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Фураев Денис 2 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
|Шлык Сергей 1 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 125 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.