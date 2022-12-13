«ГПМ дата» и розничная сеть «Магнит» объявили о партнёрстве в сфере больших данных

«ГПМ дата», единый центр «Газпром-медиа холдинга» по работе с большими данными, предложит рекламодателям возможность использовать сегменты больших данных федерального ритейлера «Магнит» для решения их маркетинговых задач на цифровом инвентаре «Газпром-медиа холдинга» и DOOH (Digital out-of-home). Реализация рекламных возможностей на основе данных розничной сети «Магнит» будет доступна через единое окно сейлз-хауса «Газпром-медиа».

Интеграция данных программы лояльности розничной сети с большими данными «ГПМ дата» позволит формировать аудиторные сегменты на основе информации о покупках, настраивать и анализировать эффективность рекламных кампаний. Это первый этап стратегического партнерства с ритейлером.

В зависимости от целей рекламной кампании рекламодатели смогут строить аудиторные сегменты, используя такие характеристики как покупательское поведение, интересы, социально-демографические параметры, география, миссия покупателя. Информация о покупках розничной сети поможет клиентам повысить точность таргетирования цифрового инвентаря и оптимизировать маркетинговые бюджеты.

Для анализа эффективности рекламных кампаний клиентам доступны инструменты Sales Lift и аналитические продукты, которые позволяют оценить влияние на продажи и уровень достижения KPI. Например, рекламодатели могут строить отчеты по выводу нового продукта или категории, а также отслеживать динамику доли рынка по результатам проведенных кампаний.

«Впервые данные крупнейшей российской розничной сети «Магнит» интегрированы с возможностями внешнего инвентаря. Такая синергия позволит достичь высокой точности рекламных коммуникаций и повысить глубину аналитики по итогам маркетинговых кампаний. Мы уверены, что сотрудничество с ритейлерами в сфере использования их больших данных для запуска и оценки эффективности размещений в наружной рекламе открывает клиентам доступ к новым востребованным инструментам», — сказала Инна Кравцова, директор по развитию бизнеса «ГПМ дата».

На сегодняшний день «ГПМ дата» обеспечивает интеграцию с сегментами больших данных практически всех крупных ритейл-сетей, а также операторов фискальных данных. Благодаря этому клиенты получают возможность формировать таргетинги по любым параметрам поведения на основе данных практически всего крупного ритейла в России.

«Наше партнёрство с сетью «Магнит» позволит рекламодателям взглянуть на свои рекламные кампании с точки зрения конверсии в продажи конкретных товаров. Корпоративные клиенты смогут еще эффективнее управлять маркетинговыми бюджетами, получая полную картину по реализованным рекламным кампаниям на основе цифровой аналитики. Благодаря подходу с использованием сегментов больших данных сети «Магнит» и исследований Sales Lift, рекламодатели смогут кратно повысить эффективность маркетинговых коммуникаций и сократить затраты для достижения поставленных целей», — сказал Алексей Крупенин, директор по работе с ключевыми клиентами и сетевыми агентствами сейлз-хауса «Газпром-медиа».

Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ Поддержка ИТ-отрасли

«В ситуации сокращения рекламного инвентаря на российском рынке нам важно стратегическое партнерство с таким крупным медиахолдингом как «Газпром-медиа». Наше сотрудничество позволит брендам более эффективно решать свои маркетинговые задачи, а нашим покупателям — получать адресную коммуникацию, релевантную их потребностям. «Магнит» активно развивает направление аналитики больших данных и планирует реализовать еще несколько проектов в этом направлении», — сказала Анастасия Кирилова, менеджер по развитию бизнеса направления Data&Insights розничной сети «Магнит».

«ГПМ дата» — это единый центр холдинга «Газпром-медиа» по обработке больших данных. Компания предоставляет решения на основе анализа и обработки больших данных для реализации бизнес-задач, а также для проведения более сегментированных рекламных кампаний.

«ГПМ дата» консолидирует различные аудиторные показатели в едином центре, что позволяет формировать большой спектр знаний о пользовательской активности, выявлять сегменты пользователей по интересам, возрастной категории, которые применимы для улучшения пользовательского опыта цифровых сервисов, формирования рекомендательных моделей и поведенческих моделей аудитории.

«ГПМ дата» анализирует большие данные из множества источников, включая информацию о местах покупок, посещаемости локаций, а также активности и взаимодействии пользователей в сети с цифровыми ресурсами холдинга «Газпром-медиа», в том числе по просмотрам контента.