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BI Consult Би Ай Консалт

BI Consult - Би Ай Консалт

Судебные дела (1) на сумму 1 147 623 ₽
в качестве истца (1) на сумму 1 147 623 ₽


25.04.2025 ГК «Акрон Холдинг» внедрила PIX BI 1
20.06.2024 Молотком или отверткой? Как компании выбирают между специализированными и универсальными СУБД 1
27.02.2024 Arenadata вошла в топ-5 основных контрибьютеров в ClickHouse среди мирового сообщества 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
27.10.2022 Webinar Group представила SaaS и on-premise решения для организации ВКС и онлайн-обучения 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
17.12.2019 BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России 1
11.10.2018 «Форсайт» заключил соглашение о партнерстве с BI Consult 1
11.05.2017 BI Consult представляет новое отраслевое решение «Анализ продаж» для ритейлеров 1
18.04.2017 BI Consult представила специализированное BI-решение для финансовых отделов 1
16.01.2017 BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense 1
22.07.2016 BI Consult представила отраслевое BI-решение для сетей АЗС 1
23.12.2015 Банк «Санкт-Петербург» внедрил BI-систему на платформе QlikView 1
15.06.2015 Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult 1
16.12.2014 «Золотые Луга» внедрили BI-систему на базе QlikView 1
04.12.2013 ADM оптимизировала бизнес-процессы с помощью QlikView 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

BI Consult и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 160 8
Teradata - Терадата 214 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 261 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 173 2
Esri CIS - Эсри СНГ 89 2
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1145 2
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
IBM - International Business Machines Corp 9465 2
GitHub 862 2
Tencent 165 2
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 810 1
Neoflex - Неофлекс 224 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Крок - Croc 1782 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
Softline - Софтлайн 2943 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 40 1
Иннодата - Innodata 22 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 49 1
Esri 166 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 388 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 372 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Корус Консалтинг ГК 1243 1
Сбер - СберАналитика 32 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Diasoft - Диасофт 918 1
НПО Аналитика 24 1
Технопром Инновационная корпорация 45 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 1
Омега 82 1
Тривиум - Trivium 6 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 1
Газпром нефть 633 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 1
Линзмастер 7 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Югория - страховая компания 42 1
Новгороднефтепродукт 2 1
Oodji 2 1
Русагро Группа Компаний 287 1
Татнефть 229 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Microsoft - LinkedIn 659 1
Стройландия 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4911 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4843 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67363 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20349 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6793 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52224 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9597 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10534 3
Data Governance - Руководство данными 129 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24634 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4101 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5212 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5502 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5884 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3262 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31575 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2203 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1220 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7616 2
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 134 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4345 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11650 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 452 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1689 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5254 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 255 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 780 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12794 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9492 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21665 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16057 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 365 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1424 1
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Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1592 1
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Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1743 1
Script - Скрипт 514 1
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Qlik Qlikview 117 6
Qlik Sense 42 4
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Apache Hadoop 437 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 28 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 214 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 158 2
Microsoft Azure 1423 1
Google Cloud Platform - GCP 322 1
Qlik Data Catalyst 1 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 152 1
Microsoft Office Excel 1217 1
Microsoft Office 3799 1
Qlik QlikView Discovery 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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